If there were a there, it would be…

Cet appel est ouvert aux artistes et chercheurs de tous les pays et de toutes les nationalités de la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et sa diaspora. La chaire Mahmoud Darwich, Bozar, la fondation A. M. Qattan, la fondation Camargo et le Mucem unissent leurs forces pour lancer le premier appel à candidatures en l’honneur de l’héritage du poète palestinien Mahmoud Darwich. Cet appel a pour but d’encourager les résonances contemporaines de l’œuvre du poète palestinien Mahmoud Darwich et de ses influences sur la création artistique et intellectuelle dans le monde contemporain arabe,européen et méditerranéen. Ce premier appel à candidatures est accompagné d’un propos curatorial d’Elia Suleiman.

Cet appel est ouvert aux participants de tous les pays et de toutes les nationalités composant la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et sa diaspora. Les propositions doivent s’inscrire dans le cadre du propos curatorial d’Elia Suleiman (joint à cet appel).Les candidats peuvent représenter toutes sortes de disciplines et être actifs dans de nombreux domaines. Il peut s’agir :

