Villes et constructions étatiques en Lorraine (XIIIe-XVe siècle)

Announcement

Argumentaire

Les villes lorraines sont tributaires de la géopolitique complexe de l'espace lorrain. La partie orientale de la région fait partie de l'Empire, mais l'ensemble de la région est plus ou moins soumise à l'influence de la monarchie française ; par ailleurs, la région participe à la construction de monarchies composites d’échelle européenne (Empire des Luxembourg, Etats angevins). Que les villes lorraines soient libres ou territoriales, insérées dans une principauté laïque ou ecclésiastique, villes marchandes ou de résidence du prince, elles ne sont pas que des acteurs passifs : la capacité de la principale d’entre elles, Metz, à tenir tête aux armées des princes lorrains, le montre bien. Quelle peut être, dans ces conditions, leur place dans la construction étatique prise dans son acception la plus large ? Cette journée d'étude entend mettre en avant, dans la lignée des thématiques proposées pour le programme de la session 2022 de l'agrégation externe d'histoire, l'espace lorrain comme théâtre de ces relations entre villes et construction étatique. On pourra ainsi notamment évoquer :

Les villes comme lieu de construction de pouvoirs associés au phénomène étatique, en matière juridique (autonomie législative), politique (construction d'institutions propres), fiscale ou diplomatique, notamment dans le cas des villes d'Empire : comme beaucoup d'autres villes épiscopales de l'Empire, elles conquièrent une autonomie de droit et de fait qui entraîne des évolutions dans les pratiques administratives comme dans les usages de l'écrit.

Les villes des principautés (duché de Lorraine, duché de Bar, principautés des évêques de Metz, Toul et Verdun) enjeux et acteurs de la construction étatique des principautés, qu'il s'agisse des lieux de résidence des princes (Vic-sur-Seille, Bar-le-Duc...) ou de villes plus modestes.

Les villes lorraines, enjeux et acteurs des rivalités entre Etats monarchiques : quelle politique française en Lorraine ? quelle présence de l'Empire ? Comment les pratiques diplomatiques des villes s'adaptent-elles aux pratiques étatiques nouvelles, entre résistance et coopération ?

Tous ces thèmes pourront être étudiés à la fois du point de vue des villes et du point de vue des entités plus vastes dans lesquelles elles s'insèrent ou avec lesquelles elles sont en contact ; on pourra ainsi voir aussi bien les attentes et les craintes des villes face aux principautés que la manière dont les princes et souverains font des villes des enjeux de leurs politiques.

Modalités d'organisation

Les propositions de contribution (résumé de 500 mots maximum) devront être envoyées

avant le 15 septembre 2021

aux organisateurs de la journée d'étude :

Dominique Adrian (Dominique.Adrian@univ-lorraine.fr)

Léonard Dauphant (Leonard.Dauphant@univ-lorraine.fr)

Une réponse sera apportée avant le 1er octobre.

Les propositions de contribution seront sélectionnées par les deux organisateurs, affiliés au CRULH - Université de Lorraine.

Partenariat scientifique

La journée d’étude fait partie du séminaire annuel du CRULH, les Mercredis du CRULH : https://crulh.univ-lorraine.fr/content/les-mercredis-du-crulh