La ville au temps de la covid-19

Announcement

Argumentaire

Déclarée pandémie mondiale le 11 mars 2020 par l’OMS, la Covid-19 a du jour au lendemain bouleversé nos vies à l’échelle mondiale. Depuis cette date, le confinement et la réduction des activités humaines pour endiguer la propagation du virus sont le mot d’ordre général. La ville, cadre de vie dominant, est au cœur de nouveaux enjeux sociétaux contemporains que révèle la pandémie, elle est assujettie à des restrictions inédites et les rythmes quotidiens y sont radicalement modifiés. Ses composantes physiques, humaines, économiques et sociales sont aujourd’hui mises en question.

Résiliente, diffuse, compacte, globale, durable, verte, intelligente … (Breux, Diaz, 2017; Thomas, Antonio Da Cunha, 2017 ; Matagne, 2003 ; Toubin et al. 2012 ; Boiral, 2004), tels sont les concepts attribués à la ville qui ont émergé au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, le nouveau virus incite à réfléchir « aux nouvelles modalités relationnelles que nous entretenons avec les non humains… avec lesquels nous devons composer nos espaces de vie » (Lussault, 2020), à imaginer les villes radicalement différentes (Hopkins, 2020) ou à penser « leur décroissance » (Paquot, 2020). Les débats foisonnent pour identifier les facteurs qui interviennent dans la propagation et dans la létalité du virus comme la densité, la connectivité, la mobilité, l’encombrement, la concentration, la sociabilité, la pauvreté, les proportions de personnes âgées, l’accès aux soins, les politiques publiques… (Cambau, 2020 ; Orfeuil, 2020 ; Terrin, 2020). En réponse à cette situation de crise, de nouveaux paradigmes pourraient naître, suggérant de nouvelles manières de fabriquer les villes et les territoires pour une meilleure résilience urbaine.

Ce colloque est un moment pour réfléchir en commun, poser de nouvelles questions, explorer de nouvelles pistes de recherche et débattre sur des méthodes d’analyse en cours d’expérimentation ou à mettre en œuvre. La Covid-19 pèse toujours sur une grande partie de la planète et plus de recul serait nécessaire pour en apprécier les conséquences sur la ville et en tirer des leçons. Toutefois, des questions surgissent déjà, elles s’adressent aussi bien aux villes du Nord qu’aux villes du Sud. Elles interrogent l’architecture et l’urbanisme, la forme des villes et leurs rapports aux territoires et à l’environnement, les espaces de vie et d’activités, les représentations sociales et les politiques publiques. L’objectif est de mettre au jour les transformations, les adaptations et les innovations des espaces et des modes de vie induites par la pandémie. Dans cette perspective, quatre axes de réflexion non exhaustifs sont envisagés.

Axes thématiques

1. Forme urbaine et espaces publics

Les épidémies ont souvent contribué à refaçonner et à redessiner la ville. L’hygiénisme a transformé la ville et l’espace urbain en donnant « une place prépondérante à l’épidémiologie et la démographie dans la prise de décision en architecture, urbanisme et santé publique » (Châtel-Innocenti, 2020). Grâce au progrès scientifique et technologique du XXe et XXIe siècle et des différents systèmes de santé publique, les villes paraissaient prémunies contre les épidémies qui les avaient souvent touchées les siècles précédents. Cependant, la ville dans ses formes et ses pratiques urbaines contemporaines est vulnérable face à la Covid-19. En témoignent les espaces publics qui sont mis à mal par le confinement. Lieux de la convivialité, de l’échange et de la proximité sociale, de l’exercice de la démocratie, et de « rencontres aléatoires avec l’altérité – la sérendipité- » (Levy, 2020) pour les uns, ou alors des lieux marchands, de la simple halte ou des petits laps des tâches quotidiennes pour les autres (Kettaf, 2019), ils sont méconnaissables sans la foule qui les investit quotidiennement et leur donne un sens. Comment repenser la morphologie de la ville et de ses espaces publics ? Les règlements d’urbanisme seront-ils modifiés ? À quelles nouvelles compétences professionnelles de l’urbain la ville de demain fera-t-elle appel ?

2. Logement et vie familiale

Le logement, lieu par excellence du confinement, qu’il soit spacieux ou exigu, bien ou peu équipé, proche ou éloigné des aménités urbaines, suscite le plus d’interrogations (PUCA ,2020). Cet espace dédié principalement à la vie domestique et privée, à la famille qui s’y réfugie et s’y ressource, abrite du jour au lendemain d’autres activités inhabituelles. Au vu des expériences vécues, il y a lieu de questionner ce que permettent les différents types de logements. Les concepts de la flexibilité, de la réversibilité, de la liberté d’usage (Eleb, 2017 ; Bouchain, 2020) et de la mutabilité (Durand, 2017) alimentent encore plus les réflexions et les débats. À l’ère de la Covid-19, les architectes sont appelés à repenser les logements et les habitants à reconsidérer leurs espaces de vie et à réévaluer les priorités (Rollet, 2020). Que révèle la pandémie sur les différents logements ? Comment les familles vivent-elles le triptyque confinement/ exiguïté/ promiscuité ? Quels effets psychologiques sur les individus a cette obligation de ralentir et de freiner les rythmes (Riondet, 2020 ; Bourdeau-Lepage, 2020) ?

3. Travail et revenus des familles

Le confinement a imposé le télétravail qui n’est ni adapté ni possible pour tous les métiers et sous toutes les latitudes, ce qui engendre des pertes d’emplois considérables mettant les ménages à rude épreuve. Des secteurs entiers sont ravagés (transports, commerce, tourisme, éducation, culture, loisirs, artisanat, restauration, événementiel, PME…), alors que d’autres, en faisant preuve d’innovation ou en tirant parti d’internet pour maintenir leurs activités, connaissent une embellie. Qu’il soit officiel ou informel, le travail rémunérateur, source de revenus, est en crise. Si certains puisent dans leurs économies pour tenter de traverser cet épisode, d’autres à l’image des journaliers sont plus préoccupés par la survie au quotidien que par un danger potentiel lié à un virus invisible (OIT, 2020 ; ONU, 2020). Faut-il s’adapter et inventer de nouvelles manières de travailler (Rifkin, 1995 : Méda, 2010) ? Comment se créent les solidarités face aux inégalités sociales qui s’exacerbent ? Qu’en est-il de l’efficacité des politiques publiques adoptées ?

4. Histoire et mots de la ville

La Covid-19 n’est pas la première pandémie qu’affronte la ville (Sardon, 2020 ; Touati, 2000), elle vient prolonger la longue série des épidémies qui ont jalonné l’histoire urbaine. Chaque nouvelle crise est vue et interprétée à travers des récits qu’en font l’histoire et la littérature. Par ailleurs, le caractère inédit de cette épidémie est source de créativité linguistique et de profusion de néologismes, de mots de spécialistes (médecins, biologistes, etc.) ou d’un vocabulaire populaire. L’image et l’humour trouvent également en ce temps de confinement un terreau favorable à leur expression et leur développement. La communication virtuelle à travers les réseaux sociaux encourage énormément cette « production » et sa diffusion. Que peut nous apprendre l'histoire des épidémies sur la Covid-19 et inversement comment celle-ci va-t-elle marquer l’histoire ? Comment la Covid-19 est-elle racontée et caricaturée ?

Ce colloque réunira des chercheurs, des doctorants, des enseignants et des professionnels de toutes les régions géographiques et de diverses disciplines : architecture, urbanisme, histoire, sociologie, géographie, économie, psychologie, littérature… Les propositions peuvent se faire sous forme de communication orale, poster ou document audiovisuel. Les résumés en fichier .doc (Times New Roman: 12, interligne: 1,15) ne devront pas dépasser les 1500 signes et donneront des précisions sur le questionnement, les objectifs et les méthodes d’investigation. Ils seront accompagnés d’une courte biographie (300 signes maximum), ainsi que de cinq références bibliographiques et de cinq mots-clés.

Modalités pratiques d'envoi de propositions

Les propositions de communication sont à envoyer par courrier électronique aux adresses suivantes :

colloque.ville.covid@gmail.com

najetmouaziz@yahoo.fr

fadilakettaf@gmail.com

Dates à retenir

1 juillet 2021 : Date limite d’envoi des résumés.

30 juillet 2021 : Réponse du comité scientifique.

15 octobre 2021 : Réception des textes/posters/ documents audiovisuels.

7-8 décembre 2021 : Tenue du colloque.

Le colloque se tiendra en présentiel ou à distance selon l’évolution de la situation sanitaire. Les communications feront l'objet d'une publication dont les modalités seront précisées ultérieurement.

Références

Comité scientifique

Abdessemed-Foufa Amina (U. Blida-1), Appert Manuel (ENSALyon), Bejaoui Meriem (ENSSP, Alger), Bekkouche Ammara (USTO-MB/CRASC), Biara Ratiba Wided (U. Béchar), Belguidoum Said (U. Aix-Marseille/AUM/CRASC), Bouchentouf Mehajia (U. Alger-1), Chabane Lila (CREAD- Alger), Chabou-Othmani Meriem (EPAU-Alger), Cheikh-Zouaoui Mustapha (U. Blida-1), Chergui Samia (U. Blida-1), Dahmani Krimo (U. Blida-1), Gherbi-Abdellilah Radia (U. Oran-2), Grangaud Isabelle (Centre Norbert Elias-EHESS-AMU), Hamouine Abdelmadjid (U. Béchar), Kacemi-Maghfour Malika (USTO-MB), Kettaf Fadila (USTO-MB), Languillon-Aussel Raphaël (UNIGE), Madani Said (U. Sétif-1), Madoeuf Anna (CITERES, U. Tours), Mahmoud Abdesselem (U. Carthage | UCAR), Messaoudene Maha (EPAU-Alger), Mokkadem Khadija (CRASC), Moscarelli Fernanda (U. Nanterre, GRED), Mouaziz-Bouchentouf Najet (USTO-MB), Mouloudi Hicham (ENAU Rabat), Naimi Ait-Aoudia (U. Blida-1), Rahal Farid (USTO-MB), Rouag-Saffidine Djamila (U. Constantine 3), Safar-Zitoun Madani (U. Alger-1), Semmoud Nora (CITERES, U. Tours), Senhadji Dalila (USTO-MB), Siagh-Bouchentouf Zohra (U. Vienne), Souiah Mehdi (U. Oran-2), Tabet Anissa (United Arab Emirates U. – UAE), Trache Sidi Mohammed (U. Oran-2), Velasquez Elkin (UN-Habitat, GRED), Yamani Lakhdar (USTO-MB).

Comité d’organisation

Benamar Abdelkrim (USTO-MB), Boudinar Ines (USTO-MB), Hamza Cherif Yamina (USTO-MB), Hassam Seddiki Soumaya (U. Mostaganem), Kadri Youcef (USTO-MB), Kettaf Fadila (USTO-MB), Lacheheb Louiza Amina (USTO-MB), Mouaziz-Bouchentouf Najet (USTO-MB)