Stage de master - Histoire des fôrets de la Métropole rouennaise

Summary

Le laboratoire du CETAPS (université de Rouen Normandie) recrute un·e stagiaire en deuxième année de master en sciences sociales (staps, histoire, géographie/aménagement, loisir...) pour une durée de six mois. Il s'agit de mener un inventaire et un recueil de sources portant sur les forêts de l’agglomération rouennaise depuis la fin du XIXe siècle. Cette enquête vise à mieux connaitre et comprendre l'accessibilité des forêts au public (sportifs, naturalistes, chasseurs et touristes, promeneurs, etc.) et ses relations avec l’exploitation forestière.