Documenter le patrimoine cognitif

Announcement

Préambule

Le patrimoine culturel immatériel est défini par la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003, comme étant des pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire (UNESCO, 2003). Dans son sens large, le patrimoine est un produit et un processus qui fournit aux sociétés un ensemble de ressources héritées du passé, recréées dans le présent et mises à disposition pour le bénéfice des générations futures. De ce fait, il constitue un moyen de transmission de l’expertise et des connaissances entre les générations, ainsi qu’une source d’inspiration pour la créativité et l’innovation.

Cette notion est importante pour la culture et le développement dans la mesure où elle constitue le capital des sociétés contemporaines, et contribue aussi à la revalorisation des cultures et des identités.

Malheureusement ce patrimoine est encore méconnu ou carrément en voie de disparition. Ce qui fait, que le patrimoine et en particulier le patrimoine cognitif, reste peu valorisé. La question de la valorisation du patrimoine cognitif se pose sérieusement aujourd’hui. Car face à la mondialisation croissante, il reste une force du maintien de la diversité culturelle, ainsi que le dialogue interculturel.

Alors, une bonne gestion du potentiel de développement du patrimoine cognitif, nécessite une approche qui mette l’accent sur la durabilité, en repérant l’équilibre entre son utilité en termes économiques et sociaux et sa préservation en tant que richesse menacée par plusieurs facteurs comme la négligence et de la surexploitation.

Aujourd’hui, les technologies de l’information et de la communication, ouvrent des perspectives prometteuses pour sauvegarder et valoriser ce patrimoine en respectant sa nature dynamique. Pour ce fait, on est appelé à réviser et mettre à jour nos représentations du patrimoine cognitif, afin de permettre de se reconnaître dans les enjeux actuels et de maintenir le sens, la signification et le fonctionnement dans l’avenir.

Objectifs

Le colloque a pour objectifs de :

Contribuer activement à la réflexion sur le patrimoine cognitif comme vecteur de développement socioéconomique.

Mettre l’accent sur le degré d’engagement et d’action des pouvoirs publics dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre multidimensionnel pour la protection et la promotion de la durabilité du patrimoine cognitif.

Evaluer les efforts entrepris dans la mise en œuvre de normes, de politiques, de la transmission et la valorisation du patrimoine cognitif.

Aborder la question de la médiation numérique de la mémoire patrimoniale dans les Bibliothèques, les Archives, et les Musées.

Thématiques

Le patrimoine cognitif et le développement local

Le patrimoine cognitif moteur d'innovation et de créativité

Le patrimoine cognitif entre tension et concurrence

La politique culturelle : valorisation et protection

Les nouvelles notions du patrimoine cognitif et les nouveaux défis

Patrimoines audiovisuelles : approches théoriques et typologie des contenus

Usages sociaux et politique du patrimoine cognitif

Nouveaux usages et usagers du patrimoine numériques

Exploitation, organisation et diffusion du patrimoine à l’ère numérique

Gouvernance participative du patrimoine

Environnement juridiques du patrimoine

Archivage du web patrimonial

Patrimoine numérique-web et droit d’auteur

Compétence et formation en métiers de l’information et patrimoine

Bibliothèques et gestion des fonds patrimoniaux

Observatoire du patrimoine cognitif

Pratiques et mission des institutions patrimoniales

Normes et techniques de traitement documentaire des collections patrimoniales (classique, numérique, …).

Organisateurs

Laboratoire LASIA. Université Oran 1, Ahmed ben Balla. Algérie

Les Archives Nationales de Tunisie.

Association tunisienne des gestionnaires des archives.

Amicale des agents et fonctionnaires de l'Institut National du Patrimoine.

Comité scientifique

Abdelillah Abdelkader – Directeur de laboratoire de recherche LASIA Université Oran 1. (Algérie).

Directeur de laboratoire de recherche LASIA Université Oran 1. (Algérie). Régimbeau Gérard - Université Paul-Valéry, Montpellier 3. (France).

- Université Paul-Valéry, Montpellier 3. (France). Chante Alain - Université Paul-Valéry, Montpellier 3 (France).

- Université Paul-Valéry, Montpellier 3 (France). Abaidi Mohammed - Salah - Université Clermont Auvergne (France).

- Université Clermont Auvergne (France). Jellab Hedi - Directeur des Archives nationales de Tunisie. (Tunisie).

Directeur des Archives nationales de Tunisie. (Tunisie). Mabrouk Mehdi - Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, Université de Tunis (Tunisie).

Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, Université de Tunis (Tunisie). Mor Dieye – Ecole des bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes – UCAD. (Sénégal).

– Ecole des bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes – UCAD. (Sénégal). Lalli Pina - Université de Bologne. (Italie).

Université de Bologne. (Italie). Yousef Rehab - Beni - Suef University. (Egypte).

- Beni - Suef University. (Egypte). Alian Rebhi Mustafa - The Hashemite University, (Jordan).

The Hashemite University, (Jordan). Al Shorbaji Najeeb - Director, Department of Knowledge Management and Sharing, World Health Organization (WHO). (Jordan).

Director, Department of Knowledge Management and Sharing, World Health Organization (WHO). (Jordan). Fsian Hocine – Université d’Oran 2. (Algérie).

– Université d’Oran 2. (Algérie). Daoud Mohamed – Université Oran 1 / CRASC. (Algérie).

– Université Oran 1 / CRASC. (Algérie). Aknouche Nabil - Université Constantine2. (Algérie).

Université Constantine2. (Algérie). Ghanem Nadir - Université Constantine2. (Algérie).

Université Constantine2. (Algérie). Bady Souhem – Université Arbi Tebessi, Tébessa. (Algérie).

– Université Arbi Tebessi, Tébessa. (Algérie). Abou Aïd Imed Mohammed Youssef , Conseillé. Rédacteur en chef de la RAADI, (Abu Dhabi).

, Conseillé. Rédacteur en chef de la RAADI, (Abu Dhabi). Al Jebiri Seif , Université Sultan Qaboos, (Oman).

, Université Sultan Qaboos, (Oman). Seghir Youssra- Université de la Manouba, ISD. (Tunisie).

Université de la Manouba, ISD. (Tunisie). Mkadmi Abderrazek- Université de la Manouba, ISD. (Tunisie).

Université de la Manouba, ISD. (Tunisie). Ouerfelli Tarek - Université de la Manouba, ISD. (Tunisie).

Université de la Manouba, ISD. (Tunisie). Faddaou i Nedia - Université de la Manouba, ISD. (Tunisie).

i - Université de la Manouba, ISD. (Tunisie). Chebbi Ayada- Université de la Manouba, ISD. (Tunisie).

Université de la Manouba, ISD. (Tunisie). Makada-Zghidi Khansa - Université de la Manouba, ISD. (Tunisie).

Université de la Manouba, ISD. (Tunisie). Demmouche Ousama – Université Djilali Liabès de Sidi bel Abbès / (Algérie).

– Université Djilali Liabès de Sidi bel Abbès / (Algérie). Chagway Zouhaier – Institut national de Patrimoine. I.N.P (Tunisie).

– Institut national de Patrimoine. I.N.P (Tunisie). Madani Emna - Université de la Manouba, ISD. (Tunisie).

Université de la Manouba, ISD. (Tunisie). Kadi Zineedine - Université Oran 1 / LASIA. (Algérie)..

- Université Oran 1 / LASIA. (Algérie).. Khtir Fouzia - Université Oran 1 / (Algérie).

- Université Oran 1 / (Algérie). Kadi Abdelkader - Université Oran 1/ (Algérie).

- Université Oran 1/ (Algérie). Benoradj Omar - Université Djilali Liabès de Sidi bel Abbès. (Algérie).

Comité d’organisation

Ouenzar-mouloudi Nadia - Université Oran 1/ LASIA. (Algérie)

- Université Oran 1/ LASIA. (Algérie) Teleb Zouggar Samira - Université Oran 1/ LASIA. (Algérie)

- Université Oran 1/ LASIA. (Algérie) Laabidi Tarek - Association tunisienne des gestionnaires des archives (A.T.G.A.)

- Association tunisienne des gestionnaires des archives (A.T.G.A.) Amri Refka - Association tunisienne des gestionnaires des archives (A.T.G.A.)

- Association tunisienne des gestionnaires des archives (A.T.G.A.) Boukharrouba Chriff - Association tunisienne des gestionnaires des archives (A.T.G.A.)

- Association tunisienne des gestionnaires des archives (A.T.G.A.) Mtaallah Ibtissem - Institut national du Patrimoine (I.N.P.)

- Institut national du Patrimoine (I.N.P.) Zidi Ridha - Institut national du Patrimoine (I.N.P)

- Institut national du Patrimoine (I.N.P) Treii Hasna - Archives nationales de Tunisie (A.N.T)

- Archives nationales de Tunisie (A.N.T) Zguerni Hssan - Archives nationales de Tunisie (A.N.T)

Langues du colloque

Arabe, Français et Anglais

Modalités pratiques de participation

Le colloque se tiendra sous forme hybride, avec un mélange d’interventions sur place et à distance.

Les articles en texte intégral acceptés seront publiés dans un numéro spécial de la revue ISHARA. du Laboratoire LASIA. Université Oran I, Ahmed ben Balla. Algérie. ISSN . 2353-0537. E-ISSN 2710-8260

Les auteurs intéressés sont appelés à soumettre leurs articles en texte intégral à la messagerie électronique à l’adresse : colloque.patrimoine2022@gmail.com

Pour la mise en page et la mise en forme de l’article veuillez consulter les rubriques : « Instructions aux auteurs » et « Guide aux auteurs » de notre espace réservé sur la plate-forme des revues scientifiques algériennes : https://www.asjp.cerist.dz/en/submission/549

Les articles feront l’objet d’une sélection en double aveugle par le comité scientifique du colloque

Calendrier