Announcement

Argumentaire

L’historiographie « des années 68 » a récemment privilégié une approche globale des mouvements sociaux, mettant l’accent sur les circulations et les échanges d’un pays ou d’un continent à l’autre. Cette historiographie est très riche, comme l’est aussi celle concernant plus spécifiquement le Mai français. Il demeure néanmoins quelques angles morts, ou quelques terrains qui n’ont pas été explorés. L’un de ceux-ci est l’objet de ce colloque. Il s’agit du rôle des étudiants étrangers voire plus largement des intellectuels et artistes étrangers (écrivains, artistes, musiciens, enseignants etc) et/ou postcoloniaux en France durant ces « années 68 ». Cette présence des étrangers en France a fait l’objet d’études quand il s’agissait des travailleurs immigrés dont on sait désormais l’importante participation au mouvement de Mai. Mais la présence d’étudiants et/ou intellectuels, et partant leur participation au mouvement, reste encore largement ignorée. Ils adhèrent généralement au Mai français tout en mettant en oeuvre des logiques spécifiques liées aux conditions politiques et sociales de leur pays d’origine. C’est ce que ce colloque essaiera de saisir et préciser.

Modalités de participation

Campus Condorcet, Centre des colloques, Salle 100

Le colloque se tiendra probablement en hybride :

Inscriptions obligatoires à fblum@univ-paris1.fr

Programme

25 Mai

9h30-9h40 - Introduction

Introduction 9h40-10h10 – Guillaume Tronchet (IHMC/ ENS-PSL) : Les étudiants étrangers en France en mai 68

Tribunes 1

Modératrice : Ludivine Bantigny (GRHis/Université de Rouen)

10h10 – 10h30 – Victor Pereira (ITEM/Université de Pau des Pays de l'Adour) : Les étudiants portugais en France en mai-juin 1968

(ITEM/Université de Pau des Pays de l'Adour) : Les étudiants portugais en France en mai-juin 1968 10h30 – 10h50 – Ioanna Kasapi : Les étudiants grec.que.s à Paris pendant la dictature des colonels

: Les étudiants grec.que.s à Paris pendant la dictature des colonels 10h50– 11h10 – Angelica Muller (Université Féderale Fluminense ; CHS/Paris1, CNRS) : "Le mai 68 brésilien": la Maison du Brésil dans la Cité universitaire de Paris.

11h10-11h30 – Pause

Modérateur : Frank Georgi (IDHE.S/ Université Paris-Saclay,Université d’Evry)

11h30-11h50 – Arthur Roth : Les G.Is des barricades de mai-juin 68.

: Les G.Is des barricades de mai-juin 68. 11h50-12h35- Discussion

12h35- 14h00 – Déjeuner

APM

Rencontres

Modérateur : Alexis Roy (IMAF/CNRS,Paris1,IRD)

14h00-14h20 - Daniel Gordon (Edge Hill University) : Des rencontres improbables: les étudiants et intellectuels britanniques en France en mai-juin 68

(Edge Hill University) : Des rencontres improbables: les étudiants et intellectuels britanniques en France en mai-juin 68 14h20-14h40- Thomas Maineult (Centre d’histoire de Sciences po) : Palestine en France : rencontres et interactions militantes entre Palestiniens et Français dans la France des années 68

(Centre d’histoire de Sciences po) : Palestine en France : rencontres et interactions militantes entre Palestiniens et Français dans la France des années 68 14h40-15h00– Elie Teicher (Université de Liège/Boursier FRESH) : Transferts, liens, connexions. Le rôle de Conrad Detrez dans les circulations contestataires

(Université de Liège/Boursier FRESH) : Transferts, liens, connexions. Le rôle de Conrad Detrez dans les circulations contestataires 15h20- 15h40 – Maira Abreu (GTM-Cresppa/Universidade de São Paulo ) : Mobilisations de soutien aux « Trois Marias » : internationalisme féministe dans le contexte post-68

(GTM-Cresppa/Universidade de São Paulo ) : Mobilisations de soutien aux « Trois Marias » : internationalisme féministe dans le contexte post-68 17h10-18h- Discussion

26 Mai

Apprentissages

Modératrice : Eugenia Palieraki (CPJP/CY Cergy Paris Université).

10h30-10h50 - Burleigh Hendriksson (Pennsylvania State University) : Condition postcoloniale en mai 68

(Pennsylvania State University) : Condition postcoloniale en mai 68 10h50-11h10- Clémence Maillochon (CRESAT / Université de Haute-Alsace) : L’apprentissage de pratiques militantes chez les étudiants polynésiens pendant Mai 68 : quels héritages dans le mouvement contre les essais nucléaires à Moruroa et Fangataufa ?

11h10-11h20 – Pause

Modératrice : Ophélie Rillon (IMAF/CNRS, Paris1,IRD)

11h20-11h40 - Edenz Maurice (CERMA-Mondes Américains/EHESS) : L'UEG des années 1968 : le moteur d'une décennie indépendantiste en Guyane

(CERMA-Mondes Américains/EHESS) : L'UEG des années 1968 : le moteur d'une décennie indépendantiste en Guyane 11h40-12h00 - Jorge Ivan Puma Crespo : The French Connection : Charles Bettelheim, Mexican students in 1968, and transnational Maoism .

APM

Tribunes 2

Modérateur : Boris Gobille (Triangle, ENS de Lyon)

14h00-14h20 - Amirpasha Tavakkoli (Sciences po-Paris): A forgotten history: Confederation of Iranian students and the ‘making of global 1968’

(Sciences po-Paris): A forgotten history: Confederation of Iranian students and the ‘making of global 1968’ 14h20-14h40 - Marie Aberdam (Case/ Inalco, Ehess, Cnrs ; Sirice) : Étudiants et intellectuels cambodgiens en France en mai-juin 1968

(Case/ Inalco, Ehess, Cnrs ; Sirice) : Étudiants et intellectuels cambodgiens en France en mai-juin 1968 14h40-15h10 – Discussion

15h10-15h30 Pause

Regards

Modérateur : Gabrielle Chomentowski (CHS/CNRS)

15h30-15h50- Lea Morin : Etudiants étrangers des écoles de cinéma à Paris en mai 68

: Etudiants étrangers des écoles de cinéma à Paris en mai 68 15h50-16h10- Françoise Blum (CHS/CNRS): Etudiant.e.s d’Afrique sub-saharienne acteurs/trices de mai ?

(CHS/CNRS): Etudiant.e.s d’Afrique sub-saharienne acteurs/trices de mai ? 16h10-16h30 – Vincent Meesen (Artiste) : Juste un mouvement

16H30-16h50-Pause