Mémoires artistiques méconnues en Provence

Argumentaire

La Fédération historique de Provence tiendra son prochain congrès bisannuel à Aix-en-Provence les 23 et 24 septembre 2022. Il aura pour thème les mémoires des mouvements artistiques en Provence, durant toutes les époques historiques, et se penchera en particulier sur celles de ces mémoires qui sont restées les plus méconnues. De nombreux artistes ont vécu ou séjourné en Provence, où leur activité et leurs œuvres, dépassant l’échelle individuelle, ont suscité des courants et mouvements artistiques.

Certains de ces mouvements ont marqué durablement les mémoires locales, régionales et au-delà. Mais, pour ne citer qu’elles, si la cour des papes d’Avignon ou encore la présence de Matisse et Picasso en Provence sont des étapes bien balisées par l’histoire de l’art et connues d’un public large, d’autres courants et phénomènes artistiques sont demeurés méconnus ou ont disparu des mémoires. Ce fut ainsi le cas des verriers et peintres provençaux à l’orée de l’époque moderne (Barthélémy Ricard et Jean Audin à Tarascon par exemple), de l’action du clergé séculier aixois dans les arts musicaux au XVIe siècle, ou encore du groupe d’artistes réfugiés durant la seconde guerre mondiale à Oppède (Vaucluse, 1940-1942). La dimension interdisciplinaire de certains courants artistiques fera l’objet d’une attention particulière.

Le Comité scientifique du congrès accueillera les propositions de communications qui s’attacheront au parcours, à la réception contemporaine et aux mémoires disparues – ou effacées à divers degrés – de ces courants et groupes d’artistes. Les communications retenues pour ce congrès privilégieront, de manière non exclusive, des expressions artistiques qui n’ont pas émergé en leur temps ou dont la mémoire a eu tendance à s’estomper depuis lors. Tous les domaines de l’art et de la musique seront pris en considération. Conçu dans une perspective transdisciplinaire, le congrès sera ouvert aux spécialistes d’histoire de l’art, tout comme d’histoire ou de toute discipline de la connaissance permettant de faire émerger ces mémoires artistiques oubliées de Provence.

Modalités pratiques d'envoi de propositions

Parmi les propositions, quatre interventions seront sélectionnées pour chacune des quatre demi-journées du congrès. Les propositions de communications sont à adresser à la Fédération historique de Provence

avant le 15 février 2022,

accompagnées d’un résumé de 2500 signes environ (espaces compris) et d’une courte bibliographie, conjointement aux adresses électroniques suivantes : federationhistorique.deprovence@laposte.net, mireille.nys@orange.fr et f.otchakovsky.laurens@gmail.com.

Comité scientifique

sous la présidence de :

Mireille Nys (Université d’Aix-Marseille)

François Otchakovsky-Laurens (Université de Paris),

constitué des membres suivants :

Frédéric d’Agay,

Régis Bertrand,

Noël Coulet,

Rossella Froissart,

Luc Georget,

Marielle Magliozzi,

Thierry Pécout,

Pierre Pinchon.

Comité d’organisation

Mireille Nys,

François Otchakovsky-Laurens,

Frédéric d’Agay.

La Fédération historique de Provence, structure associative, ne pourra pas prendre en charge les frais de séjour et de voyage des participants au congrès.