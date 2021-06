Literatures and interculturality

Summary

La revue Annales du patrimoine de l'université de Mostaganem (Algérie) lance un appel à publication pour le numéro 21 / 2021. La revue est consacrée aux domaines du patrimoine : langue et littérature, relations interculturelles entre orient et occident, cultures et civilisations du Moyen Âge, littérature africaine, mysticisme, art et autres. Les soumissions peuvent être en arabe, en français et en anglais.