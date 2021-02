Announcement

Missions

Entrant principalement dans les maquettes des Licences Histoire de l’art et Archéologie (L2 et L3), les enseignements (CM et TD) assurés par l’enseignant associé à mi-temps ont pour vocation de présenter les métiers du Patrimoine et de la Muséologie.

Contrairement à l’enseignant-chercheur qui travaille à partir de sa recherche pour concevoir ses cours, l’enseignant associé se base sur son parcours professionnel pour structurer ses enseignements.

Le volume horaire attendu est de 64 h CM ou 96 h TD sur l’année, heures réparties sur le premier et le second semestre.

Conditions

Les candidats doivent exercer une activité professionnelle (autre qu’une activité d’enseignement), en rapport direct avec la discipline enseignée, qui permet de justifier de moyens d’existence réguliers depuis au moins trois ans.

Les agents publics exerçant dans un établissement d’enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.

Modalités de candidature

Le dossier se compose :

d'une notice individuelle (modèle n° 1) ;

d’un C. V. ;

d’une autorisation de l'employeur principal pour les agents publics ;

de la charte des PAST signée et datée ;

de la copie des avis d'imposition des 3 années précédant la date de recrutement ;

des 3 derniers bulletins de salaire.

La date limite d'envoi des candidatures : 20 mars 2021

Pour candidater, envoyer le dossier à

Alain Bonnet, Pr : Alain.Bonnet@u-bourgogne.fr

Rémunération

Les conditions de rémunération son celles du Past à mi-temps. La durée du contrat est d’un an. (voir les textes ici)

Évaluation

Les membres titulaires du Département d’Histoire de l’art et d’Archéologie sélectionnent les candidats sur dossier.