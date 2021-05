Neolatinlyon 2021

Announcement

École thématique CNRS avec le soutien du Labex COMOD

Présentation

Cette école propose une formation intensive en néo-latin à travers l’étude de textes relevant de différentes disciplines (littérature, philosophie, droit, théologie, sciences). On définit comme « néo-latins » les ouvrages rédigés en latin depuis la fin du Moyen-Âge et jusqu’à nos jours mais, dans le cadre de cette école, les périodes visées seront en particulier la Renaissance et l’Âge classique. Si pour le domaine du latin « classique », on dispose au niveau de l’enseignement universitaire de cursus systématiques et, de manière générale, de la possibilité de lire les « grands auteurs » à l’aide d’éditions scientifiques et de traductions récentes, pour le « néo-latin » l’offre de formation est plus restreinte et l’accès aux sources souvent plus difficile, car, bien que les recherches dans ce domaine soient en plein essor, de nombreux écrits de la Renaissance et de l’Âge classique ne bénéficient pas encore d’éditions et traductions modernes. Cette formation, assurée par d’éminents spécialistes, s’adresse donc à celles et ceux qui souhaitent s’initier ou améliorer leur compréhension (par la lecture, par la traduction) du latin de ces périodes. Le programme, adapté au protocole sanitaire en vigueur à l’ENS de Lyon à la date où se déroulera la formation, est consultable sur le site https://neolatinlyon.sciencesconf.org/. Il comprend des ateliers de lecture encadrés par des leçons visant à assurer le cadre théorique indispensable à la compréhension des textes choisis, et à répondre, à partir d’exemples précis, à des questions plus générales : comment aborder un texte néo-latin, non seulement d’un point de vue philologique, mais aussi historique, conceptuel ? Quels sont les milieux culturels, intellectuels, scientifiques ou religieux de production de ces textes ? Comment se servir des notions d’histoire du livre et d’ecdotique pour mieux les comprendre ? Quel est leur rapport aux langues vernaculaires ?

Pour les doctorant(e)s, cette formation peut être prise en compte, avec l’accord du/de la directeur/directrice de thèse, dans le cadre de la « formation dans la spécialité ».

Public visé

Personnel CNRS, étudiant(e)s en master, doctorant(e)s et post-doctorant(e)s, chercheur(e)s et enseignant(e)s-chercheur(e)s en littérature, philosophie, histoire, histoire des sciences, histoire des religions. Tous les niveaux de latin, sauf débutant, sont admis. Chaque candidat(e) précisera son niveau de latin dans son CV. Les organisateurs transmettront aux participants les matériaux qui seront analysés dans les ateliers.

Informations pratiques

Date : du 29 juin au 2 juillet 2021

Lieu : ENS de Lyon, Site Buisson (salle D8-001), 19 allée de Fontenay, 69007-Lyon, M° Debourg.

Contact : neolatinlyon@sciencesconf.org

Pour le programme veuillez consulter le site de l'évènement : https://neolatinlyon.sciencesconf.org/resource/page/id/2

Comité scientifique

Raphaële Andrault (CNRS, IHRIM-UMR 5317),

Martine Furno (Université Grenoble Alpes, IHRIM-UMR 5317),

Sylvie Laigneau-Fontaine (Université de Bourgogne, Dijon),

Pierre-François Moreau (ENS de Lyon, Labex Comod, IHRIM-UMR 5317),

Tristan Vigliano (Université d’Aix-Marseille, CIELAM),

Smaranda Marculescu (ENS de Lyon, IHRIM-UMR 5317)

Modalités de candidature

Le nombre des places étant limité, les candidat(e)s intéressé(e)s doivent envoyer par courrier électronique un bref CV et une lettre de motivation (en français ou en anglais)

jusqu’au Vendredi 4 Juin 2021

à l’adresse suivante : neolatinlyon@sciencesconf.org Merci d’indiquer dans l’objet : « Neolatinlyon »

Programme

Mardi, 29 juin

13h30-13h45 Accueil des participants

13h45-14h00 Mot d’accueil par Pierre-François Moreau

14h00 – 16h15 Martine Furno, L’usage du latin à la Renaissance et à l’âge classique : comment et pourquoi ?

Quelles sont les spécificités du latin des xvie-xviie siècles (points grammaticaux, éléments d’histoire du livre, dictionnaires et manuels anciens) ? Sous quelles formes et pourquoi oraliser le latin à ces époques-là ?

16h30-17h30 Martine Furno, Atelier bibliographique

Mercredi, 30 juin

10h00-12h00 Jacqueline Lagrée (Université de Rennes 1), Juste Lipse (1547-1608) : Un latin de professeur

Juste Lipse fut l’éditeur de Sénèque et Tacite, un grand professeur de latin en Belgique et dans les Provinces Unies, dans la seconde moitié du XVIe siècle, qui remit au goût du jour le stoïcisme impérial et fut le promoteur du néostoïcisme. Je présenterai trois textes de style un peu différent.

Un texte philosophique : un extrait du De constantia qui expose la définition du destin et de ses rapports avec la nécessité dans le stoïcisme ancien (Constantia I, ch. 18). Un texte plus personnel et non académique : une page de la Physique des stoïciens (Phys III 1) qui expose les embarras de la vie de professeur d’université. Un texte plus littéraire : Trois chapitres de la Constance (II, 1-3) sur l’art des jardins et leur utilité pour l’acquisition de la sagesse.

13h30-15h30 Tristan Vigliano (Université d’Aix-Marseille), Guillaume Postel, Alcorani et Evangelistarum concordiae liber : présentation et exercices de traduction

En 1543, Guillaume Postel fait paraître un Livre de la concorde du Coran et des Evangélistes qui est une attaque contre le protestantisme, dont les similitudes avec l'islam sont soulignées par l'humaniste : c'est de ce texte que nous parlerons ensemble et dont nous essaierons de traduire un ou plusieurs extraits.

16h00-17h30 Claire Giordanengo et Martine Furno, Enseigner/Apprendre la grammaire latine à la Renaissance et à l’Âge classique

Présentation de plusieurs grammaires et dictionnaires latins du fond ancien de la Bibliothèque Diderot de Lyon. Pour des raisons sanitaires, les livres seront présentés de manière virtuelle.

Jeudi 1er juillet

09h30 – 11h30 Martine Furno (Université Grenoble-Alpes), Le latin des partis religieux au XVIe siècle : présentation du contexte et de quelques traits du "latin des Réformés" à travers la De Fanini Fauentini morte de Francesco Negri.

Comme on a pu le montrer pour le français, il existe quelques traits particuliers essentiellement sémantiques, qui permettent la "connivence" entre lecteurs et scripteurs "évangéliques", aux temps où l'écrit ouvertement réformé est dangereux, mais aussi ensuite lorsque celui-ci peut devenir propagande. L'atelier présentera quelques attitudes et traits généraux du discours des deux partis, et se centrera ensuite sur des traits linguistiques "réformés" à travers un texte militant.

13h30 – 15h30 Sylvie Laigneau-Fontaine (Université de Bourgogne), « Burgundia Humanistica : quelques auteurs néo-latins bourguignons »

Le projet Burgundia Humanistica s’intéresse, comme son nom l’indique, à l’humanisme bourguignon des XVIe et XVIIe siècles, à travers les auteurs, plus guère connus de nos jours autrement que parce qu’ils ont donné leur nom à des rues dans cette région, qui ont écrit en latin et/ou en grec. On présentera quelques textes originaux de quelques-uns de ces auteurs.

16h00-17h15 Smaranda Marculescu (IHRIM-ENS de Lyon) et Paul Gaillardon (IHRIM-CNRS), Atelier « Outils numériques »

Panorama des sites, des bibliographies et des bases de données textuelles accessibles en ligne pour le néo-latin.

Vendredi 2 juillet

09h30 – 11h30

Matthieu Ferrand (Université de Grenoble-Alpes), Réinventer le théâtre latin. Deux prologues comiques autour de 1515 (Ravisius Textor, Nicolas Barthélemy)

Nous proposons de lire deux prologues de pièces de théâtre originales, jouées en latin par des étudiants au début du XVIe siècle. La traduction et le commentaire de ces textes comiques nous permettront de souligner la richesse de leur écriture, qui se situe au point de rencontre de diverses traditions : comédie latine, farce et sottie françaises, littérature érasmienne. A partir de ces exemples, il s'agira de découvrir plus généralement le théâtre néo-latin des collèges qui, entre exercice scolaire et recherche formelle, constitue un maillon méconnu de l'histoire du théâtre en France.

12h00-12h45 Bilan de l’école et discussion finale

Pour des raisons sanitaires, une pause de 15 minutes est prévue au milieu de chaque atelier.