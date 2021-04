Announcement

L’association AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, avec le soutien de la Délégation à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la Culture, lance un programme de bourses de recherche « Focus » sur l’histoire des artistes femmes.

En 2021, quatre bourses de recherche « Focus » sur l’histoire des artistes femmes de 2500 euros chacune seront attribuées aux candidat·e·s retenu·e·s, en réponse au présent appel définissant quatre axes thématiques de recherche.

Une enveloppe complémentaire de 500 euros maximum (sur justificatifs) est réservée aux éventuels frais de déplacements nécessaires à la bonne réalisation du projet de recherche. Les quatre lauréat·e·s bénéficieront de l’accompagnement d’une coordinatrice scientifique indépendante, ainsi que de membres de l’équipe de l’association AWARE.

Critères

Appel ouvert du 19/04/2021 au 31/05/2021 (minuit) aux étudiante·s inscrit·e·s en Master 1 ou Master 2 en sciences humaines (universités, établissements d’enseignement supérieur en France), ainsi qu’aux jeunes chercheur·se·s (moins de cinq années depuis le dernier diplôme d’enseignement supérieur obtenu en France);

Appel ouvert aux candidate·s d'expression francophone, sans critère de nationalité. Les projets de recherches devront exclusivement être rédigés en langue française;

Les candidatures sont à adresser par mail, au plus tard le 31/05/2021 (minuit) à l’adresse mediation@aware-art.orgavec les éléments précisés ci-après.

Ces éléments devront être intégrés dans cet ordre d’apparition précis, en un seul et unique document en format PDF de moins de 2 Mo adressé en pièce jointe. Le nom de fichier devra être libellé sous la forme suivante : NOM_prénom.pdf

Éléments à fournir

Note d’intention dactylographiée (5000 signes espaces comprises) en réponse à l’un des axes thématiques précisés ci-après, au choix;

Lettre de recommandation d’une enseignant·e du supérieur ;

CV du/de la candidate précisant d’éventuelles premières publications.

Une seule candidature par personne sera acceptée. La note d’intention précisera l’axe thématique choisi et les motivations guidant ce choix, l’angle de recherche proposé et, le cas échéant, la manière dont il s’inscrit dans une démarche de réflexion personnelle plus large.

Axes thématiques

Quelle présence des artistes femmes dans l’espace public français au XIX e siècle? Pistes, à titre indicatif : étude de monuments funéraires, etc.

Quelle présence des artistes femmes africaines-américaines dans les collections publiques françaises? Pistes, à titre indicatif : état des lieux des politiques d'acquisition sur une période donnée, etc.

Artistes femmes dans les Outre-mer: une histoire locale au XX e siècle. Pistes, à titre indicatif : exemples croisés de parcours dans tel ou tel territoire, problématique de formation, d’accès à la professionnalisation, etc.

Artistes femmes originaires d'Asie actives en France dans la seconde moitié du XXe siècle. Pistes, à titre indicatif: exemples croisés de trajectoires internationales, problématiques de reconnaissance dans le pays d'origine et en France, etc.

Calendrier

Du 19/04/2021 au 31/05/2021 : ouverture de l’appel à candidature ;

Date limite de candidature: 31/05/2021 (minuit) à mediation@aware-art.org

Semaine du 21/06/2021: communication des quatre projets retenus par le comité d’attribution ;

15/02/2022: rendus des projets

Formes du rendu final

Publication d’un article de restitution relevant de la discipline histoire de l’art, de 10000 signes espaces comprises, sur la partie Magazine du site Internet d’AWARE;

Livraison concomitante d’un dossier papier résumant l’état de la recherche arrêtée à la date du 15/02/2022, pour sa mise en consultation au centre de documentation d’AWARE;

Dans le cas où le sujet ferait ultérieurement l’objet d’un mémoire, d’un doctorat ou de toute autre publication scientifique de la part du/de la lauréate, l’envoi d’un exemplaire relié est espéré. Celui-ci sera également mis en consultation au centre de documentation d’AWARE.

Comité d’attribution

Une représentant·e de la Délégation à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la Culture;

Camille Paulhan, coordinatrice scientifique du programme de bourses de recherche «Focus » sur l’histoire des artistes femmes ;

Clément Dirié, membre du comité éditorialAWARE,

Marie Chênel, responsable des programmes scientifiques (intérim) AWARE;

Anaïs Roesch, chargée de développement international AWARE;

Chargée des contenus numériques, AWARE

AWARE : Archives of Women Artists, Research and Exhibitions est une association loi 1901 à but non lucratif co-fondée en 2014 et dirigée par Camille Morineau, conservatrice du Patrimoine, historienne de l’art spécialiste des artistes femmes.

https://awarewomenartists.com/

Avec le soutien de la Délégation à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle du ministère de la Culture.