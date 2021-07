Announcement

Journée d'étude Criminelles, Il Laboratorio – Université Toulouse Jean Jaurès – 1er avril 2022

Argumentaire

Les études sur la présence des femmes dans le droit pénal relèvent souvent un paradoxe : les femmes ont beau ne représenter qu’une infime partie des statistiques criminelles, leurs crimes pâtissent d’une forte charge symbolique qui mène à la constitution d’archétypes-repoussoirs – de l’empoisonneuse à l’infanticide en passant par la maquerelle, la sorcière ou la femme adultère. Dans ce contexte, la foule des femmes criminelles que l’on retrouve dans la littérature – des fabliaux médiévaux aux nouvelles et pièces théâtrales de l’époque moderne – apparaît autant comme la traduction sur le papier de phénomènes sociaux diffus que comme une étape de l’élaboration des archétypes, influençant à son tour l’écriture de la loi et la pratique quotidienne de la justice.

Or, si ne manquent sur le sujet ni les études historiques ni les analyses de figures littéraires, force est de constater que ces approches sont rarement menées de front, ce qui revient à sous-estimer le rapport dialectique entre les deux aspects.

En outre, alors que les réflexions d’ensemble sur la criminalité féminine à l’époque contemporaine sont riches – comme il ressort de notre bibliographie indicative –, les études sur le Moyen-Âge et l’époque moderne souffrent encore d’une approche sectorielle, dans laquelle se détachent les figures de la prostituée, de la femme adultère et de l’empoisonneuse, chacune dotée de sa propre tradition historiographique. Nous nous efforcerons donc d’instaurer un dialogue entre les études sur ces figures afin de faire émerger des caractères communs.

Axes thématiques

À titre d’exemple, les propositions pourront répondre aux questionnements suivants :

– Quels échos et contradictions apparaissent entre le discours sur un archétype de criminelle et les circonstances réelles de réalisation des crimes ?

– Quelles circonstances atténuantes sont systématiquement écartées ou mises en avant dans le discours littéraire ou judiciaire sur ce même crime ?

– En particulier, de quelle manière le respect – ou non – de stéréotypes de genre influe sur le verdict ou sur la perception de la gravité du crime ?

– De quelle manière se diffuse le discours sur les figures de femmes criminelles ? Quel canaux, quelles tonalités le véhiculent ?

– Quelles sources littéraires peuvent influencer la justice dans sa perception des crimes ? Au contraire, de grands procès créent-ils une vogue littéraire ?

Modalités pratiques d'envoi de propositions

Les propositions de communication (environ 250 mots) et une brève présentation bio-bibliographique doivent être envoyées

avant le 15 septembre 2021

à fabien.coletti@univ-tlse2.fr.

Une publication des actes est prévue.

Comité de sélection des contributions

Fabien Coletti (MCF, Université Toulouse Jean Jaurès)

Cécile Berger (MCF, Université Toulouse Jean Jaurès)

Bibliographie indicative

Coline Cardi, Geneviève Pruvost (dir), Penser la violence des femmes, Paris, La Découverte, 2012.

Frédéric Chauvaud, Gilles Malandrain (dir.), Impossibles victimes, impossibles coupables. Les femmes devant la justice (XIX-XXe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2009, en ligne.

Claude Gauvard (dir.), Présumées coupables. Les grands procès faits aux femmes, Paris, L’Iconoclaste, 2016.

Daniela Hacke, Women, Sex and Marriage in Early Modern Venice, Aldershot, Ashgate, 2004.

Vincenzo Lagioia, Maria Pia Paoli, Rossella Rinaldi (dir.), La fama delle donne. Comportamenti femminili e società tra Medioevo ed Età moderna, , Roma, Viella, 2020.

Sara F. Matthews-Grieco, Cuckholdry, Impotence and Adultery in Europe (15th-17th century), Farnham, Ashgate, 2014.

Marisa Milani, Contro le puttane – Rime venete del XVI secolo, Bassano del Grappa, Ghedina e Tassotti Editori, 1994.

Ivano Paccagnella, « Donne pavane », in Ivano Paccagnella, Tramature. Questioni di lingua nel Rinascimento fra Veneto e Toscana, Padova, CLEUP, 2013, p. 363-398.

Jacques Rossiaud, Amours Vénales – La prostitution en Occident XIIe-XVIe siècle, Paris, Aubier, 2010.

Guido Ruggiero, Binding Passion, Tales of Magic, Marriage, and Power at the End of the Renaissance, Oxford, Oxford University Press, 1993.

Trevor Dean, Crime and Justice in Late Medieval Italy, Cambride, Cambridge University Press, 2007.

Agnès Walch, Histoire de l'adultère XVIe-XIXe siècles, Paris, Perrin, 2009.