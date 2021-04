Announcement

CiDE.2 22e édition du Colloque International sur le Document Electronique, 9-10 décembre 2021, Cnam -Paris-France

Argumentaire

CIDE 22 propose de questionner le développement des sciences de l'information en tant que discipline (autonome dans les pays anglo-saxons et associée aux sciences de la communication en France) et les professions adossées. Il s'agit aussi d'examiner les évolutions contextuelles et les stratégies de développement futur. Nous ne sommes plus face à des bouleversements sociaux, culturels ou politiques induits par la généralisation des TIC mais bien au milieu de ce processus de changement.

La récente pandémie a notamment accru la visibilité de thématiques traditionnelles des sciences de l'information. La culture et l'éthique de l’information, l’accessibilité des contenus et l’expérience utilisateur, la diffusion d'informations ouvertes, la gouvernance des diverses données, la fiabilité des informations, l'importance prise par l'information de santé ou la question des inégalités numériques sont autant de sujets mis en lumière à travers la crise du SARS-CoV-2.

CIDE 22 propose de revenir sur les fondements des sciences de l'information en s’interrogeant sur leur rapport aux sciences de la communication, aux sciences des données, aux humanités numériques mais aussi à d'autres disciplines (sémiotique, sciences du langage, science informatique, sciences de gestion et du management, histoire, etc.). En France, diverses initiatives ont été lancées en ce sens. Les réflexions autour du document ont été renouvelées par divers groupes de recherche (RTP-DOC et Pédauque, l'école de Toulouse, etc.) ; l'ISKO a réuni des spécialistes pour discuter de l'apport des pionniers francophones aux fondements épistémologiques de la science de l’information ; la CpDirsic et la SFSIC ont identifié des permanences et des évolutions thématiques en SIC. Dans la continuité de ces travaux, nous souhaitons promouvoir une réflexion collective sur notre domaine de recherche. Il s'agit aussi d'apporter un regard critique sur la structure de nos enseignements et les compétences attendues des professionnels de l'information.

Sont concernées par ce colloque toutes les recherches, théoriques, conceptuelles ou expérimentales, qui s’inscrivent dans la perspective des études sur les données, l'information, le document et les connaissances. Une mise en perspective internationale et une analyse des spécificités des sciences de l’information par rapport aux autres sciences interpellées par ces mêmes thématiques seront appréciées.

Axes thématiques

Dans ce cadre général, les thèmes du colloque 2021 sont :

Environnement et écologie des DDC (données documents et connaissances)

Gouvernance des données et de l'information



Politiques publiques



Ethique et droit en contexte



Sécurité et souveraineté des DDC



Economie des DDC (valeurs, modèles et stratégies)



Plateformes numériques

Culture et maitrise des DDC (données documents et connaissances)

Compétences info-documentaires (info-data, info-doc et info-média)



Qualité et évaluation des données et de l'information



Désinformation et Influences



Normes, modèles et référentiels en contexte (Frbr, RDA,Cidoc-CRM, etc.)



Ingénierie des DDC

Ingénierie linguistique, sémantique, intelligence artificielle

Métadonnées et Architecture de l'information



Organisation des connaissances



Web de données et applicatifs documentaires



Recherche d'information : outils et services



Intelligence artificielle et services d’information

Veille et gestion des connaissances

Capitalisation des connaissances : dispositifs et processus



Analyse stratégique des données et de l'information



Renseignement et Intelligence économique



Gestion de la mémoire organisationnelle

Usages et pratiques informationnelles

Pratiques informationnelles en contexte métier (juridique, médicale, économique, pédagogique, etc.)



Usages des DDC



Partage des données et de l'information : réalités et freins



La médiation des données, des documents et des connaissances

Sciences et données ouvertes

Bibliométrie et indicateurs de la recherche



Nouveaux modèles de publication



Open data : appropriation et réutilisation



Confiance et citoyenneté numérique

Professionnalisation des DDC (données documents et connaissances)

Institutions (bibliothèques, musées, archives, CDI et centre de documentation, etc.) : évolutions, convergences des missions



Diversité et renouvellement des métiers



Acteurs des DDC



Compétences et formation des professionnels de l'information

D’autres problématiques peuvent être soumises

Calendrier

15 mai : date limite de réception des propositions (résumés longs, 2 à 3 pages)

15 juin : date de notification d’acceptation de la proposition (résumés) et retour aux auteurs retenus après expertises en double aveugle

: date de notification d’acceptation de la proposition (résumés) et retour aux auteurs retenus après expertises en double aveugle 15 septembre : réception des articles qui seront évalués en double aveugle

: réception des articles qui seront évalués en double aveugle 15 octobre : date de notification d’acceptation définitive aux auteurs

: date de notification d’acceptation définitive aux auteurs 30 octobre : date limite de réception des articles dans leur version finale.

Co-Présidence de la conférence CIDE 2021

Ghislaine CHARTRON, CNAM Paris

Madjid IHADJADENE, Université Paris 8 (France)

Evelyne BROUDOUX, CNAM Paris

Guide de la soumission des articles

Les auteurs soumettront leurs propositions de communication sous forme d’un texte (résumés longs, 2 à 3 pages) à l’adresse suivante : colloquecide@gmail.com

Publication des actes

Les actes de la conférence feront l'objet d'un ouvrage collectif publié aux éditions Europia qui sera distribué lors de la conférence.

Comité scientifique

Béatrice Arruabarrena, Cnam (Paris)

Ahmed BACHR, ESI (Maroc)

Cherifa Boukacem, Elico, (Université de Lyon)

Joumana Boustany, Cnam (Université Gustave Eiffel)

Évelyne Broudoux, Cnam (Paris)

Agnes Caron, EBD (Paris)

Gonzague Chastenet de Géry (Ourouk)

Ghislaine Chartron, Cnam (Paris)

Stéphane Chaudiron, Geriico, (Université de Lille)

Viviane Clavier, Gresec (Université de Grenoble Alpes)

Anne Cordier (Université de Rouen)

Dufour-Coppolani Danielle (présidente de l'Adbs)

Viviane Couzinet, Lerass (Université de Toulouse 3)

Hans Dillaerts (Université Paul Valéry Montpellier 3)

Benoit Epron , HEG ( Suisse)

Laurence Favier, Geriico, (Université de Lille)

Raja Fenniche, Université de la Manouba, Tunisie

Antonietta Folino (Université de Calabre, Italie)

Cécile Gardies (UMR EFTS, Toulouse)

Stéphane Goria, CREM, (Université de Lorraine)

Madjid Ihadjadene (Université Paris 8)

Sylvie Leleu-Merviel, DeVisu (Université Polytechnique Hauts-deFrance)

Vincent Liquete (Université de Bordeaux)

Basma Makhlouf Shabou, Hesge (Suisse)

Dominique Maurel, EBSI (Montréal)

Yves Marcoux, Ebsi (Canada)

Hélène Ménard, MCGill University ( Canada)

Widad Mustafa Elhadi, Geriico, (Université de Lille)

Ahmeth NDIAYE , EBAD (Sénégal)

Céline Paganelli (Université Paul Valéry Montpellier 3)

Nathalie Pinède (Université de Bordeaux)

Pascal Robert, Enssib (Villeurbanne)

Ioan Roxin (Université de Bourgogne Franche Comté)

Florence Thiault (Université de Haute Bretagne)

Lise Verlaet (Université Paul Valéry Montpellier 3)

Khaldoun Zreik (Université de Paris 8)

