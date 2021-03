The Berlin Academy in the Enlightenment

L’Académie royale des sciences de Prusse à Berlin a-t-elle marqué de manière décisive l’histoire de la philosophie allemande ? Il est d’usage d’y voir un rassemblement d’esprits médiocres, qui auraient certes favorisé l’éclosion de grands textes en formulant quelques questions de concours demeurées célèbres, mais qui n’auraient pas eux-mêmes produit d’œuvre de quelque importance. La numérisation récente de nouvelles sources, dont la totalité des mémoires académiques, permet de rectifier quelque peu cette image convenue. Cette journée d’étude vise à étudier les évolutions et activités philosophiques et scientifiques de l’Académie royale des sciences de Prusse à Berlin au sein des Lumières allemandes, françaises et européennes.

