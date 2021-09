Summary

Le poste s’inscrit dans le cadre du projet trinational ANR-ORA ENCOUNTERS (« Muslim-Jewish encounter, diversity & distance in urban Europe: religion, culture and social model », 2020-2023). Il rassemble des chercheur·es de plusieurs disciplines des sciences sociales, qui explorent les interactions interculturelles, interethniques et interreligieuses dans six contextes urbains européens, en se focalisant sur le cas des relations judéo-musulmanes et des grandes agglomérations en France (Paris et Strasbourg), en Allemagne (Berlin et Francfort-sur-le-Main) et au Royaume-Uni (Londres et Manchester), dans une approche empirique, théorique et comparative.