Stalls, seats and chairs

Summary

Banc, bancelle, escabeau, cathèdre, trône, stalle : l’objectif de cette septième journée d’études sera dans un premier temps de dresser le panorama des sièges dont on pouvait faire usage au Moyen Âge, en convoquant les approches de l’histoire, de l’histoire de l’art, de la littérature, de l’archéologie et de l’anthropologie. Des objets hors normes comme le siège dit « de Dagobert » aux trônes de la Vierge ou aux cathèdres épiscopales, la relation des sièges comme œuvres artistiques avec les realia dont on faisait usage sera interrogée. Des techniques aux symboles, et de l’asseoir à l’assise, c’est une nouvelle historie de l’objet « siège » dont on tracera les lignes, afin de mieux en cerner les usages, mésusages et détours, dans une mise à distance de la notion d’habitude, où le quotidien et l’exception peuvent se trouver inversés.