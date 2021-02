Adventure playgrounds: a dialogue between the US and Europe

Comment les terrains d’aventure apparus en Europe se sont-ils développés outre-Atlantique ? Quelles filiations, différences ou complémentarités peut-on identifier entre les terrains d’aventure européens et nord-américains ? Quelle est la place des terrains d’aventure aujourd’hui dans les politiques d’aménagement des espaces éducatifs et ludiques aux États-Unis ? Telles sont quelques-unes des questions que nous souhaitons explorer lors de ce workshop. Il s’agit d’identifier les champs disciplinaires et les domaines professionnels que les terrains d’aventure occupent aujourd’hui aux États-Unis. L’objectif est de développer une lecture transversale et comparative visant à actualiser le modèle des terrains d’aventure en Europe comme en Amérique du nord.

