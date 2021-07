Territoires, places des chercheurs et connaissances scientifiques

Announcement

Argumentaire

L’objectif de cette journée est d’interroger les dispositifs territorialisés de productions et de valorisations de connaissances scientifiques, impliquant des chercheurs et d’autres acteurs, publics et privés. Aujourd'hui, ces dispositifs occupent une place pivot, entre des observatoires strictement scientifiques et des observatoires publics, et peuvent faciliter l'échange entre acteurs et la prise de décision. La journée réunira des chercheurs et des gestionnaires impliqués dans ces dispositifs (observatoires, OHM, zones ateliers, réserves MAB...).

Un premier temps de la journée interrogera la pluralité de ce type de dispositif, en insistant sur leurs ancrages territoriaux et leurs effets dans la production de connaissances en appui de l’action publique. Pourquoi, pour qui et comment produisent-ils ou diffusent-ils des connaissances scientifiques pour agir dans les territoires ? Quels sont leurs places et leurs rôles, et particulièrement en SHS ?Un deuxième temps de la journée questionnera l’importance accordée à la maîtrise technique de la production et de collecte des savoirs scientifiques. A quel type de données a-t-on affaire ? Comment sont produites et validées les données ? Quels sont les objectifs de leur diffusion et sous quelle forme ? Cette journée se terminera en demandant aux participants de revenir sur les effets dans les territoires de cette volonté de pilotage scientifique de l’action publique. Quelles sont les valeurs ajoutées de ces dispositifs, entre les ambitions de départ et la réalité de fonctionnement sur la longue durée ? En quoi peuvent-ils bousculer regards et pratiques et, ainsi, changer les territoires ?

Organisation

Journée d'étude organisée par le LADYSS

Programme

Introduction des objectifs et des différentes sessions

Session 1. 50 ans de production scientifique dans les territoires

Marianne Cohen, professeure, Université Paris Sorbonne (à confirmer)

professeure, Université Paris Sorbonne (à confirmer) Marcel Jolivet , directeur de recherche, Laboratoire LADYSS

, directeur de recherche, Laboratoire LADYSS Nicole Mathieu, directrice de recherche, Laboratoire LADYSS

Session 2. Pluralité des dispositifs territoriaux et de leurs participants

Fanny Arnaud, ingénieure de recherche CNRS, Observatoire Hommes-Milieux Vallée du Rhône, Observatoire des Sédiments du Rhône

ingénieure de recherche CNRS, Observatoire Hommes-Milieux Vallée du Rhône, Observatoire des Sédiments du Rhône Isabelle Le Viol , Centre d'écologie et des sciences de la conservation, Muséum National d'Histoire Naturelle

, Centre d'écologie et des sciences de la conservation, Muséum National d'Histoire Naturelle Claire Ribrault , Livio Riboli-Sasco, Atelier des Jours à Venir

, Livio Riboli-Sasco, Atelier des Jours à Venir Anne Sourdril , chargée de recherche CNRS, laboratoire LADYSS, Observatoires Hommes milieux internationaux (OHMI)

, chargée de recherche CNRS, laboratoire LADYSS, Observatoires Hommes milieux internationaux (OHMI) Marie Silvestre, ingénieur de recherche en géomatique, Zone atelier Seine

Session 3. La production et la collecte de données

Emmanuelle Faure, maitresse de conférences, Université Paris Est Créteil Val de Marne, Lab'URBA

maitresse de conférences, Université Paris Est Créteil Val de Marne, Lab'URBA Stéphane Rican , maitre de conférences, Université de Nanterre

, maitre de conférences, Université de Nanterre Zoé Vaillant , maitresse de conférences, Université de Nanterre

, maitresse de conférences, Université de Nanterre Théo Jacob, chercheur associé UMR PALOC (IRD-MNHN) / UMR CRH (EHESS), Programme MAB Man and Biosphre

chercheur associé UMR PALOC (IRD-MNHN) / UMR CRH (EHESS), Programme MAB Man and Biosphre Florian Martel, chargé de mission biodiversité, CPIE bassin de Thau

chargé de mission biodiversité, CPIE bassin de Thau Laurent Poncet, directeur de l'Unité Mixte de Service PatriNat

Session 4. En quoi ces dispositifs peuvent-ils bousculer regards et pratiques et ainsi changer les territoires ?

Nathalie Blanc , directrice de recherche, laboratoire LADYSS

, directrice de recherche, laboratoire LADYSS Samuel Challéat, chargé de recherche CNRS, UMR GEODE

chargé de recherche CNRS, UMR GEODE Alexandre Emerit, en charge du patrimoine naturel, au PNR du G‰tinais franais

en charge du patrimoine naturel, au PNR du G‰tinais franais Johan Millian, maître de conférences, Université Paris 8, UMR LADYSS

Conclusion et clôture

Inscription

L'inscription est gratuite mais obligatoire, et ce avant le 10 octobre, en suivant le lien.