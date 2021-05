Announcement

journée d’étude 01 (en présentiel et visioconférence)

Argumentaire

Cette journée s’inscrit dans le cadre du projet de recherche " Les territoires de la création située", mené sur trois ans à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine.

Cette recherche porte sur l’analyse d’expériences collectives de création inscrites dans un rapport fort au territoire. Espaces (urbains et ruraux) et habitants sont les éléments essentiels avec lesquels se construisent ces expériences,marquées par des interactions soignées avec cet environnement. La recherche propose d’interroger la notion de « création située », entendue comme mode de création fondé sur le territoire dans lequel il a lieu.

Nous proposons d’explorer l’hypothèse selon laquelle le territoire, dans le cadre de la création située, constitue non seulement un vecteur de création mais aussi un espace spécifique conduisant à une hybridation des pratiques paysagistes et des pratiques artistiques. Il s’agira de questionner les formes de création qui mobilisent, saisissent, embarquent le territoire, à la fois comme ressource, moyen et objet de l’oeuvre.

La première journée d’étude « Autour des pratiques de la création située » a pour objectif de mettre en dialogue des conceptrices et concepteurs issu.es à la fois du champ du paysage et des champs artistiques qui ont en commun de développer des formes de création située. Cette journée constituera une étape dans l’élaboration d’un premier état des lieux des pratiques de création située et entend répondre aux questions suivantes :

Quelles sont les formes de la création située ?

Quelles en sont les pratiques ?

Quelles sont ses références ?

Quels sont ses territoires?

Quels sont ses réseaux d’acteurs et d’actrices ?

Quels sont les (nouveaux) marchés ? Qui sont les commanditaires ?

Les échanges cherchent également à contribuer à une visibilisation des pratiques de la création située en contribuant à une mise en relation des acteurs et actrices de la création située (concepteurs et conceptrices, commanditaires, bénéficiaires etc.)

Cette journée s’inscrit également dans le cadre de l’enseignement du Plateau Représentation(s) de la formation paysage à l’ENSAP Bordeaux. Les étudiants de CPEP2 (2e année du cycle préparatoire aux études de paysage) travailleront à une restitution graphique de la journée.

Programme de la journée

09h00 Accueil

09h30-10h00 introduction de la journée par Liliana Motta http://lilianamotta.fr/

10h00-10h30 Nicolas Daubanes (sous réserve) https://www.nicolasdaubanes.net/

(sous réserve) https://www.nicolasdaubanes.net/ 10h30-11h00 Corène Caubel https://corenecaubel.com/

11h00-11h30 Discussion

11h30-11h45 Pause

11h45-12h15 Blandine Galtier https://blandine-galtier.net/

https://blandine-galtier.net/ 12h15-12h45 Barge (Véronique Follet) https://barge.mobi/

12h45-13h15 Discussion

13h15-14h15 Déjeuner

14h15-14h45 Anne-Laure Boyer https://annelaureboyer.com/

https://annelaureboyer.com/ 14h45-15h15 Marc Pichelin https://www.facebook.com/vagabondage.ouiedire

15h15-15h30 Discussion

15h30-15h45 Pause

15h45-16h15 Les Espaces Verts ( Marion Ponsard et Juliette Duchange ) https://lesespacesverts.tumblr.com/

) https://lesespacesverts.tumblr.com/ 16h15-16h45 Sophie Poirier https://lexperiencedudesordre.com/

16h45-17h15 Discussion

17h30 Clôture de la journée

Infos utiles

Date : 07 juin 2021

Lieu : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage, 740 cours de la Libération CS 70 10933 405 Talence - Amphitéâtre 1

L’événement se déroulera en présentiel, sur inscription préalable ou via visioconférence. Pour s'inscrire ou obtenir le lien de connexion, merci d'écrire à l’adresse suivante : aurelien.ramos@bordeaux.archi.fr

Journée d'étude organisée par Camille de Singly, Aurélien Ramos, Hélène Soulier