Rabbi Joseph Messas: halakha, philosophie et histoire

Summary

Le rabbin Joseph Messas (1892-1974) fut l'une des autorités rabbiniques les plus originales et importantes du XXe siècle. Messas exerça son pastorat au Maroc, en Algérie et en Israël. Ses écrits prolifiques offrent de riches perspectives sur son époque et ses lieux d'activités. Ce colloque interdisciplinaire consacré à son œuvre est organisé à l'occasion des 130 ans de sa naissance et se tiendra à la date d'anniversaire de son décès.