Présentation

La Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique (USR 2003 UPF-CNRS) recrute un(e) post-doctorant(e) spécialisé en sociologie ou en ethnographie urbaine, pour conduire une recherche de 12 mois dans un quartier prioritaire de la commune de Punaauia, à Tahiti.

Cadre de la recherche

La MSH-P développe plusieurs programmes de recherche sous la responsabilité scientifique du Dr Loïs Bastide, Maître de Conférences en sociologie à l’Université de la Polynésie française, visant à mieux cerner des enjeux forts de la société contemporaine de Polynésie française. Ces programmes sont les suivants :

Violences familiales et changement social en PF (2017-)

Sans-abrisme, mobilités familiales et accès au foncier en PF (2020-)

Modernisation et transformations de la parenté en PF (Début prévu en septembre 2021)

Le postdoc mis au concours a pour objectif de développer un quatrième axe d’enquête portant sur le « nouveau prolétariat urbain », une population récente constituée durant les dernières décennies sous l’effet de la modernisation économique et des nouvelles mobilités territoriales associées. Cette population sera abordée à partir d’un des principaux quartiers prioritaires de la politique de la ville, dans le « grand Papeete ».

Le rôle du/de la post-doctorant.e dans le programme de recherche

La personne recrutée sera chargée de développer un axe de recherche portant sur le nouveau prolétariat urbain, à partir d’une enquête dans le quartier d’Outumaoro (Punaauia), dans le cadre des processus de modernisation rapides à l’œuvre depuis les années 1960 en Polynésie française.

Ses tâches comprendront : Conduite d’enquêtes de terrain (collecte de données par entretiens et observations, retranscriptions, analyse de contenu) ; participation à l’organisation et l’animation d’évènements scientifiques (ateliers, colloques, workshops) ; rédaction d’un rapport d’étape à remettre six mois après la prise de poste, et d’un rapport final au terme de l’année de contrat.

Il/elle sera accueilli.e au sein de la Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique (MSH-P). Il/elle travaillera en étroite collaboration avec Loïs Bastide, (MCF en sociologie à l’UPF, responsable scientifique du projet) et les collaboratrices scientifiques présentes à la MSH-P. Il est par ailleurs attendu que le/la post-doctorant.e valorise – seul.e ou en collaboration avec des membres du projet– les résultats de sa recherche dans des communications et des publications nationales ou internationales.

Profil attendu

Etre titulaire d’un Doctorat en sociologie, en anthropologie sociale ou en géographie sociale ou d’un diplôme universitaire équivalent à un doctorat européen (8 années d’études).

Connaissance approfondie de la sociologie ou de l’anthropologie urbaine. Ces compétences seront démontrées par la thèse ou des publications.

Maîtrise approfondie et attestée de l’approche ethnographique.

La familiarité avec les terrains polynésiens n’est pas un pré-requis mais le/la candidat.e non-familie.r.e devra consentir un investissement important pour approcher les spécificités du contexte local.

Informations générales

Durée : 12 mois, prise de poste souhaitée au 1er septembre 2021 (négociable)

Rémunération : 2 540 € net mensuels (303 136 XPF)

Modalités de candidature

Le dossier de candidature doit être communiqué le 21 juillet 2021 au plus tard.

Il comportera :

Une lettre de candidature

Une copie du dernier diplôme

Un CV détaillé

Il sera envoyé sous format numérique à :

Loïs BASTIDE : bastide@upf.pf

Eric CONTE : direction-mshp@upf.pf

Pour tout renseignement s’adresser :