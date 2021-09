History, politics and culture in Central Europe

Announcement

Présentation

Ce séminaire collectif s’inscrit dans une perspective multidisciplinaire (histoire, histoire culturelle, sciences politiques, géographie, sociologie) sur un thème transrégional choisi pour l’année. Sans prérequis de langue, il est ouvert à tous.Il peut être choisi par les étudiants de master (UE2 ou UE4) ou de doctorat de l’INALCO, ainsi que par des étudiants d’autres établissements, dans le cadre de conventions avec l’INALCO, ou en mineure de master ou de doctorat, et permet de valider 4 ECTS par semestre.

Coordination

Anne Madelain et Jana Vargovčíková

Programme

Mardi 28 septembre 2021

de 17h00 à 18h30, Salle 5.28. Séance collective d’introduction.

Salle 5.28 & possibilité de suivre en visioconférence.

Les relations entre technique(s) et culture(s) préoccupent en premier lieu les anthropologues, mais présentent des questionnements fructueux pour l’histoire, la sociologie, la science politique ou encore les études culturelles. L’attention aux matérialités donne lieu depuis plusieurs années à des recherches novatrices qu’il sera fructueux de discuter dans une perspective comparatiste.Interroger l’espace de l’Europe médiane à travers cette question est particulièrement heuristique dans la mesure où elle permet d’aborder des phénomènes de longue durée (tels que les utopies et conflits de modernisation, la place des techniques dans les transformations des modes du gouvernement des territoires et des populations) ou contemporains (les transformations sociétales et culturelles postsocialistes et la révolution informatique, les usages de l’internet), tout en questionnant les spécificités de cette aire culturelle et ses relations aux autres parties du monde, à commencer par l’Europe occidentale.

Le thème présente aussi une réflexivité utile dans la période pandémique que nous traversons quand nous voyons nos modes de travail et de vie bouleversés par le numérique et le « distantiel ».Une attention particulière sera portée aux sources, archives, terrains utilisés pour le travail de recherche.

Mardi 5 octobre 2021

de 17h00 à 19h30, Salle 5.28.Bernard Lory (CREE, Inalco)

L’approche par les marges. Techniques et cultures des Tziganes balkaniques jusqu’en 1914.

Discutants : Etienne Boisserie (CREE, Inalco) et Méropi Anastassiadou (CERMOM, Inalco).

Mardi 12 octobre 2021

de 17h00 à 19h30, Salle 5.28.

Bruno Drweski (CREE, Inalco) et Magdalena Kobierska (CREE, Inalco) : Socialisme réel, société et écologie en haute Silésie.

Mardi 26 octobre 2021

de 17h00 à 19h30, Salle 5.28.

Anne Madelain (CREE, Inalco) et Bella Ostromooukhova (Eur’Orbem, Sorbonne université) : Publier et diffuser des œuvres dans un contexte d’effondrement de l’écosystème socialiste du livre et de révolution informatique (Russie et espace post-yougoslave depuis 1990)​.

Mardi 9 novembre 2021

de 17h00 à 19h30, Salle 5.28.

Séance de lecture de textes (mastérants et doctorants).

Mardi 23 novembre 2021

de 17h00 à 19h30, Salle 5.28.

Laurent Coumel (CREE, Inalco) et Michel Dupuy (IHMC) : Défendre des paysages contre le haut modernisme en RDA et en URSS au milieu des années 1980.

Mardi 7 décembre 2021