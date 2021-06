Le néogothique dans le Grand-Est

Announcement

L’association Archives modernes de l’architecture lorraine (AMAL), en partenariat avec la direction des Affaires culturelles (DRAC) Grand Est, la région Grand Est, les collectivités territoriales et les universités de Lorraine, d’Alsace et de Champagne-Ardenne, prépare un colloque sur le thème du néogothique dans le Grand Est, qui se déroulera les 6, 7 et 8 octobre 2022 à Nancy.

Définition générale du sujet

L’objectif de ce colloque est d’envisager de façon globale ce courant, en dépit d’exemples bien connus, comme l’église Saint-Epvre de Nancy, afin d’avoir une meilleure connaissance de ce patrimoine néogothique, permettant de mener une réflexion sur sa conservation, sa restauration et sa mise en valeur. Destiné à tous les publics car il s’agit d’un patrimoine familier bien visible dans le paysage de la région, ce colloque réunira des chercheurs en histoire de l’art et de l’architecture, des architectes, des professionnels de la conservation, de la restauration et de la valorisation.

La région Grand Est, à travers ses trois territoires historiques, Lorraine, Alsace et Champagne, est un lieu où à l’image d’autres régions de France, le néogothique s’est développé de façon inégale et hétérogène. De nombreuses études ponctuelles ont déjà été menées par le biais de monographies d’édifices ou d’artistes et architectes, mais des interrogations plus globales se posent, que ce colloque se propose d’examiner.

La chronologie retenue est large afin de faire le lien entre l’ancien régime et le XIXe siècle ; les travaux réalisés, par exemple, à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne, aux églises Saint-Clément et Saint-Vincent à Metz au XVIIe siècle ou à la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg à la fin du XVIIIe siècle attestent de la continuité de ce style architectural. Celui-ci se poursuit jusqu’à la Première Reconstruction en passant par l’Art nouveau avec lequel il entretient des relations. À cela il faut ajouter les restaurations, notamment celles réalisées à l’époque du néogothique.

Le territoire concerné est marqué par un déplacement de la frontière avec l’Allemagne à la suite du Traité de Francfort du 10 mai 1871 avec l’annexion des deux départements alsaciens et de l’actuel département de la Moselle. Quelles sont les modifications, les influences et les relations entretenues avec la Lorraine française alors que la Champagne n’est pas affectée par ce bouleversement ?

Si l’architecture est bien visible dans l’espace public, tous les arts sont concernés : peinture, peinture murale et décorative, sculpture et art funéraire, mobilier, orfèvrerie, verrerie et vitrail, textile... Le lien entre l’édifice, le décor extérieur et/ou intérieur crée souvent une ambiance, se réfère parfois à un idéal de l’art total.

Des communications ayant pour sujet le néogothique dans d'autres régions (à titre de comparaison) sont également attendues par le comité scientifique.

Modalités de contribution

Le temps de chaque communication est d’une durée de 25 minutes, auxquelles s’ajoutent 10 minutes de discussion. Les propositions de communication ne doivent pas dépasser 2000 signes. Elles doivent être accompagnées d’un court CV.

Elles sont à faire parvenir avant le 4 octobre 2021

à l’adresse suivante : contact@amalorraine.fr / Archives Modernes de l'Architecture lorraine - 29, rue du Haut Bourgeois - 54000 Nancy.

Le comité scientifique étudiera les propositions et effectuera son choix afin d’établir le programme avant la fin de l’année.

Calendrier

4 octobre 2021 : date limite d’envoi des propositions

22 novembre 2021 : choix des propositions par le comité scientifique

6-7-8 octobre 2022 : déroulement du colloque

1er juin 2023 : réception des textes pour la publication

Comité scientifique

Président du comité scientifique: Denis Grandjean, président de l’AMAL, membre de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture et de la commission Grand Est