Announcement

Argumentaire

Visant à promouvoir la pluridisciplinarité, LiCarC (Revue de Littérature et de Culture Arabes Contemporaines) publie des travaux consacrés aux phénomènes culturels, artistiques, sociopolitiques et littéraires et à l'évolution des productions socioculturelles (prose, théâtre, fiction, témoignage, poésie, cinéma, BD, discours politique, publicité, caricature, Beaux-Arts, ...) arabophones ou allophones du monde arabo-musulman moderne ou contemporain. Soucieuse d'encourager le croisement des regards épistémologiques et méthodologiques, la revue retient des approches méthodologiques diverses - structurale, situationnelle, contextuelle, référentielle, sociolinguistique, sémiotique, interactionnelle et intertextuelle.

Après un hors-série intitulé Corps et désordre dans le monde arabe à paraître au premier trimestre de 2021, le numéro 9 de la revue LiCArC (prévu pour novembre 2021) portera sur la thématique du Théâtre arabe engagé et des questions de dictature et de démocratie, le prochain sera consacré plus largement à la thématique de l'Engagement face aux désordres et tumultes dans la société arabe contemporaine.

Il s'agira d'étudier dans le monde arabe contemporain toute forme d'engagement, au sens où « il désigne l'attitude d'un intellectuel qui considère l'art comme un moyen d'exprimer ouvertement des idées, qu'elles relèvent ou non de l'art en lui-même. Par ses œuvres, ses actes et ses manifestes, l'artiste affirme donc son opinion avec le devoir de faire de son art un espace d'interpellation du public au regard de la cause défendue ou dénoncée. » (Spataro, 2018)

Les sociétés arabo-musulmanes, comme celles de bien d'autres régions, sont secouées par de multiples bouleversements et des mutations constantes ; elles expriment, sous des formes variées, de nouvelles revendications sociales ou sociétales, politiques, religieuses, ethniques, environnementales, humanistes, culturelles, économiques, philosophiques... Au-delà du simple militantisme, souvent accusé de pauvreté, tant politique et idéologique que créatrice et esthétique, « l'engagement critique consiste au contraire à produire des œuvres qui respectent et même suscitent la liberté ou l'esprit analytique du spectateur. » (Dreyer, 2006) Ainsi, les œuvres engagées visent-elles à la fois la reconnaissance d'une valeur esthétique d'une part et la dénonciation d'une situation, la critique d'une opinion ou la défense d'une cause, dans le contexte de revendication de la liberté d'expression, d'autre part.

Aujourd'hui, l'innovation dans l'engagement n'est plus exclusivement l'apanage de l'artiste ou de l'essayiste, représenté par la figure de l'intellectuel engagé décrit par Sartre, elle devient l'affaire de tous, comme en témoignent les productions populaires liées aux récentes mobilisations populaires en différents contextes nationaux. Aux artistes et intellectuels en tous genres ‒ romanciers, poètes, dramaturges, chansonniers, journalistes, cinéastes, humoristes... ‒ s'ajoutent désormais de nouveaux leaders d'opinion, professionnels ou non, délibérés ou spontanés, porteurs d'expressions contestataires, citoyennes ou dissidentes, souvent caractérisées par leur instantanéité. Cherchant à retenir l'attention en créant un choc ou une surprise, leurs slogans ou leurs messages, jouant avec les normes esthétiques et stylistiques, se diffusent dans les manifestations de rue, sur les réseaux sociaux ou dans toutes les formes d'arts, traditionnels ou innovants.

Toutefois, les œuvres engagées, qu'elles soient littéraires ou artistiques ou encore populaires, se distinguent aussi par le fait que, pour remplir la triple fonction de la production engagée ‒ informer, critiquer, mobiliser ‒, l'expression du militantisme allie des formes allant des plus spontanées aux plus élaborées, des plus violentes aux plus artistiques, s'emparent de tous les arts traditionnels, les font évoluer, les transgressent et les renouvellent, se jouent des normes, modèles et stéréotypes en tous genres, voire créent des formes, des stratégies et des pratiques innovantes. Individuelles, populaires ou communautaires, sur la scène artistique ou dans la rue, ces productions ‒ au sens large du terme ‒ à visée mobilisatrice, prenant part aux conflits sociopolitiques et aux débats idéologiques, traduisent et nourrissent, par un nouvel esthétisme, des revendications, des contestations, des révoltes, des dissidences individuelles ou collectives, dans des perspectives d'information, de mobilisation voire de manipulation. Pour se distinguer, leurs auteurs, qui veillent à donner à leur discours protestataire la plus large visibilité. Outre une médiatisation extrême par l'exploitation de toutes les techniques de diffusion qu'ils ont à leur disposition, ils exploitent les potentialités de tous les arts, qu'ils soient textuels, graphiques, visuels, plastiques, sonores, figuratifs...

Du dernier quart du 20e siècle à aujourd'hui, le monde arabe est en constante (r)évolution et soumis à de violentes tensions politiques, géopolitiques, sociétales, culturelles, religieuses et économiques. En plein tumulte, la société n'a de cesse de provoquer des crises puis de lutter pour les surmonter, se réformer, s'adapter et se réinventer, tantôt en s'inspirant des traditions les mieux ancrées, tantôt en empruntant des éléments exogènes, tantôt enfin en créant et innovant, par déformation, dénaturation, travestissement, caricature, ou parodie. L'inventivité et la créativité dont font preuve artistes ou anonymes mobilisés pour défendre la liberté ou lutter contre toute forme de discrimination ou de dictature confèrent à l'engagement critique dans le monde arabe une réelle efficacité, souvent redoutée, parfois jusqu'à la censure.

Les propositions pourront notamment s'inscrire dans l'un des axes suivants :

Cultures et littératures de l'engagement sociopolitique

Nouveaux types et modalités de l'engagement

(En)jeux de pouvoir en contexte de dictature, de migration, de lutte sociopolitique

Les nouvelles pratiques artistiques et littéraires des révolutions et/ou "printemps" arabes

Déconstruction - reconstruction

(Dé)construction de l'identité sociale et politique arabe

(Dé)construction du dialogue interculturel dans un contexte de déracinement/ré-enracinement, dé-/re-territorialisation

Dé)construction de la norme linguistique

(Dé)construction des genres littéraires / artistiques

(Dé)construction des concepts féminité/masculinité

Les objets d'étude ‒ qu'il s'agisse de productions littéraires (roman, nouvelle, théâtre, poésie...) ou culturelles et/ou artistiques (cinéma, documentaire, presse, BD, réseaux sociaux, caricature, séries télévisées, musique, chansons populaires, danse, beaux-arts, iconographie, peinture, publicité, phénomènes sociaux, graffiti, tweets, peinture urbaine, discours politiques, propagande, ...) ‒ pourront être arabophones ou allophones, mais exclusivement produits dans l'aire arabo-musulmane, de l'intérieur ou de l'extérieur (production migrante). Les approches pourront être théoriques ou analytiques, de même que les méthodologies pourront être diverses - structurale, situationnelle, contextuelle, référentielle, sociolinguistique, stylistique, sémiotique, interactionnelle et intertextuelle. Les notions utilisées devront être clairement indiquées et définies.

La revue propose, pour chaque numéro, une thématique spécifique ainsi qu’une rubrique Varia, dans laquelle des contributions portant sur d’autres thématiques pourront être développées.

Modalités de contribution

Les contributions (entre 25000 et 30000 signes : espaces et notes comprises) sont à envoyer à laurence.denooz@univ-lorraine.fr et à nabirached@free.fr,

avant le 10 janvier 2022.

Évaluation

Lieu de débat pour les chercheurs, LiCArC est une revue à Comité de lecture international. Tous les textes proposés doivent respecter le Code éthique de la revue, fondé sur le Responsible Research Publication : International Standards for Authors. Ils sont soumis à une évaluation scientifique et rédactionnelle d'abord interne au Comité éditorial, puis soumis à une double expertise, anonyme et à l'aveugle, effectuée par un membre du Comité scientifique et par un chercheur externe, spécialiste du domaine spécifique du texte soumis. Seuls sont publiés les textes jugés de bonne qualité scientifique et rédactionnelle et répondant aux consignes de la charte éditoriale.

Comité de direction

Nehmetallah Abi-Rached. Professeur des Universités de l'Université de Strasbourg, Nehmetallah Abi-Rached est spécialiste de Littérature arabe moderne et contemporaine et de Traduction littéraire et traduction technique.

Laurence Denooz. Professeur des Universités de l'Université de Lorraine, Laurence Denooz est spécialiste de Littérature et Culture arabes modernes et contemporaines au CREM (Centre de recherche sur les Médiations EA 3476).

Bibliographie

Béja Alice, « Au-delà de l'engagement : la transfiguration du politique par la fiction », Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 11 | 2006, mis en ligne le 11 février 2008, consulté le 10 juin 2020. URL : https://journals.openedition.org/traces/240 ; DOI :

https://doi.org/10.4000/traces.240.Denis Benoît, Littérature et engagement. De Pascal à Sartre, Paris, Seuil, 2000.

Dreyer Sylvain, « Rhétorique de l'engagement critique. Regards de cinéastes et d'écrivains français sur la révolution cubaine (années 1960 et 1970) », Tracés. Revue de Sciences humaines [En ligne], 11 | 2006, mis en ligne le 11 février 2008, consulté le 11 juin 2020. URL : https://journals.openedition.org/traces/246 ; DOI : https://doi.org/10.4000/traces.246.

Jameson Frederic, The Political Unconscious. Narrative As a Socially Symbolic Act, Ithaca, Cornell University Press, 1981.

Spataro Marion, « L'engagement artistique est-il encore d'actualité ? », dans Deuxième temps. Revue numérique d'histoire de l'art, mise en ligne 20 décembre 2018, consulté le 11 juin 2020. URL : https://deuxieme-temps.com/2018/12/20/lengagement-artistique-est-il-encore-dactualite/.

Wagner Patrick, « La notion d'intellectuel engagé chez Sartre », Le Portique [En ligne], Archives des Cahiers de la recherche, Cahier 1 2003, mis en ligne le 17 mars 2005, consulté le 11 juin 2020. URL : https://journals.openedition.org/leportique/381