Announcement

Présentation

Le 4e quatrième Congrès des études sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans, accueilli par Aix-Marseille Université, se tiendra à distance du 28 juin au 2 juillet 2021.

Nous sommes heureux de vous y accueillir au nom des institutions organisatrices, une nouvelle fois partenaires pour l’organisation de ce congrès. Selon la formule déjà éprouvée en 2015, 2017, et 2019, mais en s'adaptant aux circonstances sanitaires, ces cinq journées offriront, à travers près de 80 ateliers et de nombreuses autres propositions (tables rondes, fil rouge jeunes chercheurs, prix de thèse, films, exposition, théâtre, concert), un panorama riche et foisonnant des questionnements actuels, des travaux de recherche personnels et collectifs, achevés ou en cours, portant sur le Moyen - Orient, le Maghreb, ainsi que sur l’islam et les musulmans dans le monde.

Modalités de participation

Le programme des ateliers est disponible sur le site du congrès : avec les résumés en français et en anglais et le riche programme général du congrès. L'accès à toutes les manifestations en ligne se fait sur inscription. Le congrès est gratuit mais l'inscription est indispensable pour pouvoir accéder aux sessions en ligne (zoom). Vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire à l'adresse suivante : rubrique "inscription".Pour celles et ceux qui disposent déjà d'un compte sur HAL, les identifiants et mots de passe sont les mêmes que ceux de HAL. Les autres doivent se créer un identifiant et un mot de passe. Le formulaire d'inscription est pré-rempli avec le nom et le prénom, il vous suffit de compléter le laboratoire et l'établissement d'appartenance.

Programme

Lundi 28 juin

10h-12h - Ateliers - Session 1

Session 1 10h-12h

Atelier 1 • Responsable : Victoire Jaquet (CREM)

Anthropologie des arts vivants au Maghreb : terrains, approches, enjeux

Atelier 2 • Responsable : Hala Caroline Abou Zaki (Oxford Brookes University, Centre for Development and Emergency Practice)

Entre éducation et emploi : trajectoires de jeunes Palestiniens et Syriens en temps de crise et d’incertitude. Les cas de la Jordanie et du Liban

Atelier 4 • Responsables : Sacha Alsancakli (Université Sorbonne Nouvelle, CeRMI) et Camille Rhoné-Quer (Aix-Marseille Université, IREMAM

)Pouvoir et société en Iran safavide (1501-1722) : pour une utilisation des traditions historiographiques non curiales, locales et indépendantes

Atelier 5 • Responsable : Ilyass Amharar (Aix-Marseille Université, IREMAM) S

avants musulmans du Maghreb (XVIIIe-XXIe siècle)

Atelier 7a) • Responsable : Constance Arminjon (EPHE-PSL)

Sciences humaines et débats épistémologiques dans la pensée islamique contemporaine

Atelier 9 • Responsable : Asal Bagheri (IUT Métiers du Multimédia et de l’Internet, Cergy-Paris Université)

La circulation des biens culturels entre l’Iran et le monde

Atelier 10 • Responsable : Simon Berger (EHESS, CETOBaC)

Représenter les nomades dans les sources médiévales du monde turco-persan

Atelier 11 • Responsables : Yasmine Berriane (Centre Maurice Halbwachs, CNRS) et Frédéric Vairel (École d’études politiques, Université d’Ottawa)

Vive le Peuple ? Classes populaires et dominations au Maroc

14h-15h45 - Inauguration : « Grand entretien avec Ahdaf Soueif »

16h-18h - Ateliers - Session 2

Atelier 3 • Responsables : Mariangela Gasparotto (IRIS/IFEA) et Hala Caroline Abou Zaki (CENDEP/Oxford Brookes University)

Jeunes, jeunesses et migrations

Atelier 7b) • Responsable : Constance Arminjon (EPHE-PSL)

Sciences humaines et débats épistémologiques dans la pensée islamique contemporaine. Recherches en cours

Atelier 8 • Responsables : Viola Allegranzi (Institute of Iranian Studies, Austrian Academy of Sciences) et Sandra Aube (CNRS, CeRMI)

A blooming caliphate : Abbasid stucco corpora reconsidered (8th-9th c.)

Atelier 13 • Responsable : Marianne Brisville (Université de Lyon, CIHAM)

L’alimentation dans l’Islam médiéval. Nouvelles données, nouvelles perspectives

Atelier 15 • Responsable : Jérôme Bocquet (CITERES EMAM, CNRS & Université de Tours)

L'autre en Terrae Sanctae ?

Atelier 16 • Responsable : Alessia Carnevale (Sapienza Università di Roma)

Idéologie, esthétique et (re)-significations du "populaire" dans les pratiques musicales et poétiques du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord

Atelier 30 • Responsable : Alia Gana (CNRS, UMR LADYSS)

Les bouleversements sociopolitiques post-2011 dans le monde arabe au prisme du genre

Atelier 56 • Responsable : Enki Baptiste (Université Lumière Lyon-2, Ciham Umr-5648)

Ibadites d’Orient et d’Occident. Engagements politiques et sociabilités religieuses (VIIIe-XXe s.)

Atelier 71 • Responsable : Paul Luciani (Aix-Marseille Université, IDEMEC)

Enfance, jeunesse et constructions de la subjectivité au Maghreb et au Moyen-Orient

18h - Cocktail d’ouverture, espace virtuel de rencontre et de convivialité.

Mardi 29 juin

10h-12h - Ateliers - Session 3

Atelier 6 • Responsable : Ilyass Amharar (Aix-Marseille Université, IREMAM)

Actualité de la recherche française sur le Kalām

Atelier 17 • Responsables : Myriam Catusse (Aix Marseille Université CNRS, IREMAM) et Michele Scala (IEP Lyon / IFPO)

L'emploi public protège-t-il ? Salariat-s en question au Maghreb et au Proche-Orient

Atelier 19 • Responsables : Michela De Giacometti (EHESS,Iris) et Marion Breteau (CEFAS Koweït, Aix-Marseille Université, American University of Kuwait)

Temps, trajectoires et politiques de l’intime

Atelier 34a) • Responsable : Kenneth Goudie (Université de Gand)

Perspectives croisées dans l’historiographie proche-orientale au XVe siècle : le règne d’al-Ẓāhir Ğaqmaq (1438-1453)

Atelier 43 • Responsable : Daniela Melfa (Département de Sciences politiques et sociales, Université de Catane)

Repenser le voyage à l’aune de l’expérience politique. Espaces de militance autour de la Méditerranée

Atelier 53 • Responsable : Daniela Potenza (Università degli studi di Napoli « L’Orientale », DAAM, CERMOM)

Art et guerre au Moyen-Orient

Atelier 54 • Responsable : Nadjet Zouggar (Aix Marseille Université, IREMAM)

Références à la pensée d’Ibn Taymiyya (m. 1328/728) dans le discours religieux wahhabite contemporain

Atelier 72 • Responsables : Lisa Marchi (Université de Trento, Italie) et Amina ElHalawani (University of Alexandria, Egypt – ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry, Germany)

Entre lieux et affects : Perspectives globales

12h30-14h00 - Fil rouge jeunes chercheurs : « L’internationalisation des carrières »

14h-15h45 - Remise du Prix de thèse et du « Prix Michel Seurat »

16h-18h - Ateliers - Session 4

Atelier 12 • Responsable : Assia Boutaleb (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CESSP) et Marie Vannetzel (CNRS,CEDEJ)

Classes moyennes, classements sociaux et classifications savantes dans le monde arabe

Atelier 24 • Responsable : Mohamed Fadil (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, laboratoire de Sociologie et de psychologie)

Islamisme au Maroc : catégories, discours et Pratiques

Atelier 27 • Responsables : Francisco Freire (Universidade Nova de Lisboa / Centro em Rede de Investigação em Antropologia) et Benjamin F. Soares (University of Florida)

Islam et activisme dans les régions occidentales du Sahara: continuités, ruptures, nouveaux acteurs

Atelier 28 • Responsable : Sébastien Garnier (Centre Jean Pépin CNRS, UMR 8230) et Aurélien Montel (CIHAM- UMR 5648)

Les écritures de l’histoire en Occident musulman médiéval : problèmes et stratégies

Atelier 29 • Responsables : Gasparotto Mariangela (IRIS, IFEA) et Kaya Uğur Baran (Nişantaşı, IFEA, CeTOBaC)

Espaces de négociations dans les dynamiques de migrations arabes en Turquie

Atelier 32 • Responsable : Charlotte Courreye (Université Jean Moulin Lyon 3, Institut d’études transtextuelles et transculturelles)

Circulations culturelles entre le Maghreb et le Machrek, des années 1950 à nos jours

Atelier 34b) • Responsable : Zacharie Mochtari de Pierrepont (Université de Gand)

Nouvelles perspectives sur l’historiographie mamelouke

Atelier 67 • Responsables : Merve Özkaya (Université Grenoble Alpes, CERDAP2) et Sophia Mouttalib (ENS de Lyon, Triangle)

Questionner l’expérience turque du sécularisme, du XIXe siècle ottoman à l’AKP d’Erdoğan

18h30 - Pièce de théâtre Égalité de et avec Nawar Bulbul, en présentiel au Théâtre Antoine Vitez. Suivie d’un débat autour de et en hommage à Michel Seurat.

Mercredi 30 juin

10h-12h - Ateliers - Session 5

Atelier 21 • Responsables : Baudouin Dupret (CNRS) et Alexis Blouët (Université d’Édimbourg)

De quel droit ? Pouvoir, norme juridique et État dans le monde(s) musulman(s)

Atelier 31a) • Responsable : Rajaa Nadifi (Université Hassan II - GELM)

Espaces genrés et société marocaine : Espaces de travail, médiatiques et publics

Atelier 35 • Responsable : Negar Habibi (l’Université de Genève, Département d’histoire de l’art)

Du marché de l’art à la collection : les arts de l’Islam dans les collections occidentales

Atelier 36 • Responsable : Jonathan Hassine (Sorbonne Université, CRHXIX/IFPO)

Armées et militaires au Maghreb et au Moyen-Orient : nouveaux corpus et perspectives historiographiques (XXe-XXIe siècle)

Atelier 38 • Responsable : César Jaquier (Université de Neuchâtel/Université Lumière Lyon 2, LARHRA)

Expériences du voyage au Moyen-Orient : mobilités, transport et régulation (1840-1940)

Atelier 39 • Responsable : Bochra Kammarti (Cespra-EHESS)

Les pratiques de l’islam dans le champ professionnel

Atelier 40 • Responsables : Rosanna Sestito (Université Paris Ouest Nanterre/CRESPPA, Centre Maurice Halbwachs) et Fatemeh Karimi (Centre Maurice Halbwachs, EHESS/ENS)

Les inégalités de santé en Iran. Sociologie d’un secteur en transformation

Atelier 51 • Responsable : Camille Rhoné-Quer (Aix-Marseille Université, IREMAM)

Les fleuves dans l’Orient islamique médiéval : frontières et/ou espaces de circulation ?

Atelier 66 • Responsable : Julien Boucly (SciencesPo Toulouse, Cetobac)

Patrimoine en Turquie. Chantier et objet de recherches collectives, interdisciplinaires et multi-situées

12h30-14h00 - Fil rouge jeunes chercheurs : « Après la thèse »

14h-15h45 - Tables-rondes

Libertés académiques Europe Maghreb Moyen-Orient

Responsables : Myriam Catusse et Elise Massicard

Accompagner la transition numérique des études aréales (Moyen-Orient, Afrique, Asie) : le consortium DISTAM Responsable : Mercedes Volait À distance

Changements sociopolitiques post-2011 en Afrique du Nord : Confrontation des modèles et diversité des trajectoires nationales

Responsable : Eric Gobe (CNRS/IREMAM) En présentiel

Chercheurs et journalistes face aux risques du terrain : regards croisés

Responsable : Laurent Bonnefoy (CNRS – CEFAS), table-ronde organisée avec Orient XXI

16h-18h - Ateliers - Session 6

Atelier 31b) • Responsable : Gaëlle Gillot (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Développement et Sociétés)

Espaces publics urbains genrés au Maroc

Atelier 33 • Responsable : Francesca Gorgoni (Université de Haïfa, Israël)

L’imagination dans la littérature philosophique (judeo-)arabe

Atelier 37 • Responsable : Hussein Hayame (Université Princesse Nourah bint Abdulrahman, Faculté des langues et Université du Canal de Suez, faculté des lettres)

La littérature : miroir de la réalité au Moyen Orient

Atelier 42 • Responsable : Pascal Lemmel (EPHE, ED 472, rattaché au LEM)

Symbolisme de l’amour et herméneutique dans la théologie mystique musulmane

Atelier 48 • Responsable : Chloé Pellegrini (Aix-Marseille Université, IREMAM)

Enseigner les langues en Algérie et au Maroc : curricula, pratiques d’enseignement et enjeux identitaires

Atelier 59 • Responsable : Guy Barthèlemy (IMAF)

À la recherche de l’islam ? De l’intérêt d’une approche biographique pour une histoire des représentations (XVIIIe-XXe siècle)

Atelier 73 • Responsables : Sandra Aube (CNRS, Centre de recherche sur le monde iranien, UMR 8041) et Thomas Lorain (Otto-Friedrich-Universität Bamberg)

Patrimoine médiéval d’Iran et d'Afghanistan : Actualité des recherches de terrain

Atelier 78 • Responsable : Renaud Soler (Sorbonne Université, Centre d’histoire du XIXe siècle)

Les instruments de travail des savants musulmans à l’époque moderne

Jeudi 1er juillet

10h-12h - Ateliers - Session 7

Atelier 20 • Responsables : Solène Poyraz (CETOBaC/EHESS, Paris et IFEA, Istanbul) et Laurent Dissard (ITEM, Université de Pau et des Pays de l’Adour et CETOBaC, EHESS)

Guerres en Syrie et dynamiques kurdes (2011-2021)

Atelier 41 • Responsable : Rhita Iraqi (FLSH Ain Chock- Université Hassan II de Casablanca, Laboratoire GELM - Genre, Éducation, Littérature et Médias)

Masculin/Féminin, Corps/Identité dans le roman «féminin» marocain

Atelier 45 • Responsables : Hocine Kerzazi et Anne-Laure Zwilling (Université de Strasbourg)

Études historico-critiques sur les origines de l’islam : quelle réception dans les milieux musulmans francophones ?

Atelier 46 • Responsable : Dima de Clerck (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, USJ, IFPO)

Pour une histoire globalisée des phénomènes épidémiques au Moyen-Orient (fin XVIIIe siècle à nos jours)

Atelier 50 • Responsables : Nicolas Michel (Aix-Marseille Université, CNRS, IREMAM) et Anthony Quickel (Philipps-Universität Marburg)

Nouvelles questions d’histoire rurale égyptienne XIIIe-XVIe siècles

Atelier 52 • Responsables : Giulia Fabbiano (ERC DREAM) et Nejma Rondeleux (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CHS, DREAM)

Recherche et collecte en Sciences humaines et sociales en Algérie : du terrain à l’archive ?

Atelier 79 • Responsable : Catherine Pinon (Aix-Marseille Université, IREMAM)

Perspectives en didactique de l’arabe langue étrangère

Table-ronde : Fondations waqf en terre d’islam : réseaux de pouvoir, gestion et finalités

Responsable : Randi Deguilhem (CNRS, responsable du GDRI WAQF, TELEMMe MMSH, Aix-Marseille Université)

12h30-14h00 - Fil rouge jeunes chercheurs : « La thèse, un sport collectif »

14h-15h45 - Tables-rondes

Tables-ronde du jeudi 1er juillet 2021 - 14h-15h45

Chercheurs et journalistes face aux risques du terrain : regards croisés

Responsable : Laurent Bonnefoy (CNRS – CEFAS), table-ronde organisée avec Orient XXI

Cartographier les fonds français sur le Maghreb : premiers résultats et enjeux de l'enquête Digi#Magh

Responsables : Augustin Jomier et Mehdi Sakatni

En présentiel

De la réforme en islam : quel positionnement des chercheurs dans le champ du débat public ?

Responsables : Steven Duarte (Sorbonne Paris Nord) et Haoues Seniguer (Sciences Po Lyon)

En présentiel

Perspectives en didactique de l’arabe langue étrangère

Responsable : Catherine Pinon (IREMAM, Aix-Marseille Université)

En présentiel

16h-18h - Ateliers - Session 8

Atelier 44 • Responsable : Odile Moreau (Université Montpellier 3 – SIRICE, Université Paris 1, Panthéon Sorbonne)

Résistance anticoloniale et projets politiques en Afrique du Nord à la sortie de la Première Guerre mondiale (du Maroc à l’Égypte 1919/début des années 1920)

Atelier 49 • Responsable : Laurent Bonnefoy (CNRS, CEFAS)

Yémen : construction et circulation des savoirs en temps de guerre

Atelier 55 • Responsable : Jennifer Vanz (Chercheuse associée, Islam médiéval, UMR 8167)

Le Sahara médiéval, espace d'échanges et de circulations

Atelier 57 • Responsable : Frédéric Volpi (Université d’Édinbourg, département des études islamiques et du Moyen-Orient)

Repenser les formes de solidarités religieuses et non-religieuses au Moyen-Orient et en Méditerranée en temps de crise

Atelier 58 • Responsable : Laure Pesquet (Sorbonne Université, Centre d’histoire du XIXe siècle)

Genre et politiques de la famille en Egypte pendant la période nassérienne

Atelier 60 • Responsable : Ural Manço (Université d’Aksaray, département de sociologie)

La question du genre et de la génération dans le mariage et le choix du conjoint en Turquie et dans sa diaspora

Atelier 65 • Responsable : Yoann Morvan (Chargé de recherche CNRS, Centre de Recherche Français à Jérusalem)

Istanbul-Jérusalem : perspectives (néo-ottomanes ?) croisées

Table-ronde : Un observatoire universitaire sur le Sahara Occidental : défis, tâtonnements, perspectives

Responsable : Meriem Naïli (University of Exeter)

18h45 - Concert du groupe cairote Taksir Sharqi (en streaming) en partenariat avec le service culturel de l’Institut français d’Égypte.

Vendredi 2 juillet

10h-12h Ateliers - Session 9

Atelier 18 • Responsable : Sixtine Deroure (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/CEDEJ – UMR D&S 201)

Les institutions sécuritaires dans les mondes arabes et musulmans

Atelier 26 • Responsable : Wissam Halawi H. (Université de Lausanne)

Fiqh et pratiques normatives dans le monde musulman médiéval et moderne

Atelier 61 • Responsable : Nour Eddine Nachouane (Université Mohamed V de Rabat- Maroc)

Tourisme et patrimoine culturel à l’ère numérique

Atelier 63 • Responsable : Eser Umit (SOAS, University of London, Necmettin Erbakan University)

Lignes de faille d’un empire continental : restructuration des millets et montée du nationalisme à la fin de la période ottomane

Atelier 64 • Responsable : Daniel Meier (Sciences Po, Grenoble/Laboratoire Pacte)

Frontières et conflits en Méditerranée orientale et au Moyen-Orient

Atelier 68 • Responsable : Rasool Akbari (Département des religions comparées et du mysticisme, Université Ferdowsi de Mashhad, Iran)

COVID-19 et les dimensions sociopolitiques de la religion dans l’Iran contemporain

Atelier 69 • Responsable : Laura Galián (Universidad de Granada, Departamento de Estudios Semíticos)

L’arabe glocal: concepts de voyage et sociolinguistique orientaliste

Atelier 76 • Responsable : Steuer Clément (CNRS, Ladyss UMR 7533)

Les interrelations partisanes en Afrique du Nord

12h30-14h00 - Fil rouge jeunes chercheurs : « Financer sa recherche »

14h-15h45 - Assemblée générale de la SEMOMM

16h-18h - Ateliers - Session 10

Atelier 23 • Responsable : Amir Dziri (Université de Fribourg)

L’invention et la réinvention de la tradition en islam

Atelier 25 • Responsable : Mohamed Ouerfelli (Université d’Aix-Marseille, LA3M-UMR 7298)

Acteurs et pratiques diplomatiques en Islam médiéval

Atelier 62 • Responsable : Iman Batita (UPHF-UMONS)

Réseaux et patrimonialisations : quelles problématiques ?

Atelier 70 • Responsable : Radia Benslimane (Université Alger 2, LIRADDI)

L’expérience soufie dans les écrits contemporains et nouvelles perspectives de lecture

Atelier 74 • Responsable : Sara Tonsy (IEP Aix, MESOPHOLIS/IREMAM)

Civils, armées et citoyens : Droits et devoirs dans la région contemporaine du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord

Atelier 75 • Responsable : Amina Azzedine (Université Mustapha STAMBOULI de Mascara, Université d'Oran 2, Algérie)

Les affichages urbains en Algérie à l’ère de la mondialisation et de l’ouverture économique : une diversité linguistique et culturelle sans précédent

Atelier 77 • Responsable : Yakota Gobran (INALCO, CERMOM)

Statut du Coran : Des débats médiévaux aux débats contemporains