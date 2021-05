Féminicides en France au XIXe siècle

Announcement

Présentation

Nous sommes très heureux·ses de vous annoncer la tenue de ce colloque transdisciplinaire les 14 et 15 mai 2021, par visioconférence. Le programme de ces journées, que nous avons voulu riche et diversifié, permettra d’envisager les différents traitements judiciaires, socio-politiques et artistiques des féminicides au XIXe siècle, tout en ouvrant sur les imaginaires qu’ils constituèrent et des perspectives beaucoup plus contemporaines.

Modalités de participation

Lien d'inscription

L’entrée est libre mais l’inscription obligatoire

Vous retrouverez toutes les informations et la programme complet à : https://colloquefeminicides2021.wordpress.com/

Organisation

Margot Giacinti,

Samy Lagrange,

Mathilde Leïchlé,

Lucie Nizard,

Rémi Rouméas

Programme

Vendredi 14 mai

10h Accueil des participant·es

10h15 Introduction par Lydie Bodiou et Frédéric Chauvaud

et 10h45 Pause café

11h Premier panel

modéré par Samy Lagrange et Lucie Nizard

Aline Lebel , doctorante à l’Université Paris Nanterre Les « circonstances atténuantes » du meurtre de Carmen : l’argument émotionnel à l’épreuve de la fiction.

, doctorante à l’Université Paris Nanterre Les « circonstances atténuantes » du meurtre de Carmen : l’argument émotionnel à l’épreuve de la fiction. Camille Islert , doctorante et ATER à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 « Ces cous-là sont prédestinés à la strangulation ». Féminicides entre parodie et aporie dans La Dame à la louve de Renée Vivien.

, doctorante et ATER à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 « Ces cous-là sont prédestinés à la strangulation ». Féminicides entre parodie et aporie dans La Dame à la louve de Renée Vivien. Anaelle Lahaeye, doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et assistante de recherche à la BnF Les défuntes au sein des représentations de féminicides en peinture, estampe et dessin (1808-1914).

12h30 Pause déjeuner

14h30 Études de cas

modérées par Mathilde Leïchlé

Lucie Nizard , doctorante à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (CRP19) « Du féminicide comme expression suprême de l’amour viril dans le roman du second XIXe siècle. »

, doctorante à l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (CRP19) « Du féminicide comme expression suprême de l’amour viril dans le roman du second XIXe siècle. » Samy Lagrange, doctorant à l’Université Sorbonne Paris Nord (Pléiade) « 1871 : les Communardes sous le feu des discours virilistes. »

15h Deuxième panel

modéré par Diane Roman

Julie Doyon , chercheure senior FNS / Université de Fribourg Un droit pénal du mariage ? L’uxoricide dans la culture juridique française.

, chercheure senior FNS / Université de Fribourg Un droit pénal du mariage ? L’uxoricide dans la culture juridique française. Sophie Pereira, chargée de recherche à l’AVG-Carhif et à l’Université des Femmes. « La justice des mâles » : une critique féministe d’avant-garde à la fin du 19ème siècle ?

16h Pause café

16h30 Troisième panel

modéré par Éléonore Reverzy

Arthur Ségard , doctorant à New York University « La grâce suave des cous de jeunes filles sous le couperet ». Le féminicide dans Les Chants de Maldoror.

, doctorant à New York University « La grâce suave des cous de jeunes filles sous le couperet ». Le féminicide dans Les Chants de Maldoror. Arnaud Verret, docteur en littérature française de l’Université Paris 3 et chargé de cours à l’Université d’Orléans « Il lui fallait des femmes à massacrer ». Battre et tuer : le féminicide dans les romans d’Émile Zola.

17h45 « M’entends-tu ? »

Performance de Caroline Dejoie, chercheuse, performeuse et sorcière.

Samedi 15 mai

9h45 Accueil des participant·es

10h Quatrième panel

modéré par Anne Verjus

Victor Vey , masterant à l’ENS de Lyon Les féminicides dans les complaintes criminelles en France au XIXème siècle : analyse critique et comparative.

, masterant à l’ENS de Lyon Les féminicides dans les complaintes criminelles en France au XIXème siècle : analyse critique et comparative. Jeanne Barnicaud, doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne « La cause, voilà la cause... ». Récits de meurtres de femmes et tatouage à la fin du XIXe siècle.

11h Pause café

11H30 Cinquième panel

modéré par Rémi Rouméas

Karine Lambert , maîtresse de conférences en histoire à l’Université de la Côte d’Azur / Ge- FeM - UMR TELEMME (AMU-CNRS) Analyse de discours et approche micro-historique des dossiers judiciaires varois pour « meurtre de l’épouse » (1810-1850).

, maîtresse de conférences en histoire à l’Université de la Côte d’Azur / Ge- FeM - UMR TELEMME (AMU-CNRS) Analyse de discours et approche micro-historique des dossiers judiciaires varois pour « meurtre de l’épouse » (1810-1850). Margot Giacinti, doctorante à l’ENS de Lyon et ATER à l’Université Lyon 2 Lumière « Débarrasser la société de femme de ce genre-là » : diversité des féminicides, unité du fait social ? (1860-1914).

12h30 Pause déjeuner

14h30 Etudes de cas

modérées par Ersy Contogouris

Mathilde Leïchlé , doctorante à Université de Paris (CERILAC) « Une femme adultère : féminicides et enjeux iconographiques ».

, doctorante à Université de Paris (CERILAC) « Une femme adultère : féminicides et enjeux iconographiques ». Rémi Rouméas, doctorant à l’ENS de Lyon (CMW) « Les ressorts sociaux de la disqualification des violences criminelles intra-conjugales ».

15h Table-ronde - Perspectives contemporaines

modérée par Margot Giacinti

intervenantes à confirmer

16h45 Discussion autour d’une réécriture féministe de Don Juan

modérée par Ersy Contogouris

Présentation de la pièce, visionnage d’extraits et discussion avec la Compagnie de la Botte d’Or

18h45 Fin du colloque