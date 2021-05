Announcement

L'Inserm

L’Inserm est le seul organisme public français entièrement dédié à la recherche biologique, médicale et en santé des populations. Il dispose de laboratoires de recherche sur l’ensemble du territoire, regroupés en 12 Délégations Régionales. Notre institut réunit 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnels administratifs, avec un objectif commun : améliorer la santé de tous par le progrès des connaissances sur le vivant et sur les maladies, l’innovation dans les traitements et la recherche en santé publique.

Rejoindre l’Inserm, c’est intégrer un institut engagé pour la parité et l’égalité professionnelle, la diversité et l’accompagnement de ses agents en situation de handicap, dès le recrutement et tout au long de la carrière. Afin de préserver le bien-être au travail, l’Inserm mène une politique active en matière de conditions de travail, reposant notamment sur un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

L'Inserm a reçu en 2016 le label européen HR Excellence in Research et s'est engagé à faire évoluer ses pratiques de recrutement et d'évaluation des chercheurs.

Emploi

Poste ouvert aux candidats

☒ CDD agents contractuels

Catégorie: BAP D

Emploi-Type: CDD Doctoral

Structure d’accueil

Département/ Unité/ Institut : CERPOP, UMR1295, Equipe EQUITY

A propos de la Structure

Le recrutement est associé au projet de recherche Gender and Health Inequalities (Gendhi). Le projet Gendhi vise à comprendre, dans une perspective intersectionnelle, comment le genre s’articule avec les rapports sociaux de classe et de « d’origine » pour construire des inégalités sociales de santé, tout au long de la vie.

Ce projet ERC-Synergy est porté par quatre coodinateurs, Nathalie Bajos, sociologuedémographe, Directrice de recherche à l’INSERM, Muriel Darmon, sociologue, Directrice de recherche au CNRS, Pierre-Yves Geoffard, Directeur de recherche à l’Ecole d’économie de Paris et Michelle Kelly-Irving, épidémiologiste, Chargée de recherche à l’INSERM. Il associe des chercheur.e.s de l’INSERM, du CNRS, de l’INED et des Universités, des cliniciens.

L’équipe Equity (resp Drs Michelle Kelly-Irving et Cyrille Delpierre) est une équipe intégrée au sein du Centre d’épidémiologie et de recherche en santé des populations (Cerpop – UMR1295), une UMR mixte Inserm/ Université Toulouse III, Paul Sabatier. L’équipe étudie de la construction des inégalités sociales de santé en population et dans les parcours de soins, tout au long de la vie. L’originalité de notre approche réside dans la vision globale de la construction des inégalités sociales de santé que nous proposons, alliant le parcours de vie au parcours de soins en développant des méthodologies d’analyses adaptées.

Directeur CERPOP

Cyrille DELPIERRE

Adresse

Faculté de médecine, 37 Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse

Délégation Régionale

Occitanie

Description du poste

Mission principale

L’objectif de ce doctorat est d’examiner les processus de socialisation au cours de la prime enfance en lien avec le développement et la santé de l’enfant, à partir de l’étude de la cohorte de naissance française Elfe. Inscrite en épidémiologie sociale, la recherche sera quantitative en termes des méthodes. Elle devra dialoguer avec les recherches qualitatives et quantitatives menées au sein du projet Gendhi et devra également dialoguer avec les autres disciplines du projet (sociologie, démographie et économie).

Durant sa thèse, le/la doctorant.e examinera les processus de socialisation du point de vue du genre et de la position socio-économique au cours du parcours de vie des enfants en utilisant entre autres le cadre conceptuel du « life course ». Une attention particulière sera apportée au mode de garde des enfants et à leur entrée à l’école maternelle, comme entrée dans l’étude de la santé développementale de l’enfant, une thématique importante de prévention en Santé Publique.

Exigences

Master (M2, MA, MSc) en épidémiologie démographie, ou sociologie quantitative. Langues de travail : français et anglais.

Activités principales

Lecture et analyse critique de la littérature scientifique

Analyse quantitative des données

Développer une thèse, rédiger des articles scientifiques

Spécificité(s) et environnement du poste

Encadrement de thèse par Dr. Michelle Kelly-Irving (épidémiologie sociale) et Dr. Lidia Panico (démographie).

Connaissances

Maitrise des logiciels Stata et/ou R

Analyses en épidémiologie ou démographie

Savoir-faire

Capacités à dialoguer avec les autres disciplines du projet

Capacités analytiques et rédactionnelles

Maitrise de l’Anglais et du Français

Aptitudes

Analyses quantitatives, et rédactionnels

Expérience(s) souhaité(s)

• Expérience en analyse quantitative et rédaction

Niveau de diplôme et formation(s)

• Titulaire d’un Master en épidémiologie, démographie, ou sociologie quantitative

Informations Générales

Date de prise de fonction : Sept 2021

Durée (CDD et détachements) : 48 mois

Renouvelable : ☐ OUI ☒ NON

Temps de travail

• Temps plein

Nombre d’heures hebdomadaires : 39

Congés Annuels et RTT

Activités télétravaillables

☒ OUI * ☐ NON

* Préciser les modalités de télétravail possible.

Rémunération

Fonctionnaires : selon les conditions statutaires (grille indiciaire et IFSE correspondant à l’emploi)

Contractuels : en fonction de l'expérience professionnelle sur des postes de niveau équivalent.

Modalités de candidature

Date limite de candidature 11 Juin 2021

Contact

Chloé Thion chloe.thion@inserm.fr et Sandra Florian sandra.florian@inserm.fr

Contractuels

Modalités de soumission : Chaque candidature doit comporter un CV et une lettre de motivation. Envoyez votre dossier à sandra.florian@inserm.fr (coordinatrice scientifique) en précisant dans l’objet : « PhD GENDHI Elfe + nom et prénom ».

Sélection des candidatures : Les candidatures sont présélectionnées sur dossier par l’équipe Gendhi sur la base de leur qualité scientifique et leur inscription dans le projet. Les candidatures retenues seront évaluées par Dr. Michelle Kelly-Irving et Dr. Lidia Panico

Pour en savoir +