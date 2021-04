Histoire de l’enseignement de l’architecture au XXe siècle (HEnsA20)

Summary

Le neuvième séminaire du programme « Histoire de l’enseignement de l’architecture au XXe siècle », soutenu par le Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère et le Comité d’histoire du ministère de la Culture, se tiendra les jeudi 27 et vendredi 28 mai prochain, en visio conférence. Co-organisé par les écoles nationales supérieures d’architecture de Lyon et de Grenoble, ce séminaire portera sur l’histoire de l’enseignement de l’architecture au sein de ces établissements, et proposera des communications sur le thème national « Enseignement et profession ».