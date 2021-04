La Commune de Paris, il y a 150 ans. Quelles relectures aujourd’hui ?

Announcement

Présentation

Depuis l’écrasement de la Commune de 1871, des dizaines d’ouvrages ont été consacrés à son histoire. Mais chaque époque pose des questions différentes face à cet événement exceptionnel qui annonçait les révolutions du XXème siècle.

Le Centre d’Histoire et de Sociologie des Gauches, associé à l’Institut Marcel Liebman, se propose de donner la parole à des chercheurs et à des militants qui interrogent de manière novatrice la Commune et sa répression.

Tandis qu’une offensive conservatrice demande de ne plus évoquer le souvenir de la Commune, nous avons choisi de nourrir la réflexion sur cet événement fondateur à travers un colloque organisé sous la forme d’une série de conférences en ligne.

En clôture du colloque et en collaboration avec La Maison du Livre, nous vous proposons également une soirée littéraire autour de la Commune.

Le colloque sera accompagné de l’exposition « Vive la Commune ! », visible en plein air sur l’avenue Paul Héger (Campus du Solbosch). Cette exposition retrace l’histoire de la Commune à travers des photographies actuelles de Paris, sur lesquelles des artistes ont dessiné les acteurs (imaginaires) de la Commune. L’exposition a été conçue, avec le soutien du Collectif Krasnyi, par Sixtine d’Ydewalle, doctorante sur le communalisme, les dessinateurs Manu Scordia et Thibaut Dramaix et le photographe Karim Brikci-Nigassa.

L’exposition a été montée avec le soutien de la Commission culturelle (ULB-Culture) et l’aide logistique de l’Association des Cercles Étudiants.

Le colloque est organisé avec le soutien financier du FNRS et de la Faculté de Philosophie et Sciences sociales de l’ULB.

Programme

Exposition

Du 27 avril au 16 mai : Exposition en plein air « Vive la Commune ! »

Université libre de Bruxelles, Campus du Solbosch, avenue Paul Héger

Lundi 26 avril

17h30 - Inauguration de l’exposition. Emission spéciale « Histoire de savoir » sur Radio Campus.

(Informations pratiques et inscriptions en fonction de l’évolution des règles sanitaires)

Colloque académique en ligne du lundi 3 mai au samedi 8 mai 2021

(En soirée de 17h à 18h30)

Lundi 3 mai

(présidence : Nicolas Veschueren)

17h : Histoire et mémoire de la Commune - Jean-Louis Robert (professeur émérite, Université Paris 1 et président d'honneur des Amies et Amis de la Commune)

(professeur émérite, Université Paris 1 et président d'honneur des Amies et Amis de la Commune) 17h30 : Relecture de la Commune, écrire l’histoire de la Commune de Paris - Marc César (enseignant et chercheur à l'Université Paris 13) et Laure Godineau (maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université Paris 13)

(enseignant et chercheur à l'Université Paris 13) et (maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université Paris 13) 18h – Questions du public aux orateurs

Mercredi 5 mai

(présidence de séance : Anne Morelli)

17h - Les francs-maçons et la Commune – Jean-Michel Dufays (Historien, Haute Ecole Bruxelles-Brabant)

(Historien, Haute Ecole Bruxelles-Brabant) 17h30 – Les proscrits de la Commune présents en Belgique, des personnalités très diverses – Francis Sartorius (Historien, auteur du livre Les Communards en exil. Etat de la proscription communaliste à Bruxelles et dans les faubourgs 1871-1880)

(Historien, auteur du livre Les Communards en exil. Etat de la proscription communaliste à Bruxelles et dans les faubourgs 1871-1880) 18h – Questions du public aux orateurs

Vendredi 7 mai

(présidence de séance : Francine Bolle)

17h -17h - De la figure de la « pétroleuse » à la conquête d’une souveraineté dans l’évènement, les femmes dans la Commune de Paris - Chloé Leprince (journaliste à France Culture, réédition de Les « Pétroleuses » d'Edith Thomas chez Folio en mars 2021, étudiante ENS- EHESS).

(journaliste à France Culture, réédition de Les « Pétroleuses » d'Edith Thomas chez Folio en mars 2021, étudiante ENS- EHESS). 17h30 - Une histoire mondiale de la Commune - Quentin Deluermoz (professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Paris, laboratoire ICT)

(professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Paris, laboratoire ICT) 18h – Questions du public aux orateurs

Vendredi 7 mai à 20h15 : Rencontre avec le Collectif Krasnyi

(en ligne, par l’UPJB)

L’Union des progressistes juifs de Belgique organise, en lien avec le colloque, une rencontre en ligne avec des membres du Collectif Krasnyi qui viendront, entre autres, présenter l’exposition « Vive la Commune ! », visible à l’ULB (en plein air) du 27 avril au 16 mai 2021. Plus d’informations seront prochainement disponibles sur la page : Agenda | UPJB.

Samedi 8 mai

(présidence de séance : Gabriel Maissin)

17h - Rosa Luxemburg et la Commune de Paris - Dominique Villaeys-Poirré (auteure du Blog « Comprendre avec Rosa Luxemburg »)

(auteure du Blog « Comprendre avec Rosa Luxemburg ») 17h30 - Un militant du XXIème siècle peut-il encore s'inspirer des solutions préconisées par la Commune ? L’exemple de la dette et du crédit – Eric Toussaint (docteur en sciences politiques des universités de Liège et de Paris VIII, porte-parole du CADTM international)

(docteur en sciences politiques des universités de Liège et de Paris VIII, porte-parole du CADTM international) 18h – Questions du public aux orateurs

Mardi 11 mai : Soirée de clôture à la Maison du Livre

(Rue de Rome 24-28 - 1060 Bruxelles)

Soirée littéraire autour de la Commune

(Sous réserve de possibilité d’organisation en présentiel)

Avec Paul Lidsky (écrivain, auteur de « Les écrivains contre la Commune - Suivi de Les artistes pour la Commune », éd. La Découverte, rééd. augm. 2021) et Paul Aron (professeur de littérature et théorie littéraire à l'Université Libre de Bruxelles)

Lectures de textes sur la Commune (par Isabelle Dumont, comédienne)

Informations pratiques

Les conférences auront lieu en ligne en direct et seront diffusées simultanément sur Youtube, sur la page Colloques-conférences Replay - YouTube (la création d’un compte n’est pas nécessaire) et sur Facebook (les événements seront annoncés sur les pages du Centre d'Histoire et de Sociologie des Gauches et de l’Institut Marcel Liebman). Les questions pourront être posées en commentaire et seront relayées aux orateurs par notre équipe.

Pour l’inauguration de l’exposition et la soirée de clôture, les informations pratiques et modalités d’inscriptions dépendront des règles sanitaires en vigueur et seront donc communiquées au plus tard la semaine précédant ces événements.