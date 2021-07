Announcement

Contexte

Le poste est affecté au département Sciences humaines et sociales (SHS) de l’ENSTA Bretagne. Ce département rassemble les ressources pour la formation en management, en humanités,en langues et en sport, ainsi que pour la recherche en sciences humaines et sociales. Les activités de recherche s’effectuent au sein de l’équipe « Formation et professionnalisation des ingénieurs » (FPI) dans l’Unité de recherche Formation et apprentissages professionnels (FoAP) EA 7529 qui est un laboratoire de recherche en sciences de l’éducation multi-tutelles porté par AgroSup Dijon, le Cnam Paris et l’ENSTA Bretagne. L’équipe travaille sur les questions de formation, autour des dynamiques socioculturelles à l’œuvre dans les savoirs, les activités, les environnements professionnels ou les identités des ingénieurs et cadres.

Descriptif du poste

Le/la candidat∙e développera sa recherche dans le cadre du projet ATTRANAV (attractivité du secteur naval) financé par le CINav (Campus des industries navales), Naval Group, Piriou et le GICAN. Cette étude porte sur l’attractivité du secteur naval sur les métiers en tension au niveau ouvrier et technicien. La recherche engagée s’inscrit dans les réflexions conduites sur l’attractivité de la filière navale et repose sur un état des connaissances scientifiques relatives aux représentations sociales et aux identités des métiers en appliquant ces concepts et outils à l’industrie navale. Il s’agit de dresser un état des lieux détaillé des représentations del’industrie navale chez les jeunes générations. Ceci en investiguant ces représentations auprès des jeunes de 4 ème , des jeunes engagées dans des formations navalisées mais également en conduisant une enquête auprès d’expert.es du secteur. Une attention particulière sera portée à la féminisation du secteur naval considérant la sous représentation des femmes dans ce secteur.

Profil recherché

La ou le candidat∙e doit être titulaire d'un diplôme de doctorat en sciences humaines et sociales (sociologie, sciences politiques, psychologie, anthropologie, sciences de l'éducation, sciences de gestion). Le ou la candidat∙e devra savoir mener des enquêtes de terrain mêlant entretiens, focus groupes, enquêtes documentaires et enquêtes quantitatives.

Lieu du poste

Le ou la candidat∙e sera rattaché au département des SHS de l’ENSTA Bretagne (Brest) et au laboratoire FOAP (CNAM/Paris).

Durée du contrat et salaire

Le contrat débute au 1er septembre 2021 et se termine le 1 er septembre 2022. Salaire : 2400 € brut/mois (environ 1950€ net avant prélèvement à la source).

Le/la candidat∙e sera encadré∙e par Cécile Plaud (ENSTA Bretagne, FoAP).

Modalités de candidature

Les dossiers de candidature devront impérativement comprendre : un CV, une lettre de motivation, et un court descriptif précisant comment le ou la candidat∙e entend contribuer au projet ATTRANAV. L’envoi d’une publication sera ensuite demandé aux candidat∙e∙s auditionné∙e∙s.

CV et lettre de candidature à adresser

avant le 20 août

à Monsieur le Secrétaire général de l’ENSTA Bretagne, 2 rue François Verny, 29806 Brest cedex 9, ou par messagerie à jean-pierre.baudu@ensta-bretagne.fr et à Cécile Plaud cecile.plaud@ensta-bretagne.fr

Modalités d'évaluation des candidatures

Les candidatures seront évaluées par un jury composé de 3 personnes dont la responsable du projet Cécile Plaud et de deux chercheur.es en SHS de l'ENSTA Bretagne et membres du laboratoire FoAP.