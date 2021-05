Cette journée d’étude, qui se déroule sur deux après-midi, souhaite ouvrir la discussion sur la notion de continuité culturelle et son affirmation par les communautés autochtones d’Amérique du Nord. Par l’intervention de chercheurs et d’acteurs du milieu culturel, cette journée d’étude offrira ainsi un espace d’échanges sur les stratégies de revitalisation, de réactualisation et d’expressions des cultures autochtones contemporaines.

Cette journée d’étude sera complétée par la projection du film documentaire Je m'appelle Humain, de la réalisatrice abénakise Kim O’Bomsawin, suivie du débat avec la réalisatrice et Joséphine Bacon le vendredi 7 mai à 18h. Cette rencontre sera animée par la journaliste Anne Pastor (événement en ligne et gratuit sur inscription )

Cette journée d’étude, qui se déroule sur deux après-midi, souhaite ouvrir la discussion sur la notion de continuité culturelle et son affirmation par les communautés autochtones d’Amérique du Nord. Par l’intervention de chercheurs et d’acteurs du milieu culturel, cette journée d’étude offrira ainsi un espace d’échanges sur les stratégies de revitalisation, de réactualisation et d’expressions des cultures autochtones contemporaines.

To cite this announcement

« L’archive et le selfie », Study days, Calenda, Published on Monday, May 03, 2021Monday, May 03, 2021, https://calenda.org/870704