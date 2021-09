Announcement

Présentation

L’Institut national d’histoire de l’art et le Centre allemand d’histoire de l’art (Deutsches Forum für Kunstgeschichte - DFK PARIS) décernent pour la troisième fois ensemble une bourse d'étude sur l'histoire du marché de l'art en France sous l'Occupation allemande.

Cette bourse est destinée aux chercheuses et aux chercheurs en histoire de l’art souhaitant mener une recherche originale sur l’histoire du marché de l’art en France entre 1939 et 1945. Les boursiers mèneront leur recherche à Paris dans le cadre de ces deux institutions, en séjournant six mois à l’Institut national d’histoire de l’art et six mois au Centre allemand d’histoire de l’art. L’objectif est d’encourager les recherches dans ce domaine, de faire bénéficier les lauréats d’un environnement de travail stimulant, de faciliter les échanges avec les institutions dépositaires d’archives et les experts internationaux. Le Centre allemand d’histoire de l’art et l’Institut national d’histoire de l’art ont développé depuis plusieurs années des travaux et recherches sur l’histoire du marché de l’art au XXe siècle, en particulier entre la France et l’Allemagne, ainsi que sur les réseaux internationaux du commerce et de la critique d’art. Les deux institutions coopèrent dans le cadre du programme bilatéral Répertoire des acteurs du marché de l’art à Paris sous l’Occupation allemande (INHA/Technische Universität Berlin/DFK Paris) qui vise à décrire le système du marché de l’art de cette période à travers ses acteurs. Les deux établissements sont ainsi bien inscrits dans des réseaux de travail et de documentation internationaux. C’est de cet environnement qu’ils souhaitent faire bénéficier de jeunes chercheurs par la création de cette bourse d’étude.

Caractéristiques de la bourse

Le montant de la bourse s’élève à 1700 € par mois pendant 12 mois (janvier à décembre). Le lauréat sera accueilli alternativement pendant 6 mois à l’INHA et 6 mois au DFK PARIS, chaque institution prenant en charge 6 mois de bourse. Le boursier disposera d'un espace de travail, ainsi que des facilités propres à chaque établissement. Un rapport d'étape intermédiaire ainsi qu'un rapport final sont attendus. Il s'agit d'une bourse et non d'un contrat de travail : l'objectif est de soutenir la recherche dans le champ décrit ci-dessus. Le critère d'excellence sera déterminant dans le choix des boursiers.

Éligibilité

Cette bourse s'adresse aux chercheurs en formation et début de carrière (doctorants, post-doctorants) sans restriction de nationalité. La seule condition étant de travailler au contact des chercheurs des deux institutions au cours de l'année d'obtention de la bourse et de résider à Paris.

Commission de sélection

La commission de sélection est composée de la directrice du département des études et de la recherche de l’INHA, du directeur du DFK PARIS, de la cheffe du projet "Répertoire des acteurs du marché de l'art à Paris sous l'Occupation allemande" à l’INHA, de la responsable pour les programmes de soutien à la recherche (DFK PARIS) et d’une personnalité qualifiée désignée par les deux partis. La commission se réunit une fois par an pour choisir le lauréat de l’année suivante.

Modalités de candidature

Les dossiers de candidature pour la sélection 2022 doivent être déposés en ligne sur la plateforme de l’INHA ICI

au plus tard le 18 octobre 2021 avant minuit.

Seules les candidatures déposées en ligne sur la plateforme de l’INHA seront prises en compte. La commission de sélection se tiendra à la mi-novembre 2021.

Le dossier de candidature (en français ou anglais ou allemand) doit comprendre :

Une lettre de candidature adressée à la directrice des études et de la recherche de l’INHA et au directeur du DFK PARIS Un curriculum vitae Un programme de travail détaillé (6 pages maximum) en langue française, allemande ou anglaise comprenant une description synthétique du projet, de l'état de l'art, de la méthodologie et de l'objectif poursuivi (rédaction d'un livre, d'une thèse, d'un article, etc.). Une bibliographie avec indication des sources à consulter complètera ce dossier Une attestation d'une personnalité scientifique appuyant la candidature

Contacts :

Secrétariat du Département des études et de la recherche de l'INHA au 01 47 03 85 81 ou à l'adresse der-dir @ inha.fr

Contact DFK Paris :

Tél. : 01 42 60 68 23

Département du soutien à la recherche (par mail : stipendien @ dfk-paris.org)