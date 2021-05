Les châteaux-musées franciliens et la guerre

Announcement

Fermés au public le 26 août 1939, le château de Versailles et ses célèbres jardins se sont métamorphosés en quelques semaines, sous l’effet des mesures de défense passive. Un reportage photographique complet, dressé par l’agence de l’architecte en chef, Patrice Bonnet, témoigne de cette transformation aussi soudaine que radicale. Pour le palais, on retiendra l’obturation de très nombreuses fenêtres par un empilement de sacs de sable et des panneaux de bois, le démontage et mise en dépôt de nombreux décors historiques, l’évacuation des collections du musée en région, etc. Les jardins font également l’objet de mesures importantes, comme l’assèchement du Grand Canal, le calfeutrage de sculptures, l’installation d’abris pour le personnel… Anticipées et programmées depuis de nombreux mois, voire même plusieurs années, certaines d’entre elles obéissent au vaste programme de défense passive défini au cours des années 1930. En raison de son symbole et au Diktat qu’il incarne outre-Rhin, Versailles bénéficie d’une protection hors-norme, mal comprise par le public qui se voit privé de ses trésors, tout comme par l’occupant, qui juge de façon assez critique l’ampleur des restaurations nécessaires à sa remise en état.

Le 1er juin 1941 - soit presque un an après son invasion par l’armée allemande - le musée national du château de Versailles retrouve un semblant de « vie » en rouvrant une vingtaine de salles dans l’aile Nord du château. À l’occasion de ce quatre-vingtième anniversaire, ce colloque entend mettre la lumière sur les mesures de protection déployées dans les très nombreux châteaux-musées répartis dans les anciens départements de la Seine, de la Seine-et-Oise, de la Seine-et-Marne, et dans leurs régions limitrophes. Beaucoup d’entre eux sont d’anciennes résidences royales et impériales, certains utilisés comme lieux de réception et de résidence présidentiels.

Si des études individuelles propres à cette période ont été menées jusqu’à ce jour, privilégiant un examen monument par monument, elles ne se sont pas ou peu focalisées de façon globale sur un territoire. Dans ce colloque, le choix porté sur une région resserrée, proche de Paris et en zone occupée, et sur une typologie patrimoniale bien définie, à savoir les châteaux-musées, se veut une sorte d’enquête de terrain, destinée à établir des comparaisons et faire la lumière sur une histoire commune. Par leur nature, ces établissements constituent des zones de protection stratégiques. Objets de mesures spécifiques, ces ensembles patrimoniaux sont l’objet d’attentions bien particulières, à volumétrie variable cependant, tant de la part de l’occupé que de l’occupant. D’autre part, ces châteaux constituent aussi, durant cette guerre, des espaces de dépôt privilégiés pour la préservation des collections, qu’elles soient publiques ou bien encore privées.

Comment a-t-on protégé ces lieux patrimoniaux d’exception et de quelle manière ? Quelles conséquences ont eu ces mesures de défense passive ? À quelle échelle se sont-elles déployées ? Peut-on aujourd’hui juger de la pertinence, mais surtout de leur efficacité ? L’absence des collections a-t-elle constitué un moment propice pour repenser le musée, en termes de disposition des collections, d’accrochage, de circuit de visite ? Quelles sont les destructions imputables à la Seconde Guerre mondiale, et auquel cas par qui et par quoi ont-elles été occasionnées ?

Ainsi ce colloque sera l’occasion de décrire l’ensemble des mesures de protection mises en place (évacuations, mesures destinées au monument et aux collections, etc.), de rendre compte de la vie dans ces musées entre 1939 et 1945 (de la « drôle de guerre » à la signature de la Paix) mais aussi de définir la place de l’occupant dans ces châteaux. Après un bilan historiographique et de nombreuses études de cas, le débat s’ouvrira sur des aspects plus larges : la gestion en région des châteaux sélectionnés comme dépôts (constituant des sortes de musées en caisses), le rôle du service de protection allemand des œuvres d’art (Kunstschutz), la protection nationale et internationale, et l’évocation d’exemples nationaux et internationaux.

Jeudi 3 juin 2021 Matin

9h30 – Ouverture par Catherine Pégard (Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles)

9h45 – Introduction : historiographie et panorama général Claire Bonnotte Khelil (Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon)

Première session : études de cas (Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne)

Président de séance : Yves Carlier (Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon)

10h15 – Les châteaux de Rambouillet et de Champs-sur-Marne, Renaud Serrette (Centre des monuments nationaux)

(Centre des monuments nationaux) 10h45 – Le château de Saint-Germain-en-Laye, Laetitia Ferralis (Université de Caen Normandie)

11h15 – Pause

11h30 – Le château de Fontainebleau, Oriane Beaufils (Musée national du château de Fontainebleau) & Anaïs Dorey (Musée national du château de Fontainebleau)

(Musée national du château de Fontainebleau) & (Musée national du château de Fontainebleau) 12h00 – Le château de Sceaux, Céline Barbin (Musée du domaine départemental de Sceaux - Château de Sceaux) & David Beaurain (Musée du domaine départemental de Sceaux - Château de Sceaux)

Après-midi

14h00 – Ouverture

Présidente de séance : Catherine GranGer (Bibliothèque Forney)

14h10 – Le musée du Louvre, Néguine Mathieux (Musée du Louvre) & Vivien Richard (Musée du Louvre)

(Musée du Louvre) & (Musée du Louvre) 14h40 – Les châteaux de Malmaison et Bois-Préau, Élisabeth Caude (Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau)

15h10 – Pause

15h20 – Le château de Vincennes, Pascal Monnet (Centre des monuments nationaux, château de Vincennes)

(Centre des monuments nationaux, château de Vincennes) 15h50 – Le musée Nissim de Camondo : l’exemple d’une maison-musée, Sylvie Legrand-Rossi (Musée Nissim de Camondo)

Deuxième session : le cas versaillais

16h20 – La protection du château de Versailles et de ses jardins, Frédéric Didier (Agence 2BDM architectes) & Laurent Salomé (Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon)

17h00 – Conclusions de la première journée

Vendredi 4 juin 2021 Matin

9h30 – Ouverture

Troisième session : perspectives comparées et croisées

Président de séance : Arnaud Bertinet (Université Paris 1 PanthéonSorbonne)

9h40 – Le château de Compiègne, Marc Desti (Musée national du château de Compiègne) & Étienne Guibert (Musée national du château de Compiègne)

(Musée national du château de Compiègne) & (Musée national du château de Compiègne) 10h10 – Le château de Chantilly, Nicole Garnier (Musée Condé)

(Musée Condé) 10h40 – La vie de châteaux dans l’ouest de la France : de parfaits refuges pour les chefs-d’œuvre des musées du Nord (1939-1945), Aurélien Arnaud (Institut national du Patrimoine)

11h10 – Pause

11h20 – Le dépôt du château de Valençay, Manon Beulay (diplômée de l’Université de Tours)

(diplômée de l’Université de Tours) 11h50 – Le dépôt du château de Chambord, Alexandra Fleury (Domaine national de Chambord)

Après-midi

14h00 – Ouverture

Quatrième session : bilan et conclusions

Présidente de séance : Isabelle le Masne de CherMont (Bibliothèque nationale de France)

14h10 – Le rôle du Kunstschutz, Christina Kott (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

(Université Paris 2 Panthéon-Assas) 14h40 – La protection des châteaux et musées : entre juridiction nationale et internationale, Marie Cornu (CNRS)

(CNRS) 15h10 – Le patrimoine des châteaux musées pendant la guerre : perspectives européennes, Nicolas Detry (École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand)

15h40 – Pause

15h50 – Table ronde

Colloque co-organisé par

le Centre de recherche du château de Versailles & le château de Versailles

Direction scientifique du colloque

Claire Bonnotte Khelil, collaboratrice scientifique, musée national des châteaux de Versailles et de Trianon

