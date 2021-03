L’émergence du pénal (XIIe-XIIIe siècles)

Announcement

Argumentaire

La journée d'étude s'inscrit dans deux projets scientifiques: le premier annuellement à Orléans pour valoriser la recherche en histoire du droit médiéval (après une première journée sur la justice et ses sources publiée à la RHDFE) et le second en partenariat avec d'autres institutions (EPHE, Université de Strasbourg et Toulouse) autour de la théologie comme matrice du discours juridique. Il s'agit là d'étudier en lien entre elles la pénitence, notamment au regard des institutions (pénitencerie apostolique, pénitenciers diocésains) et la concomitante "révolution de l'inquisitoire", c'est-à-dire l'apparition d'une nouvelle procédure d'enquête confiée à un juge au service d'une autorité publique en cours d'affirmation. Un nouveau paradigme de vérité se met en place au tournant des XIIe et XIIIe siècles visant à déterminer à la fois la matérialité des faits en cause et les dispositions subjectives de l'individu poursuivi.

Programme

9 heures : Accueil et ouverture de la journée

9h15 : Laurence DECOUSU (Dr Université de Strasbourg) : La satisfaction dans l’institution pénitentielle du christianisme ancien du Ier au VIe siècle

10h45-11h00 : Pause-café

11h00 : Raphaël ECKERT (Université de Strasbourg) : Peine et péni-tence dans la doctrine canonique de la fin du XIIe siècle. Retour sur un malentendu

12h30 : Pause déjeuner

14h00 : Liêm TUTTLE (Université de Paris 1) : Justice pénale ou pénitentielle ? Le traitement du crime devant la Cour du roi de France au XIIIe siècle.

15h30 Pause

15h45 : Arnaud FOSSIER (Université de Bourgogne) : Zone grise. La juridiction de la pénitencerie apostolique au prisme de son formulaire (XIIIe-XIVe siècles).

Modalités pratiques de participation

Pour suivre la journée d’étude sur Teams, inscription auprès de corinne.leveleux-teixeira@univ-orleans.fr