Ièr, deman : diga-m'o dins la lenga

Es per aquò qu’aquestas jornadas d'estudis prepausan d’interrogar las variacions lingüisticas contemporanèas a travèrs lors realitats, lors emplecs e lors descripcions, e de pensar los apòrts e las possibilitats de las tecnologias numericas dins l’edicion, la difusion e la valorizacion dels corpusses orals collectats dins divèrses contèxtes. Doas taulas redondas seràn organizadas, en fin de cada jornada, per escambiar sus la mesa en plaça concreta de modalitats d’edicion e de difusion en foncion de las practicas, dels estudis e/o dels publics esperats.

Journées d'études, 26, 27 novembre 2021

Argumentaire

Au début du XXIe siècle, les chercheurs et collecteurs travaillant sur l’occitan et son oralité (et aussi sur les langues romanes que l’occitan rencontre sur ses marges, entre les Alpes et les Pyrénées : arpitan, catalan, aragonais, variétés d’oïl, piémontais et ligure) font face à une double problématique, liée à la mort prochaine, prétendue et interminable de la langue.

D’une part, ils sont confrontés aux écueils pratiques et méthodologiques de l’enquête de terrain (quand celle-ci est possible) ainsi qu’aux variations dialectales constitutives de la langue orale. Le besoin de recueillir et donc d’entretenir une parole libre et spontanée, reflet de l’état linguistique authentique et la nécessité, pour les collecteurs, d’employer une forme de langue plus normativisée (qu’ils contribuent à diffuser et, parfois, à élaborer) les conduit à effectuer sans-cesse des ajustements sur la langue utilisée lors de leurs entretiens. Ils font dès lors des va-et-vient entre les différentes variétés diatopiques rencontrées mais aussi entre une pratique dialectale naturelle et un occitan plus « large » (selon la formulation de P. Sauzet) qui n’est pas complètement reconnu ou qui est surévalué (socialement) par les locuteurs naturels. Dès lors, émergent les questions liées à la gestion de la dimension diastratique dans l’enquête ainsi que les recours aux références ethnologiques nécessaires au maintien d’une discussion.

D’une autre part, les chercheurs-collecteurs se trouvent paradoxalement face à un manque de ressources orales (qui touche la recherche mais aussi les initiatives didactiques) alors que nombre d’enregistrement ont été réalisées (par des universitaires, des conteurs, des étudiants et des associations…) depuis la démocratisation des technologies de captations audiovisuelles. Ce manque n’est pas nouveau, mais il devient de plus en plus prégnant au vu de l’état critique de la communauté linguistique.

Ces journées d'études se proposent donc d’interroger les variations linguistiques contemporaines à travers leurs réalités, leurs emplois et leurs descriptions et de penser les apports et possibilités des technologies numériques dans l’édition, la diffusion et la valorisation des corpus oraux collectés dans divers contextes. Deux tables rondes seront organisées, en fin de chaque journée, pour échanger sur la mise en place concrète de modalités d'édition et de diffusion en fonction des pratiques, des études et/ou des publics attendus.

Axes de recherches privilégiés

Modalités et méthodologie de l’enquête linguistique au XXI siècle

Langue et ethnologie

Diastratie et position de l’enquêteur

Valorisation et diffusion des corpus oraux (formats, accessibilités, éditions numériques de contenus audios et vidéos).

Nouvelles approches dans la description de la variation diatopique (nouvelles phonologies, dialectométrie, linguistique computationnelle,…)

Modalités

Cet appel s’adresse aux étudiants de M2, aux doctorants et aux docteurs récemment diplômés et « aux jeunes » chercheurs (sens large)

Les communications dureront entre 15 et 20mn

La date limite de soumission est fixée au 15 septembre 2021 (les propositions retenues seront connues au 10 d’octobre)

Les communications pourront être dans une des langues concernées dans l’appel, français, italien, espagnol

Pour répondre à l’appel un résumé de l’intervention (~300 mots), des éléments bibliographiques et une courte présentation personnelle sont attendus, le tout envoyé à : occitan.cr@gmail.com

Les communications pourront être suivies d’une publication des Actes sur le portail Numerev

Comité scientifique

Hervé Lieutard, Elisabetta Carpitelli, Patrick Sauzet, Guylaine Brun-Trigaud, Quentin Garnier, Alice Champollion, Alice Traisnel, Quentin Peyras