The uses and values of black

Présentation

Le séminaire CEEI-THALIM 2021-2022, « Usages et valeurs du noir » prend la suite de cinq années de cycles de conférences organisé dans les murs de l’INHA visant à développer une réflexion sur les formes matérielles de l’écriture, dans la lignée des réflexions menées au Centre d’étude de l’écriture et de l’image créé par Anne-Marie Christin en 1982. Proposé cette année par Isabelle Charrier et Marie Laureillard, co-organisé avec Hélène Campaignolle, le thème d’ « Usages et valeurs du noir » se donnera pour but d’explorer la richesse conceptuelle de la notion de noir. Comme les années précédentes, le séminaire sollicitera le réseau du CEEI, les chercheurs associés de THALIM et des interventions extérieures, dans une configuration interdisciplinaire et ouverte aux formes non occidentales de l’écrit. Chaque séance sera l’occasion d’une ou deux présentations, et suivie d’une discussion collective.

Programme

Les séances ont lieu – sauf exception – le mardi de 14h à 16h30 en salle Benjamin ou Mariette (INHA 2 Rue Vivienne, 75002 Paris).

28 /09

Benjamin

14h-16h30

Roxane Jubert BLANC : un livre expérimental. Excursion entre recherche et création en discussion avec Hélène Védrine

: un livre expérimental. Excursion entre recherche et création en discussion avec Hélène Védrine

Catherine Denis Regard déterminant du blanc : le vide actif

Regard déterminant du blanc : le vide actif en discussion avec Pascale Elbaz

12/10 : Séance 1

14h-16h30 Mariette

Gaëtan Le Coarer Usages dans le Noir en Bande Dessinée et en Réalité Mixte

Usages dans le Noir en Bande Dessinée et en Réalité Mixte Jean-Michel Galland Une communion dans le noir pendant l’entre-deux-guerres ? De l’usage du noir et blanc ou de la couleur dans le champ de l’illustration en France à cette période

2/11 En marge du séminaire : Les Paravents japonais

14h-15h30

Benjamin

Claire-Akiko Brisset Paravents, éventails et livres japonais : autour de l’espace oblique

23/11 Séance 2

14h-16h30

Benjamin

Gérard Georges Lemaire , Henri Fantin-Latour chez Edouard Manet : le tableau que personne n’a jamais vu

, Henri Fantin-Latour chez Edouard Manet : le tableau que personne n’a jamais vu Mathilde Thouron La mise au noir occidentale : entre couleur et espace

01/02 : Séance 3

14h-16h30

Benjamin

David Elbaz [Les trous noirs] titre indicatif

[Les trous noirs] titre indicatif Louis Daubresse Quand l’écran reste noir : le film face à sa propre absence

22/03 : Séance 4

14h-15h30

Benjamin

Michel Mousseau en discussion avec Céline Flécheux [en dialogue]

5/04 : Séance 5

14h-16h30

Benjamin

Valérie Sueur La quête du noir dans l’estampe au XIXe siècle

La quête du noir dans l’estampe au XIXe siècle Olivier Desprez en discussion avec Jan Baetens Le noir comme matériau

3/05 : Séance 6

14h-16h30

Mariette