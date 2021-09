La communication numérique au prisme des transformations sociétales

Summary

Ce colloque international pluridisciplinaire s’inscrit dans le cadre des orientations scientifiques du laboratoire Communication et sociétés (ComSocs) de l’Université Clermont Auvergne. Il vise à étudier les nouveaux enjeux socio-professionnels touchant aux nouveaux métiers, aux nouveaux objets de recherche en information et communication et permettra de prolonger le débat scientifique (ancien/nouveau) sur quelques paradigmes dominants entre autres les notions de communication numérique, communication électronique, communication médiatisée, communication en réseaux, humanités numériques, etc.