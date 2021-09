Announcement

Colloque international (Errachidia, Maroc) 07 et 08 décembre 2021

Argumentaire

Trois continents, des cultures, des religions et une histoire ancienne et mouvementée : c’est ainsi qu’on peut définir le pourtour de la Méditerranée. « La Méditerranée : une mer au service de trois continents » (Lieutaud, 2001). Effectivement, depuis la nuit des temps, le bassin méditerranéen était considéré comme une route de transports maritimes d’une importance cruciale, permettant les échanges commercial et culturel entre les populations de la région : les cultures grecque, romaine, égyptienne, perse, mésopotamienne, phénicienne… Ce foisonnement de cultures complexes contribue également à la multiplication et à la richesse littéraire et artistique des pays de la région.

Dans cette optique, et sur fond de cet important afflux multiculturel et multi-social, plusieurs auteur(e)s thématisent dans leurs œuvres, et de façons très diverses, le thème de la Méditerranée. Dans l’Antiquité déjà, la mer méditerranéenne était omniprésente dans la mythologie et nourrissaient l’imaginaire collectif de ses peuples. Du détroit de Gibraltar à la côte libanaise, la Méditerranée reste un espace d’échanges et de communications réciproques qui dépasse les frontières culturelles, sociales, politiques et même religieuses. Témoignent de cette réalité des écrivains, orientaux et occidentaux, comme Fouad Laroui, Almudena Grandes, Laurent Gaudé, Orhan Pamuk, ou Amin Maalouf, pour ne citer que quelques noms d’auteurs contemporains.

Comment l’espace méditerranéen stimule-t-il l’imaginaire des auteur(e)s ? De tout temps, l’imaginaire littéraire subit l’influence de l’espace d’où il émerge. La Méditerranée s’impose comme étant le point terrestre où toutes les diversités se concentrent, transmettant par le fait même leurs plus belles pages aux œuvres littéraires. Dans une interview, Laurent Gaudet avait dit : « la Méditerranée provoque en moi le désir d’écrire ». Justement - par-delà les époques et les géographies - des thématiques riches et variées esquissent l’image de la Méditerranée, cet univers complexe aux mille et une facettes, depuis l’épopée homérique jusqu’aux romans contemporains d’Orhan Pamuk. Périples, immigrations, identités, religions, conflits, cultures… en sont quelques exemples. Inscrites dans une perspective souvent interculturelle, plusieurs productions littéraires confèrent à la Méditerranée une place prépondérante et s’investissent dans la description de paysages culturels, religieux, historiques, etc.

Comme l’indique son intitulé, ce colloque international se propose d'interroger les littératures méditerranéennes des deux rives situées entre imaginaire, société et histoire, et où les voix et les voies les plus variées s’entrecroisent. Il se veut également l'occasion d'un échange profond qui consiste à faire affleurer des points de contact et de divergence entre les différentes cultures de la région.

Pour ce colloque, nous recherchons des communications portant sur les différentes littératures de la Méditerranée. Voici donc une liste non-exhaustive des axes de recherche qui pourraient être envisagés :

Les littératures méditerranéennes et les diversités (culturelle, religieuse, historique…)

Les littératures méditerranéennes et le regard porté sur l’autre.

Les littératures de la Méditerranée contemporaine.

La Méditerranée dans les récits de voyage.

La Méditerranée et son ancrage dans la mythologie antique.

Le dialogue interméditerranéen à travers les littératures de la Méditerranée.

L’esthétique méditerranéenne : influences et confluences.

Les littératures méditerranéennes et le féminisme.

Les littératures de la Méditerranée et la question du genre dans la langue, la culture et la société.

Modalités de contribution

Les propositions de communication (titre et résumé de 300 mots environs), avec une courte bio-bibliographie (mentionnant l’université d’attache, le sujet des recherches et les publications, s’il y a lieu) devront être envoyées à l’adresse mail suivante : colloque.med.2021@gmail.com

avant le 20 octobre 2021.

Une réponse vous parviendra dans la semaine qui suit, et un programme provisoire sera établi dès le début du mois de novembre. Une publication des Actes du Colloque est prévue pour janvier 2022, au plus tard.

Les communications se tiendront en français, en anglais ou en espagnol et ne devront pas dépasser la durée de 20 minutes par intervenant.

L’hébergement et les repas seront pris en charge par l’équipe organisatrice du colloque. Les transports, hors de la ville d’Errachidia, seront à la charge des intervenants.

Selon l’évolution de la situation sanitaire, un mode hybride pourra être envisagé.

Calendrier

Date limite d’envoi des propositions : 20 octobre 2021.

Résultats de l’évaluation scientifique des propositions : 25 octobre 2021.

Programme définitif du colloque : 15 novembre 2021.

Date du colloque : 07 et 08 décembre 2021.

Publication des Actes du Colloque : janvier 2022.

Responsables du colloque

Mustapha KHIRI

Khalil BABA

Khouya EL OMARI ELALAOUI

Jaouad ROUCHDI

