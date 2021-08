Une bibliothèque des Lumières

Announcement

Programme

Jeudi 9 septembre, 17h30

Conférence de Noémie Etienne et Claire Brizon (UNIBE)

Discussion avec Fabrice Brandli (Damoclès-UNIGE)

À propos de l’exposition et du livre Une Suisse exotique ? Regarder l’ailleurs au siècle des Lumières (Palais de Rumine / Diaphanes, 2020)

« Pourquoi un objet, une œuvre d’art, voire une personne, sont-ils considérés comme « exotiques »? Comment se construit le regard sur les choses ou les gens qui semblent appartenir à d’autres régions, d’autres cultures ? Ces questions sont explorées ici dans un contexte précis : le siècle des Lumières en Suisse. Pour la première fois, des chercheuses et des chercheurs universitaires et des spécialistes du monde des musées sont réunis pour repenser la période au prisme de cette géographie. Ce livre rassemble des articles ainsi que des textes plus courts centrés sur des images, des objets, des livres, ou des spécimens naturels issus des collections muséales helvétiques. «Exotique» désigne dans ce contexte ce qui vient d’ailleurs et peut être utilisé et « amélioré » au profit des puissances européennes. Ce terme invite à reconsidérer à la fois le long XVIIIe siècle et l’histoire internationale de la Suisse. »

Plus d'informations

Modalités de participation

Suivre en ligne sur zoom

Jeudi 14 octobre, 17h30

Patricia Brand (Archives de la Ville d’Yverdon-les-Bains)

Discussion avec Vincent Fontana (Damoclès-UNIGE)

A propos du livre Expériences du tirage au sort en Suisse et en Europe (XVIe-XXIe) à partir du rôle du tirage au sort dans les pratiques électorales au XVIIIe siècle (Bibliothèque Am Guisanplatz, 2018)

« On a beaucoup écrit ces dernières années sur les potentialités du tirage au sort en politique, en lui assignant de nombreuses vertus. Cependant, les exemples historiques de son utilisation sont souvent mobilisés sans s’intéresser de très près au détail de la procédure et de ses effets. Les contributions rassemblées dans ce volume cherchent à combler en partie cette lacune, en s’intéressant à une série de cas historiques moins connus, comme la cité de Berne, le canton de Glaris, certaines villes du Saint-Empire ou les institutions de la République helvétique. Apparaît alors une autre histoire du tirage au sort, dans laquelle sa dimension démocratique est sinon absente, du moins secondaire. »

Antoine Chollet et Alexandre Fontaine (dir.), Expériences du tirage au sort en Suisse et en Europe (XVIe-XXIe), Berne, Bibliothèque Am Guisanplatz, 2018, 223 p, 28.- CHF

Plus d'informations

Modalités de participation

Suivre en ligne sur zoom

Jeudi 4 novembre, 17h30

Michel Porret, Olinda Testori (UNIGE)

Discussion avec Vincent Fontana (Damoclès-UNIGE)

A propos du livre Frankenstein, le démiurge des Lumières (Georg, 2020)

« Dans l’héritage naturaliste et expérimental des Lumières, à la croisée des romans philosophique, épistolaire, gothique, noir et d’épouvante, au carrefour du romantisme littéraire et de la « fiction scientifique », ce livre collectif évoque les thématiques et les questions religieuses, philosophiques, politiques, littéraires, esthétiques, épistémologiques et éthiques sur la connaissance, la science, le savant, le corps, l’identité, le genre, l’expérimentation, la loi, la création et la transmission de la vie, la post-humanité, le mal et la mort que pose en 1818 l’œuvre de Mary Shelley. »

Michel Porret et Olinda Testori (dir.), Frankenstein, le démiurge des Lumières, Genève, Georg Editeur, 2020, 352 p, 28.- CHF

Plus d'informations

Modalités de participation

Suivre en ligne sur zoom

3 décembre

Vincent Denis (Paris I Panthéon-Sorbonne)

Discussion avec Marco Cicchini (Damoclès-UNIGE)

A propos du livre et de l’exposition La police des Lumières (Archives nationales / Gallimard, 2020)

« Lorsque la Bastille tombe le 14 juillet 1789, c’en est fini du despotisme de la police. Lettres de cachet, mouches, espions sont devenus insupportables à un peuple en quête de liberté et d’égalité. Pourtant, l’histoire de la police de l’Ancien Régime ne peut se résumer à ce sombre portrait. Présentés pour la première fois, deux cents documents exceptionnels conservés aux Archives nationales nous plongent dans le quotidien du travail policier. On y voit Rousseau déclarer un vol de chemises, Sade protester contre son enfermement, Diderot et d’Alembert fichés, des prostituées sous contrôle. Mais l’on découvre aussi des lettres, des rapports, des projets qui dessinent une autre police, fille du siècle des Lumières. Prétendant vouloir «faire le bonheur des hommes en société», elle approvisionne les villes en blés, organise le travail ou veille à l’hygiène des populations. Cet ouvrage richement illustré offre un nouvel éclairage sur la naissance de la police moderne à la veille de la Révolution française. »

Isabelle Foucher, Vincent Denis, Vincent Milliot (dir.), La police des Lumières. Ordre et désordre dans les villes au XVIIIᵉ siècle, Paris, Gallimard, 2020, 256 p, 35€

Plus d'informations

Modalités de participation

Suivre en ligne sur zoom

Comité scientifique