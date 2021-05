Place your bets!

Summary

Dès le milieu du XIXe siècle, la vogue des bains de mer et des soins thermaux a un impact très positif sur l’activité artistique de villes petites ou moyennes. Touristes et curistes, loin de leur réseau de connaissances, y cherchent une façon de divertir les nombreux temps libres de leur séjour. Rivalisant d’ingéniosité pour attirer vers elles le plus de monde possible, les stations bâtissent bien vite de nouveaux temples destinés aux loisirs saisonniers : les casinos. Si on y joue de l’argent, on s’y rend aussi pour les offres parallèles qu’ils proposent, notamment des concerts, des spectacles et même des opéras. Relativement négligée jusqu’à présent, l’importance de ces espaces musicaux doit désormais être pleinement considérée.