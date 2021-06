Announcement

Argumentaire

Dans le cadre du projet de recherche Héritages botanique des Lumières : exploration de sources et d’herbiers historiques à l’intersection des lettres et des sciences, l’équipe de recherche de l’Université de Neuchâtel responsable du sous-projet « Fusée-Aublet et le voyage scientifique » souhaite proposer un séminaire de recherche consacré au botaniste voyageur. Celui-ci aura lieu au cours du printemps et de l’automne 2022, selon un calendrier qui reste à définir. Le but de ces rencontres est la publication, en 2023, d’un ouvrage collectif (livre ou numéro de revue) de haute tenue scientifique, à l’occasion du tricentenaire de Fusée-Aublet[1].

Au-delà de la dimension événementielle, ce séminaire a pour but de rapprocher des chercheurs intéressés par la figure de ce voyageur encore mal connu et par les questions méthodologiques et épistémologiques plus larges auxquelles il invite à penser. L’équipe de Neuchâtel, interdisciplinaire, est constituée d’historiens, de littéraires et de botanistes (Perrine Bächli, Guilhem Mansion, Thibaud Martinetti). Nos travaux s’articulent autour de trois axes :

l’histoire et l’inventaire qualitatif et quantitatif des herbiers de Fusée-Aublet, les collections des jardins botaniques, l’utilisation traditionnelle et actuelle des plantes découvertes par Fusée-Aublet en Guyane ;

les voyages de Fusée-Aublet et son rôle dans les différentes missions qui lui ont été attribuées (Île-de-France, Guyane, Saint-Domingue) ;

l’Histoire de la Guiane françoise (1775) et les manuscrits conservés au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, l’étude des méthodes de collecte de Fusée-Aublet et la question de l’intermédiation et de l’altérité.

Le séminaire vise à la fois à approfondir ces aspects, en collaboration avec l’équipe déjà en place, et à en explorer d’autres, essentiels pour une meilleure connaissance du personnage et de la botanique coloniale au XVIIIe siècle.

Nous sommes ainsi intéressés par des propositions de communications basées autour des questionnements suivants :

Le personnage de Fusée-Aublet, botaniste-voyageur, et son héritage :

Fusée-Aublet apothicaire et chimiste (les années de formation à Montpellier, Grenade, Lyon et Paris ; la carrière de pharmacien à l’hôpital de la Charité à Paris et à l’Île de France).

Fusée-Aublet agronome et administrateur (réformes agronomiques opérées à l’Île de France ; travail de prospection des ressources naturelles dans le cadre de l’expédition de Kourou en Guyane) ;

Les collections liées à Fusée-Aublet (botanique et minéralogie) ;

La méthodologie de Fusée-Aublet ;

L’Histoire des plantes, du manuscrit à l’impression (conditions de publication, choix des illustrations botaniques, etc.).

Patronage, institution et botanique :

Le réseau scientifique et politique de Fusée-Aublet (sociabilité savante et « machine coloniale »).

Les jardins botaniques et les cabinets d’histoire naturelle (jardins d’acclimatation, circulation des plantes, transit des caisses botaniques ; rôle des amateurs et collectionneurs, liens entre institutions et particuliers ; Fusée-Aublet au jardin des plantes de Paris).

Questions théoriques et méthodologiques relatives au champ de la botanique coloniale :

Discussion d’options critiques ;

Apport des recherches interdisciplinaires (histoire-histoire des sciences / analyse du discours / botanique, etc.).

Modalités de contribution

On prévoit des séances de 2h – présentation de 40 minutes maximum, suivie d’une discussion. Le séminaire aura lieu en mode hybride (conférencier et équipe à Neuchâtel, public en ligne et en présentiel selon les dispositions sanitaires en vigueur).

Les propositions de communication (1p.), accompagnées d’une brève présentation des participant.e.s, sont à adresser

jusqu’au 15 août 2021

à :

Thibaud Martinentti : Thibaud.Martinetti@unine.ch

Guilhem Mansion: Guilhem.Mansion@unine.ch

Nathalie Vuillemin : Nathalie.Vuillemin@unine.ch

Organisation

Thibaud Martinentti, Université de Neuchâtel

Guilhem Mansion, Université de Neuchâtel

Nathalie Vuillemin, Université de Neuchâtel

Note

[1] Si l’on trouve souvent 1720 comme date de naissance proposée par les catalogues de bibliothèque, l’acte de Baptême de Jean-Baptiste Fusée-Aublet, conservé aux Archives Départementales des Bouches-du-Rhône, mentionne le 3 novembre 1723 comme date de naissance, et le 4 comme date de baptême.