Argumentaire

Dans le cadre du nouveau cours sur l’affaire Dreyfus proposé par l’Institut universitaire Rachi, en partenariat avec l’université de Reims Champagne Ardenne et l'Institut Européen Emmanuel Levinas-AIU, et sous la direction de Jean-Michel Pottier (CNRS-ITEM Groupe Zola), nous proposons un cycle de trois conférences le jeudi de 17h à 19h du 11 mars au 8 avril 2021.

Traditionnellement désormais, l’approche de l’affaire Dreyfus s’opère au travers de l’analyse des historiens, des littéraires et, parfois, des acteurs culturels. Les grandes sommes publiées, de Joseph Reinach à Philippe Oriol, en passant par les travaux incontournables de Jean-Denis Bredin, Vincent Duclert ou Alain Pagès soulignent à la fois le parcours tragique d’un homme, le capitaine Alfred Dreyfus, l’enlisement de l’armée dans l’Affaire, l’attitude de différents groupes, les implications politiques, sociologiques, médiatiques et culturelles de la tempête qui a secoué la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle.

À mesure que s’ouvrent les archives, que se constituent des fonds documentaires importants, que s'organisent des musées, que se déclenchent des polémiques, de nouvelles découvertes complètent et renforcent notre connaissance de l’Affaire, souvent bien au-delà des positions individuelles.

Les travaux universitaires et les publications de tous bords permettent d’appréhender un moment particulièrement complexe qui ne se réduit évidemment pas à un simple antagonisme de position. Les silences, les injures, les anathèmes ont un sens qu’il convient d’étudier comme il est primordial de comprendre le sens de l’engagement de certains des acteurs historiques de l’affaire Dreyfus. S’il est fructueux d’approcher soutiens anonymes et prises de positions en faveur d’Alfred Dreyfus, n’est-il pas tout aussi bénéfique d’analyser les parcours parfois tortueux de ceux-là mêmes qui ont fait de l’antisémitisme leur ligne de conduite en épousant sans détour l’idéologie de la haine ?

C’est le choix qui préside à la tenue de ce programme qui abordera certains des textes les plus violents. La mise en miroir des détracteurs et des soutiens permettra de souligner les grands enjeux à l’œuvre au cours de l’affaire Dreyfus.

Programme

Jeudi 11 mars 2021

Conférence d'Alain Pagès, « Zola et ses amis dreyfusards »

Spécialiste internationalement reconnu, Alain Pagès, professeur émérite de l'Université Paris III Sorbonne Nouvelle, a publié de nombreux ouvrages sur l'affaire Dreyfus parmi lesquels L'affaire Dreyfus, Vérités et légendes (Perrin, 2019) ; L'affaire Dreyfus. Une histoire médiatique, Etudes du CRIF, n°61(2021).

Dans sa conférence intitulée « Zola et ses amis dreyfusards », il va montrer comment les proches de Zola l'ont soutenu, notamment au travers de la correspondance reçue tout au long de l'Affaire. Il évoquera également leur action durant les séances du procès de 1898 et leur témoignage d'amitié dans le livre d'Hommage de juillet 1898.

Jeudi 18 mars 2021

Conférence de Jean-Sébastien Macke, « Lectures musicales de l'affaire Dreyfus »

Ingénieur de recherches à l'Institut des Textes et des Manuscrits Modernes (ITEMCNRS), Jean-Sébastien Macke a consacré son travail de thèse à la mise en valeur d'Alfred Bruneau, compositeur ami proche de Zola, dont l'œuvre comporte des adaptations de romans de Zola pour la scène lyrique.

Dans sa conférence intitulée « Lectures musicales de l'affaire Dreyfus », il propose de réfléchir à l'implication des musiciens dans l'Affaire, tant dans leur engagement effectif que dans leur œuvre musicale. Il s'attachera à souligner combien la fracture de l'Affaire est déjà bien lisible dans le monde musical de l'après 1870.

Jeudi 8 avril 2021

Conférence de Marie Aynié, « Dreyfus et ses amis inconnus »

Agrégée d'histoire, Marie Aynié a soutenu, sous la direction de Patrick Cabanel (Université Toulouse-le Mirail), une thèse sur "les amis inconnus" du capitaine Dreyfus - ceux qui ont soutenu sa cause par leurs lettres et leurs pétitions notamment. Ses recherches portent sur l’histoire politique à la fin du XIXe siècle, notamment sur les formes de mobilisation et de manifestation de l’opinion, sur ses réactions et ses émotions face aux discours et aux représentations politiques. Elle s’intéresse principalement à la construction de l’opinion, aux modes de mobilisation et à l’expression politique à la fin du XIXe siècle.

