Webinaires France/Québec

Présentation

Futurs-ACT en collaboration avec le consortium québécois Ouranos et le RECO (Réseau d’expertise sur les changements climatiques en Occitanie), lance une série de webinaires qui permettront d’aborder différents sujets d’intérêts communs entre la France et le Québec. De la prise de décision, aux enjeux pour les organismes frontières en adaptation, en passant par la mesure des succès et l’économie en lien avec la réalité climatique, ces quatre webinaires vous permettront de découvrir et comparer les enjeux, les défis et les perspectives propres à ces deux régions. S’échelonnant de mars à juin 2021, cette série sera diffusée gratuitement sur la plateforme Zoom. À noter que chaque webinaire nécessite une inscription.

10 mars 15h-17h

Webinaire 1 : « De la science à la prise de décision dans l’adaptation aux changements climatiques : enjeux, défis et perspectives pour la relation entre les chercheurs et les administrations publiques »

Denis Salles , Directeur de recherche INRAE et membre de la gouvernance de Futurs-ACT

, Directeur de recherche INRAE et membre de la gouvernance de Futurs-ACT Alain Bourque, Directeur Général, Ouranos

Éric Théroux , sous-ministre adjoint (2017-2020) au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec

, sous-ministre adjoint (2017-2020) au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec Françoise Coutant, vice-présidente de la région Nouvelle-Aquitaine, en charge du climat et de la transition énergétique

21 avril 15h-17h

Webinaire 2 : « Organisations frontières pour l’adaptation aux changements climatiques : l'interface science-société pour accompagner les acteurs territoriaux »

Futurs-ACT, Ouranos et le Réseau d’Expertise sur les Changements climatiques en Occitanie (RECO) poursuivent la série de webinaires 2021 qui abordent différents sujets d’intérêts communs entre la France et le Québec en matière d’adaptation au changement climatique. Dans la suite du premier webinaire, réalisé le 10 mars 2021 sur le thème « De la science à la prise de décision dans l’adaptation aux changements climatiques : enjeux, défis et perspectives pour la relation entre les chercheurs et les administrations publiques », le prochain webinaire, prévu le 21 avril 2021, s’intitule « Organisations frontières pour l’adaptation aux changements climatiques : l’interface science-société pour accompagner les acteurs territoriaux ».

Il portera sur le rôle et les dynamiques des organisations frontières chargées de produire et de diffuser des connaissances pour l’action sur l’adaptation au changement climatique dans les territoires, à l’interface science-société. Ouranos, Futurs-ACT et le RECO s’affichent comme des organisations frontières, concept qui désigne des organisations intermédiaires (réseaux, institutions, collectifs…) mises en place pour réunir des acteurs de différentes communautés et favoriser la circulation d’idées et de pratiques, en particulier des acteurs scientifiques et politiques (H Peton, 2011 ; N Rocle 2015).

Ce prochain webinaire a pour objectif de partager des expériences concrètes issues de ces organisations frontières en matière d’adaptation aux changements climatiques. Comment mobiliser des connaissances scientifiques pour anticiper la gestion de situations et d’enjeux complexes sous l’influence du changement climatique? Comment générer avec les acteurs des territoires des outils et des savoirs utilisables (tangibles et intangibles) permettant d’accélérer la mise en place d’actions pour répondre aux impacts climatiques dans les territoires? Comment esquisser et mettre à l’épreuve des trajectoires d’adaptation?

Denis Salles, Directeur de recherche INRAE et membre de la gouvernance de Futurs-ACT (Anticipation des Changements Climatiques dans les Territoires en Transition)

Alain Bourque , Directeur Général, Ouranos

, Directeur Général, Ouranos Guillaume Simonet , Coordonateur, Réseau d’Expertise sur les Changements climatiques en Occitanie (RECO)

, Coordonateur, Réseau d’Expertise sur les Changements climatiques en Occitanie (RECO) Matthieu Descombes , délégué territorial – Massif des Vallées Cévenoles – Parc National des Cévennes

, délégué territorial – Massif des Vallées Cévenoles – Parc National des Cévennes Antoine Verville, directeur général du Regroupement des organismes de bassins-versants du Québec (ROBVQ)

Un temps d'échanges avec des représentants de Parcs Naturels Régionaux et d'agences de l'eau viendra mettre en lumière des exemples concrets de dynamiques à suivre pour maximiser le bénéfice que ces organisations frontières peuvent apporter aux acteurs des territoires.

Les inscriptions pour assister à ce webinaire sont gratuites, mais doivent être enregistrées au moins 24 heures avant l’événement. Cliquez sur ce lien pour accéder au formulaire d’inscription.

Mai 2021 (date à confirmer)

Webinaire 3 : Peut-on mesurer nos succès en adaptation ?

Juin 2021 (date à confirmer)