O Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras - PPLB, sediado no Real Gabinete Português de Leitura, Rio de Janeiro, chega ao seu vigésimo aniversário de criação com um histórico de projetos acadêmicas, atividades de pesquisa e publicações que é imprescindível celebrar. Por isso, com imodesto júbilo, realizamos o nosso X Colóquio, sob o tema “Relações Luso-Brasileiras: Gentes e Paisagens em Movimento”. Para marcar esses 20 anos, com a certeza da boa memória e do futuro auspicioso, reúnem-se nesta edição virtual, de 26 a 30 de abril de 2021, palestrantes nacionais e internacionais de grande relevância crítica ao lado de jovens docentes e pesquisadores, que contribuem vivamente para a ampliação do trabalho que desenvolvemos. Esse conjunto de vozes representa o diálogo vital entre gerações em prol dos estudos cada vez mais necessários das relações luso-brasileiras em diferentes domínios do saber.

Programa

26 de Abril (2a. feira)

15h – Abertura

15:15h – SESSÃO ESPECIAL

Mediação: Gilda Santos

Alocução de LUIS FILIPE CASTRO MENDES (poeta e diplomata)

27 de Abril (3a. feira)

11h- Estudos sobre o Real Gabinete Português de Leitura

Mediação: Tania Bessone

MARIA DE FATIMA COSTA MATTOS (Centro Univ. Moura Lacerda / Faculdade de Arquitetura de Ribeirão Preto)A presença do Neomanuelino na arquitetura dos Gabinetes Portugueses de Leitura no Brasil.

15h- Estudos geográficos, ecológico e turísticos

Mediação: Ida Alves

MÁRCIA MANIR FEITOSA - (UFMA)Laços espaciais de geograficidade entre a novíssima literatura portuguesa e o neorregionalismo brasileiro

28 de Abril (4a. feira)

11h- Painel “Brasil e Portugal: circulação internacional dos escritos”

Mediação: Suely Campos Franco

NATÁLIA DE SANTANNA GUERELLUS (Pesq. Capes/Print – UFRGS, Copresidente da Association pour la Recherche sur le Brésil en Europe – ARBRE)A palavra é o meu domínio sobre o mundo”: circulação e recepção da obra de Clarice Lispector em Portugal

15h- Seminário “Cem anos, dois países e uma língua”– Mais do que pintura, mais do que arquitetura –

Mediação: Talitha Bueno Motter

MARIA DO MAR FAZENDA (Univ. Nova de Lisboa)Nadir Afonso, entre o local e o global

29 de Abril (5a. feira)

11h- Estudos linguísticos, literários e interartísticos

Mediação: Mônica Genelhu Fagundes

SANDRA LEANDRO (Univ. de Évora; Diretora Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo - Évora)Lisboa contemplando o Rio: elos entre a colecção bordaliana de Gastão Penalva (1887-1944)

15h- Estudos históricos, políticos e do patrimônio cultural

Mediação: Angela Telles

PATRÍCIA TELLES (Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património -CEAACP, Univ. de Coimbra) D. Carlota Joaquina, retratos de uma rainha mal amada

30 de Abril (6a. feira)

11h- Estudos interdisciplinares de diversidade e inovação

Mediação: Aline Erthal

DIOGO MARQUES (criador experimental, Doutor em Materialidades da Literatura pela Universidade de Coimbra). “As florestas não brotam, não se multiplicam, não suspiram": Ciberliteratura e educação ambiental.

15h- Estudos sobre deslocamentos, migrantes, exilados, retornados, refugiados

Mediação: Lucia Maria Paschoal Guimarães