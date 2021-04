Revue « Stichproben » - appel permanent

Announcement

Présentation

Stichproben - Vienna Journal of African Studies est une revue à comité de lecture publiée deux fois par an par l'association Stichproben du Département d'Etudes Africaines de l'Université de Vienne, en Autriche. Stichproben contribue aux débats sur les questions passées et récentes des études africaines. Les contributions de Stichproben s'adressent aussi bien à un public scientifique qu'à un public intéressé. Les articles de la revue concernent à la fois l'Afrique et sa diaspora, et de nombreuses contributions dépassent les frontières des disciplines académiques individuelles.

Les contributions portent sur l'histoire, la politique, la littérature, les langues et les cultures africaines. La revue publie des articles de recherche originaux, ainsi que des articles de synthèse, des critiques de livres et des communications occasionnelles (dont des interviews). Stichproben offre une plateforme d'échange interdisciplinaire entre chercheurs de différents horizons et origines, et permet aux auteurs de publier dans un certain nombre de langues comme l'allemand, l'anglais, le français et le swahili. L'équipe éditoriale de Stichproben est particulièrement désireuse de soutenir les jeunes chercheurs dans leurs activités de recherche et de publication. La revue est un moyen d'améliorer la visibilité des disciplines des études africaines.

Depuis sa création en 2001, Stichproben suit une politique de libre accès. Les articles sont publiés selon les termes de la licence Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Tous les articles sont publiés en ligne en accès libre sans délai et peuvent être consultés via le site web sans processus d'inscription. Ils sont également disponibles pour le téléchargement en tant que fichiers PDF sur notre page d'accueil. L'archivage à long terme est assuré par le service PHAIDRA de l'Université de Vienne.

Stichproben ne demande ni frais de traitement des articles (APC) ni frais de soumission des articles. Nous espérons que ces mesures, associées à notre politique de libre accès, permettront à davantage de chercheurs des universités africaines de contribuer aux discours académiques diffusés par Stichproben.

Procédure: Soumission des contributions

Stichproben autorise ses auteurs à détenir les droits d'auteur sans restriction et à conserver les droits de publication sans restriction également.

Soumission du résumé au comité de rédaction pour le processus d'examen par les pairs

Le résumé doit clarifier le problème central de l'article, les thèses et les méthodes utilisées. Veuillez l'envoyer par courriel au comité de rédaction de la revue (stichproben.afrikanistik@univie.ac.at) ou aux rédacteurs d'un numéro spécial particulier.

Acceptation/rejet du résumé par le comité de rédaction

Le résumé sera rendu anonyme et transmis au comité de rédaction qui décidera de l'intérêt général et de la nécessité de la contribution en question. En cas d'acceptation, l'auteur recevra une date limite pour la première version de l'article.

Soumission de l'article

Le premier projet ne sera pris en considération que s'il est conforme aux directives formelles de la revue. L'article, à nouveau rendu anonyme, sera envoyé à des réviseurs internes et externes dans le cadre d'un processus d'évaluation par les pairs. Si l'article est généralement accepté, l'auteur reçoit un retour sur les éventuelles révisions requises ou suggérées, ainsi qu’un nouveau délai pour une deuxième version. Ce dernier est à nouveau discuté au sein du comité de rédaction.

Rejet des contributions

Le comité de rédaction se réserve le droit de rejeter les contributions qui ne correspondent pas à l'objectif ou aux normes de la revue. Il rejettera également les contributions qui ne seront vraisemblablement pas prêtes pour la presse à la date limite de la deuxième version.

Exemplaires du dossier

Les auteurs d'articles reçoivent trois exemplaires du numéro correspondant de la revue. Les auteurs de comptes rendus de livres reçoivent un exemplaire du dossier.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter stichproben.afrikanistik@univie.ac.at.

Directives à l’intention des auteurs

Langue

Les contributions peuvent être rédigées en allemand, en anglais, français ou swahili. Veuillez nous contacter directement par email si vous souhaitez proposer une autre langue.

Feuille de style

Longueur : max. 25.000 caractères (sans espaces), y compris les références.

Format : A4

Police de caractères : Palatino Linotype

Taille de la police : 13 (texte courant) et 11 (notes de bas de page et références)

Pas de retrait suspendu sur la première ligne

Pas de numération des titres

Max. deux niveaux de sous-titres

Pas de mise en forme automatique par les logiciels de traitement de texte (comme les titres automatiques de la table des matières)

Résumé : centré et avant le texte, max. 200 mots

Termes de langues étrangères et noms propres en italique

Pas de lignes blanches entre les paragraphes

Pas de tirets suspendus sur la première ligne

Pas de numéro de page

La mise en page générale (espacement des côtés, etc.) sera effectuée par l’auteur.

Veuillez ne soumettre que des versions finales de votre article, relues et corrigées.

Notes de fin et style de citation

Références dans le texte:

Un seul auteur: (Nom de famille Année : Page), par exemple (Odhiambo 2011: 2)

Deux auteurs: (Nom de famille/Année : Page), par exemple (Odhiambo/ Atieno 2012: 34)

plus de deux auteurs: (Nom de famille et al. Année : Page), par exemple (Odhiambo et al. 2013: 23)

Séparer plusieurs références par un point-virgule: (Nom de famille1 Année: Page; Nom de famille2 Année: Page), par exemple (Odhiambo 2011: 2; Atieno 2013: 23).

Sources Internet: (Page principale ou organisation Année), par exemple (PNUD 2001); inclure l'URL et la date d'accès dans la bibliographie.

Références à plusieurs pages d'une source:

(Nom de famille Année : Pagef.), par exemple (Odhiambo 2011: 2f.)

(Nom de famille Année : Pageff.), par exemple (Odhiambo 2011: 2ff.)

Veuillez ne pas utiliser de notes de fin de texte et utiliser le moins possible de notes de bas de page.

Si des images ou des tableaux sont nécessaires, ils doivent être numérotés et inclure des descriptions et des sources. Seules les images qui n'ont pas de droits d'auteur peuvent être utilisées.

Bibliographie

La bibliographie est placée à la fin de l'article doit contenir toutes les références bibliographiques de l'article. Avant la soumission, veuillez comparer la liste de références avec les références de votre article et ne citer que les ouvrages effectivement cités.

Les références doivent être classées par ordre alphabétique selon le schéma suivant:

Articles dans des anthologies : Nom de famille, Nom (année): Titre. Dans: Editeurs (ed./eds.): Titre du livre. Lieu: Editeur, page-page.

Articles dans des revues: Nom de famille, Nom (année) : Titre. Dans : Nom de la revue Volume/Numéro, page-page.

Sources Internet: Nom, Prénom (date de publication) : Titre de la page ou de l'article, URL (date du dernier accès).

Monographies: Nom de famille, Nom (année) : Titre. Sous-titre. Lieu: Editeur.

Anthologies: Nom de l'éditeur, nom de l'éditeur (ed./eds., année): Titre. Sous-titre. Lieu: Editeur.

Les auteurs multiples doivent être séparés par une barre oblique (Nom, Prénom/ Nom2, Prénom2).

Informations complémentaires

Chaque article doit être accompagné d'un résumé et d'une courte notice biographique de l'auteur.

Résumé: dans la langue de l'article, max. 200 mots

Court CV: allemand ou anglais, max. 100 mots, contenant des informations sur la position professionnelle actuelle, la formation disciplinaire, l'orientation de la recherche, l'adresse électronique.

Comité de lecture

Le comité de lecture est basé à l'Université de Vienne, Département d'Etudes Africaines et est géré par les personnes suivantes: Birgit Englert, Immanuel Harisch, et Ulrike Auer.