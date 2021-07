Announcement

Journée d’études, Jeudi 14 Octobre 2021

Présentation

Dans le cadre du programme scientifique Asie/Pacifique-Amériques (APA), le CRHIA et le D2iA organisent une journée d’études sur la dynamique des échanges et l’espace littoral au sein du Pacific Rim qui relie l’Amérique à l’Asie/Pacifique.

Argumentaire

En effet, l’Océan Pacifique occupe une place centrale dans une zone appelée The Pacific Rim qui s’étend sur les zones littorales des deux côtés de cet océan ainsi que sur celles de l’Océanie. Ainsi, l’Océan Pacifique relie deux des principales façades pacifiques mondiales : la façade occidentale de l’Amérique du Nord (Colombie Britannique, état de Washington, Oregon, Californie et Mexique), de l’Amérique centrale (Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica et Panama) et de l’Amérique du Sud (Colombie, Équateur, Pérou et Chili) à la façade de l’Asie Orientale (de la Corée du Sud à Singapour et à l’ensemble indo-malaisien). De plus, cet océan intègre également les îles de l’Océanie : depuis l’Australie jusqu’à l’île de Pâques, en passant par la Polynésie française et Hawaii.

Cet espace qui s’arc-boute autour de l’Océan Pacifique constitue un espace important tant au plan commercial (environ 25 % du commerce mondial), géopolitique (aspirations à jouer le rôle d’une thalassocratie de la part de plusieurs puissances) que culturel (migrations, cultures en mouvement d’un espace à l’autre).

Axes thématiques

Dans une approche résolument interdisciplinaire, nous invitons plus particulièrement les communications s’intéressant aux objets de recherche suivants :

L’histoire des échanges entre l’Asie, l’Océanie et les Amériques (du XVIIe à nos jours). Le rôle actif joué par les communautés asiatiques dans les échanges culturels, économiques et politiques des deux côtés du Pacifique et en Océanie. L’influence croissante de la Chine en Amérique latine et en Océanie. Le libre-échange, les mécanismes d’intégration régionale et la compétition entre les états.

Modalités pratiques d'envoi de propositions

Vous êtes invités à envoyer vos propositions (400 mots, français, anglais ou espagnol), ainsi qu’une courte biographie,

avant le 1er septembre 2021,

aux organisateurs de cette journée d’études :

Martine Raibaud : martine.raibaud@univ-lr.fr

Sebastian Urioste : sebastian.urioste@univ-lr.fr

Les réponses seront communiquées le 15 septembre 2021.

La journée d’études aura lieu le 14 octobre 2021, à La Rochelle Université.

Institutions organisatrices

La Rochelle Université, France

CRHIA (Centre de recherches en histoire internationale et atlantique)

D2iA (Equipe Dynamiques, interactions et interculturalité en Asie)

Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines

Comité scientifique