Quand la Pucelle d’Orléans fut proclamée sainte

Summary

Le 16 mai 1920, le pape Benoît XV canonisa à Rome Jeanne d’Arc, Pucelle d’Orléans, béatifiée par Pie X († 1914) en 1909. L’événement eut un retentissement international. Il marquait l’aboutissement du procès de canonisation lancé en 1869 par Mgr Dupanloup († 1878), évêque d’Orléans, et conduit à son terme par Mgr Touchet. Au lendemain, de la première guerre mondiale, cette canonisation consacrait le culte voué à celle qu’on a surnommée la sainte des tranchées, au même titre que Thérèse de Lisieux. Le 10 juillet 1920, fut adoptée à l'unanimité par la Chambre des députés la loi créant au mois de mai la Fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme que Joseph Fabre avait proposée au Sénat dès 1894. Ce colloque présentera différentes dimensions de ces deux événments et de leur réception à Orléans, en France et dans différents pays.