Prix du Comité d'histoire de la sécurité sociale (2021)

Summary

Créé en 1973 au sein du ministère des Affaires sociales, le Comité d'histoire de la sécurité sociale a pour mission de contribuer à une meilleure connaissance de l'histoire de la sécurité sociale et plus largement de la protection sociale de l'Ancien Régime à nos jours, de susciter des travaux scientifiques et d'en assurer ou d'en aider la diffusion. Dans cet esprit, le CHSS a décidé de récompenser chaque année des thèses et des mémoires de master achevé depuis moins de trois ans se rapportant au sens large ( chômage et action sociale inclus).