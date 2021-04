Analyse du discours comparative et d’autres approches comparatistes

Announcement

Esta chamada para publicação destina-se a pesquisadoras e pesquisadores das áreas de Letras – linguística e literatura – cujos trabalhos tenham uma orientação comparativa. Num texto concebido nos últimos anos de sua produção teórica, o pensador russo Mikhail Bakhtin posicionou-se a respeito dos caminhos da ciência da literatura na Rússia de então. No texto “A ciência da literatura hoje”, em resposta à revista Novi Mir, Mikhail Bakhtin assinala a necessidade de um estudo da literatura e, mais amplamente, da linguagem, considerando uma relação mais direta com a cultura e a história: “[u]m sentido só revela as suas profundezas encontrando e contatando o outro, o sentido do outro: entre eles começa uma espécie de diálogo que supera o fechamento e a unilateralidade desses sentidos, dessas culturas.” Ao mesmo tempo que reitera a natureza do movimento dialógico, Bakhtin sugere que a potencialidade interpretativa de um enunciado se revela a partir do encontro com outrem, que lhe é distinto e externo. É desse ponto de vista que a análise de discursos comparativa é desenvolvida no Brasil pelo grupo Diálogo. Inspirados nos postulados de Bakhtin e do Círculo, um dos eixos de trabalho do grupo se propõe a analisar diferentes gêneros discursivos, tendo por princípio metodológico a comparação entre línguas-culturas distintas. Para além dessa perspectiva de metodologia comparativa, abordagens de investigação que se pautam em métodos de base comparativista são frequentes nas diversas áreas das ciências humanas. No âmbito dos estudos em linguagem, vertentes como a linguística histórica, linguística comparada e literatura comparada apresentam uma longa trajetória de pesquisas em que a comparação se apresenta como caminho para o estudo das mais variadas expressões e modalizações da linguagem. Dessa forma, a proposta central da presente chamada é congregar diferentes linhas de pesquisa que tomem por base metodológica abordagens comparativistas no campo dos estudos da linguagem.

Argumentaire

Cet appel à contribution est destiné aux chercheures et chercheurs dans les domaines des lettres – linguistique et littérature – dont les travaux ont une orientation comparatiste. Dans un texte rédigé dans les dernières années de sa production théorique, le penseur russe Mikhaïl Bakhtine a pris position par rapport aux chemins de la science de la littérature en Russie de l'époque. Dans le texte « Les études littéraires aujourd'hui », en réponse à la revue Novi Mir, Mikhaïl Bakhtine signale la nécessité d'une étude de la littérature et, plus largement, du langage, suivant une orientation de transitivité face à la culture et l'histoire : « [u]n sens se révèle dans sa profondeur pour avoir rencontré et s’être frotté à un autre sens, à un sens étranger : entre les deux s’instaure comme un dialogue qui a raison du caractère clos et univoque, inhérent au sens et à la culture pris isolément. ». En même temps qu'il réitère la nature du mouvement dialogique, Bakhtine suggère que la potentialité interprétative d'un énoncé se révèle à partir de la rencontre avec autrui, lequel est à la fois distinct et externe. C'est de ce point de vue que l'analyse du discours comparative est développée au Brésil par le groupe Diálogo (CNPq/USP). Inspiré par les postulats de Bakhtine et du Cercle, un des axes de travail du groupe propose d'analyser différents genres discursifs, ayant par principe méthodologique la comparaison entre des langues-cultures distinctes. Outre cette perspective de méthodologie comparative, les approches d'investigation basées sur des méthodes comparatistes sont fréquentes dans divers domaines des sciences humaines. Dans le domaine des études linguistiques et littéraires – l'objet du présent appel à contribution – , des volets tels que la linguistique historique, la linguistique comparée et la littérature comparée présentent une longue trajectoire de recherches dans lesquelles la comparaison se présente comme un moyen d'étudier les expressions et les modalisations les plus variées du langage. Ainsi, la proposition centrale du présent appel à contribution est de rassembler différentes lignes de recherche qui prennent pour base méthodologique des approches comparatistes dans le champ des études du langage.

Pour ce numéro de la revue Linha D’Água, nous recevrons des travaux qui présentent des parcours universitaires tournés vers le langage selon une approche comparatiste. Ainsi, notre objectif est de stimuler des réflexions critiques basées sur l'approximation de différentes tendances dans les études du langage.

Axes thématiques

Nous présentons, à titre ilustratif mais non exaustif, quelques axes dans lequels les travaux attendus peuvent s'inscrire :

a) Dans le domaine des sciences du langage, des travaux en analyse du discours comparative dont les corpora se refèrent à deux ou plusieurs langues-cultures distinctes ; b) toujours dans le domaine des sciences du langage, des travaux qui comparent un aspect linguistique particulier dans différentes langues ; c) dans la sphère littéraire, des travaux qui comparent l'œuvre d'auteurs de différentes nationalités et/ou langues dans une intersection de sphères, approches et perspectives ; d) toujours dans le champ des études littéraires, des travaux comparatifs de nature interdisciplinaire, impliquant la littérature et d'autres arts (cinéma, chanson populaire et arts plastiques, pour ne citer que quelques exemples).

Nous invitons les chercheurs (docteurs et/ou doctorants), dont les travaux s'inscrivent dans cette perspective, à soumettre leurs articles inédits pour le numéro 35/1 de la revue Linha D’Água via le site de la revue (http://www.revistas.usp.br/linhadagua) avant le 30 septembre 2021.

Linha d’Água, éditée depuis 1980, est une revue de l'École doctorale de philologie et de langue portugaise de la Faculté de philosophie, littérature et sciences humaines de l'Université de São Paulo. La revue est indexée dans Google Scholar, Web of Science, Latindex, CiteFactor et dans les répertoires de la Capes Periódicos, Diadorim et Ibict. Les articles acceptés et publiés en ligne ont un numéro DOI®. La revue Linha D’Água ne demande aucun frais de soumission et de publication.

Modalités pratiques d'envoi de propositions

Vous pouvez consulter les normes éditoriales et les anciens numéros de la revue à l'adresse : http://www.revistas.usp.br/linhadagua/issue/archive

Nous notons que les articles soumis doivent être conformes aux « Directives de soumission » de la revue Linha D’Água :

http://www.revistas.usp.br/linhadagua/about/submissions#autorrestituidores

Le délai pour la soumission des originaux pour ce numéro est le 30 septembre 2021.

Coordination scientifique

Daniela Nienkötter Sardá (Diálogo-USP) ;

Maria Glushkova (Diálogo-USP) ;

Urbano Cavalcante Filho (IFBA/UESC/Diálogo-USP).

Yuri Andrei Batista Santos (UParis/Diálogo-USP)

