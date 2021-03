Nobility and animals

Summary

Ces deux demi-journées d'étude ont pour objet l'animal et la noblesse dans les mondes hispaniques au Moyen Âge et à l'époque moderne. La rencontre se propose d'explorer, à travers des communications en français et en espagnol, les relations qui lient différents animaux, qu’ils soient réels ou chimériques, à la noblesse. Elles interrogeront, dans un premier temps, l'ambivalence des valeurs allégoriques accordées à l'animal, noble ou ignoble, puis s'intéresseront à son utilisation comme instrument iconographique et discursif au service d'une rhétorique aristocratique.